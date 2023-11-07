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Как стать топовым агентом по недвижимости: основные секреты успеха для начинающих

Дата публикации: 07 нояб 2023
Как стать топовым агентом по недвижимости: основные секреты успеха для начинающих
Содержание

Как агенту по недвижимости добиться профессионального роста? Какие инструменты помогут повысить экспертизу риелтора и увеличить результативность работы?

Универсального рецепта не существует, но есть основные правила и инструменты, которые помогут двигаться в правильном направлении.

рассказала о том, какие этапы проходит каждый риелтор в начале своей карьеры, с какими трудностями сталкивается и как их правильно преодолеть

Фото эксперта
Евгения Солодовник
Руководитель агентства недвижимости «Архнедвижимость»

Базовые понятия, практики, техники — основы для работы начинающего риелтора

«Холодные» звонки, раздача листовок, поиск клиентов через соцсети — это первый этап, с которым сталкиваются начинающие специалисты. Безусловно, такой опыт необходим каждому агенту, но важно надолго не задерживаться в этом состоянии.

Каждодневный труд и «игра вдолгую» — залог успеха

Все проходили через этап, когда ничего не получается и есть желание всё бросить. Ведь всегда хочется увидеть результат сразу, но в большинстве случаев этого приходится ждать долго.

Нацельтесь на каждодневный труд, заручитесь поддержкой близких, примите факт, что риелторская деятельность — это долгосрочные инвестиции.

Первая сделка — лишь крупица в пути становления специалиста

Следующий этап — первая сделка. Первое время кажется, словно все пути открыты и сейчас деньги польются рекой. Но это не так.

После первой сделки может пройти год, прежде чем удастся выйти на вторую. Многие не выдерживают и уходят, самые стойкие остаются. Это морально сложно, тем более, если нет поддержки и веры в свои силы. В этом случае нужно переломать себя, искать новые возможности, обрастать знакомствами, осваивать новые методы и техники работы с клиентами, как можно больше учиться.

Также на этом этапе начинайте задумываться и действовать в направлении развития личного бренда, ищите свою «фишку». Может вы довольно активно интересуетесь загородной недвижимостью или хорошо сдаёте квартиры. Но не стоит углубляться только в одно направление. Важно быть универсалом в недвижимости на этапе роста клиентской базы и становления вас как специалиста.

Вот, наступает этап, когда сделки идут, но не стабильно. Может пара сделок в полгода, но они есть. Что делать в таком случае? Вернуться ко второму этапу.  Главное — не переставать работать. 

Работа по рекомендации — возможность роста для риелтора

У вас уже есть база клиентов, хоть и небольшая, но коммуникация налажена. Тут в дело вступает работа по рекомендации. Покажите себя максимально вовлечённым в процесс, убедитесь, что прониклись проблемой клиента, для него это важно.

Риелтор — универсальный работник, вы должны уметь всё

Риелтор — это психолог, личный консультант, друг, которого порой не хватает, и только потом — продавец. Вы не продаёте свои услуги, вы предоставляете людям решение их проблемы.

Ценность вашей работы состоит в том, чтобы максимально оградить клиента от проблем с реализацией недвижимости. Объяснить простыми словами сложный язык банковских работников, выявить истинные запросы и потребности в требуемом жилье, помочь с бумагами, налоговым вычетом, с ориентированием в новом городе — список можно продолжать до бесконечности, но это всё о необходимости взаимодействия «человек–человек».

Предоставляемая услуга не ограничивается единоразовой покупкой/продажей, вы можете «вырастить» клиента, начиная с обычного покупателя до инвестора в недвижимость.

Переводите клиентов в ранг «друзья»

Это принесёт свои плоды в долгосрочной перспективе. Клиент приводит друзей, семью, детей, а дети своих друзей, своих детей, и так целыми поколениями. Риелтор как семейный врач, который знает всю подноготную.

Качество = хорошая прибыль 

Важный принцип в моей работе — работать надо для людей. Погоня только за прибылью не приведёт к хорошему качественному заработку. Качество = хорошая прибыль.

О вас должны помнить, о вас должны знать, как о специалисте, которому можно доверить свои тайны, проблемы, который может помочь с элементарными вещами.

Расширяйте свой «функционал»

Станьте многопрофильным специалистом — научитесь работать с бумагами, считать коммуналку, обзаведитесь контактами «своих» нотариусов и кадастровых инженеров. В коммуникации вы получите не только специалиста «под рукой», но и потенциального клиента, и также источника клиентов.

Социальная работа — возможность практики, помощи обществу, знакомства с новыми людьми

Не жалейте себя как специалиста на бесплатные услуги, больше отдадите — ещё больше придёт к вам. Я всегда следую этому принципу, ведь человечность — ещё один залог успешной деятельности.

Читайте также: Сколько зарабатывают риелторы и от чего зависит размер комиссии

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Илья Шайдуров
Автор статьи
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