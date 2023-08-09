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С 1 сентября 2023 для застройщиков изменится порядок использования электронной подписи

Дата публикации: 09 авг 2023
С 1 сентября 2023 для застройщиков изменится порядок использования электронной подписи

С 1 сентября 2023 года изменится закон 63-ФЗ «Об электронной подписи»: больше нельзя будет выпустить УКЭП для юридического лица. Представитель застройщика будет подписывать документы компании своей электронной подписью физлица.

Чтобы подтвердить право подписи, потребуется МЧД (машиночитаемая доверенность) — это электронный аналог бумажной доверенности на подписание документов. Чтобы осталась возможность работать по текущей схеме — с 1 по 21 августа 2023 года перевыпустите подпись в системе СЭР в личном кабинете с помощью этой инструкции.

Если вы перевыпустите подпись в августе, то она будет действовать в течение 1 года или до конца срока действия сертификата юрлица сотрудника. Тогда оформлять машиночитаемую доверенность не потребуется до окончания срока действия перевыпущенной подписи.

Если вы не перевыпустите УКЭП, то после конца срока действия старой подписи вам нужно будет выпустить новую — через приложение «Цифровой ключ», а затем оформить МЧД.

Далее все сделки с электронной регистрацией будут подписываться только через приложение «Цифровой ключ».

Генеральных директоров, подписывающих документы на основании устава и использующих токен Федеральной налоговой службы, изменения не коснутся.

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Илья Шайдуров
Илья Шайдуров
Автор статьи
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