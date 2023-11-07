Как стать топовым агентом по недвижимости: основные секреты успеха для начинающих
- Базовые понятия, практики, техники — основы для работы начинающего риелтора
- Каждодневный труд и «игра вдолгую» — залог успеха
- Первая сделка — лишь крупица в пути становления специалиста
- Работа по рекомендации — возможность роста для риелтора
- Риелтор — универсальный работник, вы должны уметь всё
- Переводите клиентов в ранг «друзья»
- Качество = хорошая прибыль
- Расширяйте свой «функционал»
- Социальная работа — возможность практики, помощи обществу, знакомства с новыми людьми
Как агенту по недвижимости добиться профессионального роста? Какие инструменты помогут повысить экспертизу риелтора и увеличить результативность работы?
Универсального рецепта не существует, но есть основные правила и инструменты, которые помогут двигаться в правильном направлении.
рассказала о том, какие этапы проходит каждый риелтор в начале своей карьеры, с какими трудностями сталкивается и как их правильно преодолеть
Базовые понятия, практики, техники — основы для работы начинающего риелтора
«Холодные» звонки, раздача листовок, поиск клиентов через соцсети — это первый этап, с которым сталкиваются начинающие специалисты. Безусловно, такой опыт необходим каждому агенту, но важно надолго не задерживаться в этом состоянии.
Каждодневный труд и «игра вдолгую» — залог успеха
Все проходили через этап, когда ничего не получается и есть желание всё бросить. Ведь всегда хочется увидеть результат сразу, но в большинстве случаев этого приходится ждать долго.
Нацельтесь на каждодневный труд, заручитесь поддержкой близких, примите факт, что риелторская деятельность — это долгосрочные инвестиции.
Первая сделка — лишь крупица в пути становления специалиста
Следующий этап — первая сделка. Первое время кажется, словно все пути открыты и сейчас деньги польются рекой. Но это не так.
После первой сделки может пройти год, прежде чем удастся выйти на вторую. Многие не выдерживают и уходят, самые стойкие остаются. Это морально сложно, тем более, если нет поддержки и веры в свои силы. В этом случае нужно переломать себя, искать новые возможности, обрастать знакомствами, осваивать новые методы и техники работы с клиентами, как можно больше учиться.
Также на этом этапе начинайте задумываться и действовать в направлении развития личного бренда, ищите свою «фишку». Может вы довольно активно интересуетесь загородной недвижимостью или хорошо сдаёте квартиры. Но не стоит углубляться только в одно направление. Важно быть универсалом в недвижимости на этапе роста клиентской базы и становления вас как специалиста.
Вот, наступает этап, когда сделки идут, но не стабильно. Может пара сделок в полгода, но они есть. Что делать в таком случае? Вернуться ко второму этапу. Главное — не переставать работать.
Работа по рекомендации — возможность роста для риелтора
У вас уже есть база клиентов, хоть и небольшая, но коммуникация налажена. Тут в дело вступает работа по рекомендации. Покажите себя максимально вовлечённым в процесс, убедитесь, что прониклись проблемой клиента, для него это важно.
Риелтор — универсальный работник, вы должны уметь всё
Риелтор — это психолог, личный консультант, друг, которого порой не хватает, и только потом — продавец. Вы не продаёте свои услуги, вы предоставляете людям решение их проблемы.
Ценность вашей работы состоит в том, чтобы максимально оградить клиента от проблем с реализацией недвижимости. Объяснить простыми словами сложный язык банковских работников, выявить истинные запросы и потребности в требуемом жилье, помочь с бумагами, налоговым вычетом, с ориентированием в новом городе — список можно продолжать до бесконечности, но это всё о необходимости взаимодействия «человек–человек».
Предоставляемая услуга не ограничивается единоразовой покупкой/продажей, вы можете «вырастить» клиента, начиная с обычного покупателя до инвестора в недвижимость.
Переводите клиентов в ранг «друзья»
Это принесёт свои плоды в долгосрочной перспективе. Клиент приводит друзей, семью, детей, а дети своих друзей, своих детей, и так целыми поколениями. Риелтор как семейный врач, который знает всю подноготную.
Качество = хорошая прибыль
Важный принцип в моей работе — работать надо для людей. Погоня только за прибылью не приведёт к хорошему качественному заработку. Качество = хорошая прибыль.
О вас должны помнить, о вас должны знать, как о специалисте, которому можно доверить свои тайны, проблемы, который может помочь с элементарными вещами.
Расширяйте свой «функционал»
Станьте многопрофильным специалистом — научитесь работать с бумагами, считать коммуналку, обзаведитесь контактами «своих» нотариусов и кадастровых инженеров. В коммуникации вы получите не только специалиста «под рукой», но и потенциального клиента, и также источника клиентов.
Социальная работа — возможность практики, помощи обществу, знакомства с новыми людьми
Не жалейте себя как специалиста на бесплатные услуги, больше отдадите — ещё больше придёт к вам. Я всегда следую этому принципу, ведь человечность — ещё один залог успешной деятельности.