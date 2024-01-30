Как получить скидку 15% на сервис «Регистрация и расчёты» в сделках без ипотеки
Домклик расширил подписки для партнёров новым преимуществом — скидка 15% на сервис «Регистрация и расчёты» в сделках без ипотеки. С помощью данной услуги можно безопасно зарегистрировать переход права собственности и провести денежные расчёты между сторонами.
Наличие скидки позволит партнерам привлекать новых клиентов за счёт экономии на расходах по сделке, стимулировать продажи, продвигать свой бренд.
Скидкой на сервис «Регистрация и расчёты» можно воспользоваться и по ранее приобретённым подпискам (с 16 января 2024 года). Это преимущество доступно во всех трёх уровнях подписки Домклик — «Максимум», «Оптимум», «Стандарт».
Условия получения скидки
Партнёр должен купить подписку Домклик любого уровня. Скидка на сервис «Регистрация и расчёты» в сделках без ипотеки будет доступна в течение 30 дней с даты приобретения подписки.
Если подписка не будет продлена через 30 дней, все преимущества отключатся автоматически, и скидка 15% не применится даже по ранее запланированным сделкам.
Важно, чтобы подписка действовала не только в момент записи на сделку, но и в момент её проведения. В противном случае стоимость сервиса будет стандартной для партнёров — 5900 рублей.
Как воспользоваться предложением
Партнёр через личный кабинет Домклик PRO создаёт сделку. На этапе выбора услуг стоимость будет указана уже с рассчитанной скидкой.
Записаться на сделку может любой сотрудник агентства, на которое оформлена подписка, будь то агент покупателя или агент продавца.
Читайте также: Как быстро и безопасно провести сделку без ипотеки с помощью сервиса «Регистрация и расчёты»