1 мин
4K
Как получить именной сертификат Академии Домклик
Дата публикации: 01 дек 2022
Хотим поделиться хорошими новостями — теперь вы можете получить именной сертификат Академии Домклик.
Сертификаты Академии подтверждают факт вашего участия в программе и доступны для большинства курсов — информацию о наличии документа можно посмотреть на странице конкретной программы.
Как получить сертификат?
- В личном кабинете Домклик в разделе «Академия» выберите нужный курс с пометкой «Сертификат Академии».
- Пройдите все доступные уроки, чтобы статус курса изменился на «Обучение завершено».
- По кнопке «Скачать сертификат» получите электронную версию документа. При необходимости сертификат можно распечатать.
Сотрудники агентств недвижимости и самозанятые могут автоматически подгрузить сертификат в персональную карточку риелтора — сертификат будет доступен для просмотра всем посетителям сайта Домклик.
Получайте новые знания с Академией и демонстрируйте их клиентам Домклик.
1 из 3
Трушникова Анастасия, АН «Лидер Недвижимость»
Илья Шайдуров
Автор статьи
Рекомендуем
Актуальное
06 дек 2024
670
Телеграм-канал Домклик PRO
Будьте в курсе главных новостей для профессионалов рынка
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах