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Как получить скидку 15% на сервис «Регистрация и расчёты» в сделках без ипотеки

Дата публикации: 30 янв 2024
Как получить скидку 15% на сервис «Регистрация и расчёты» в сделках без ипотеки
Содержание

Домклик расширил подписки для партнёров новым преимуществом — скидка 15% на сервис «Регистрация и расчёты» в сделках без ипотеки. С помощью данной услуги можно безопасно зарегистрировать переход права собственности и провести денежные расчёты между сторонами.

Наличие скидки позволит партнерам привлекать новых клиентов за счёт экономии на расходах по сделке, стимулировать продажи, продвигать свой бренд.

Скидкой на сервис «Регистрация и расчёты» можно воспользоваться и по ранее приобретённым подпискам (с 16 января 2024 года). Это преимущество доступно во всех трёх уровнях подписки Домклик — «Максимум», «Оптимум», «Стандарт». 

Условия получения скидки

Партнёр должен купить подписку Домклик любого уровня. Скидка на сервис «Регистрация и расчёты» в сделках без ипотеки будет доступна в течение 30 дней с даты приобретения подписки.

Если подписка не будет продлена через 30 дней, все преимущества отключатся автоматически, и скидка 15% не применится даже по ранее запланированным сделкам.

Важно, чтобы подписка действовала не только в момент записи на сделку, но и в момент её проведения. В противном случае стоимость сервиса будет стандартной для партнёров —  5900 рублей.

Как воспользоваться предложением

Партнёр через личный кабинет Домклик PRO создаёт сделку. На этапе выбора услуг стоимость будет указана уже с рассчитанной скидкой.

Записаться на сделку может любой сотрудник агентства, на которое оформлена подписка, будь то агент покупателя или агент продавца. 

Читайте также: Как быстро и безопасно провести сделку без ипотеки с помощью сервиса «Регистрация и расчёты» 

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Илья Шайдуров
Автор статьи
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