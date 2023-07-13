Приглашаем на Международный жилищный конгресс 2023 в Москве
С 16 по 20 октября 2023 в Москве состоится Международный Жилищный конгресс. Партнёрам Домклик доступны уникальные предложения — возможность зарегистрироваться бесплатно или со скидкой.
Московский Жилконгресс пройдет на площадке Центра международной торговли и станет самым крупным мероприятием рынка недвижимости этой осени. Он соберет более 10 000 профессионалов рынка.
В рамках конгресса состоятся 350 мероприятий деловой и культурно-развлекательной программы, выступят более 750 экспертов.
Домклик традиционно станет генеральным партнером конгресса и 18 октября проведет собственное мероприятие для агентств недвижимости. Совсем скоро мы поделимся подробностями программы, а пока предлагаем запланировать участие в конгрессе заранее на самых выгодных условиях:
- Первые 500 партнёров, которые зарегистрируются по пакету №6 — участвуют бесплатно
- Партнёры Домклик могут воспользоваться максимальной скидкой 18% на пакеты №1–5
Внимание! Специальные условия доступны до 13 августа. Каждый месяц повышаются цены на участие, следующее повышение цен — 1 августа.
Как зарегистрироваться бесплатно или со скидкой
1. Перейдите на сайт
2. Выберите пакет и нажмите «Зарегистрироваться»
3. Заполните форму регистрации и в поле «Промокод» укажите: DOMCLICK
ℹ️ Сайт Жилконгресса не отправляет уведомления с подтверждением регистрации. Если вы отправили форму — этого достаточно.
До встречи в Москве!