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Приглашаем на Международный жилищный конгресс 2023 в Москве

Дата публикации: 13 июл 2023
Приглашаем на Международный жилищный конгресс 2023 в Москве

С 16 по 20 октября 2023 в Москве состоится Международный Жилищный конгресс. Партнёрам Домклик доступны уникальные предложения — возможность зарегистрироваться бесплатно или со скидкой.

Московский Жилконгресс пройдет на площадке Центра международной торговли и станет самым крупным мероприятием рынка недвижимости этой осени. Он соберет более 10 000 профессионалов рынка.

В рамках конгресса состоятся 350 мероприятий деловой и культурно-развлекательной программы, выступят более 750 экспертов.

Домклик традиционно станет генеральным партнером конгресса и 18 октября проведет собственное мероприятие для агентств недвижимости. Совсем скоро мы поделимся подробностями программы, а пока предлагаем запланировать участие в конгрессе заранее на самых выгодных условиях:

  • Первые 500 партнёров, которые зарегистрируются по пакету №6 — участвуют бесплатно
  • Партнёры Домклик могут воспользоваться максимальной скидкой 18% на пакеты №1–5

Внимание! Специальные условия доступны до 13 августа. Каждый месяц повышаются цены на участие, следующее повышение цен — 1 августа.

Как зарегистрироваться бесплатно или со скидкой 

1. Перейдите на сайт

2. Выберите пакет и нажмите «Зарегистрироваться»

3. Заполните форму регистрации и в поле «Промокод» укажите: DOMCLICK

ℹ️ Сайт Жилконгресса не отправляет уведомления с подтверждением регистрации. Если вы отправили форму — этого достаточно. 

До встречи в Москве!

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Илья Шайдуров
Илья Шайдуров
Автор статьи
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