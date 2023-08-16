Как прошел День строителя в Москве для партнеров Домклик
Каждое второе воскресенье августа в России отмечается День строителя. 10 августа, в преддверии праздника состоялась встреча с ключевыми партнерами Московского территориального банка Сбербанка по первичному рынку. Наше мероприятие прошло на площадке архитектурного пространства Goelro в Москве.
Программа состояла из двух частей — деловой и творческой.
В первой части совместно с партнерами и экспертами из Сбера мы обсудили самые актуальные темы:
- ситуацию в мировой экономике и в строительной отрасли
- тренды рынка недвижимости в России
- инструменты эффективных продаж
- влияние технологий, систем умного дома на уровень жизни человека
Экспертами со стороны Сбера выступили топ-менеджеры направлений по работе с недвижимостью.
Олег Шибанов представил обзор международного и российского рынка экономики и рассказал о её трендах. Основной тезис — Россия ещё долгое время будет оставаться ключевым экспортером на международном рынке.
Далее Родион Ломиворотов рассказал о состоянии российской экономики. Он отметил, что экономика страны восстанавливается быстрее, чем ожидалось, безработица остается на минимуме, что поддерживает рост зарплат, соответственно, спрос на кредиты восстанавливается. Также Родион подчеркнул, что инфляция достигла минимума в апреле и на текущий момент начинает ускоряться.
Светлана Назарова традиционно выступила с темой развития проектного финансирования в России, а также трендов на рынке недвижимости и банковских продуктов.
Основные выводы из выступления Светланы:
- на текущий момент состоялся переход рынка на проектное финансирование
- девелопмент жилья занимает значительную долю в портфеле Сбера и остается драйвером роста экономики
- девелоперы продолжают сохранять активность, а комплексное развитие территорий с комфортной средой и необходимой инфраструктурой — это новый тренд, который обеспечивает привлекательность жилья для покупателей в нынешних реалиях
Игорь Бурзаев и Алексей Чапик поделились трендами рынка и описали портрет клиента и его предпочтения на рынке новостроек, а также рассказали о возможностях для застройщиков.
Главные тезисы выступления:
- Сбербанк как крупнейший банк в стране обладает доступом к большим данным, что позволяет получить максимально подробную картину о рынке недвижимости.
- Ипотеку стали чаще брать женщины, растет доля клиентов в браке. При этом средний возраст и средний заявленный доход заёмщика снижается.
- Для удовлетворения потребностей всех типов клиентов Сбер предоставляет самую «большую полку» ипотечных программ и учитывает разные возможности и застройщиков, и клиентов. Каждая программа решает «боль» своего клиента, при этом больше 60% сделок в Сбере проходит по классической ипотеке.
Алия Кирьянова поделилась мыслями о новой медиа-эпохе и рассказала, как технологии изменили рынок сейчас. Она отметила, что в новой реальности огромную роль занимают искусственный интеллект и робототехника, которые используются и в решении бизнес-задач.
Следующий спикер, Анна Благонравова, рассказала об одной из сторон цифровизации и прогресса, в частности, о городе мечты — Сберсити в Рублево-Архангельском.
Территория входит в состав ЗАО г. Москвы, где в шаговой доступности находится всё необходимое: офисная недвижимость, жилые кварталы, развлекательные парки, поликлиники и гостиницы. Проект отличается особой технологичностью, представители СберСити делают акцент на системе «умный дом», которая будет инсталлирована в каждую квартиру.
Цифровизацией займется подразделение Сбера Device, которое обеспечит постоянное развитие системы «умный дом» и ее совместимость с широким типом устройств, чтобы ими можно было управлять из одного приложения.
Во второй части мероприятия участники с архитектором Борисом Уборевич-Боровским и дизайнером Ириной Базыльчик обсудили слабые и сильные стороны планировочных решений. Каждый из участников попрактиковался в создании интерьера мечты с использованием настоящих материалов, декора и аксессуаров, а авторы лучших работ получили подарки.
Меропритие завершилось вечерней программой, хедлайнером которой стала группа ОЙМЕ.
Благодарим партнеров за участие.
До встречи на наших следующих мероприятиях!