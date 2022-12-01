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Как получить именной сертификат Академии Домклик

Дата публикации: 01 дек 2022
Как получить именной сертификат Академии Домклик

Хотим поделиться хорошими новостями — теперь вы можете получить именной сертификат Академии Домклик.

Сертификаты Академии подтверждают факт вашего участия в программе и доступны для большинства курсов — информацию о наличии документа можно посмотреть на странице конкретной программы.

Как получить сертификат?

  • В личном кабинете Домклик в разделе «Академия» выберите нужный курс с пометкой «Сертификат Академии».
  • Пройдите все доступные уроки, чтобы статус курса изменился на «Обучение завершено».
  • По кнопке «Скачать сертификат» получите электронную версию документа. При необходимости сертификат можно распечатать.

Сотрудники агентств недвижимости и самозанятые могут автоматически подгрузить сертификат в персональную карточку риелтора — сертификат будет доступен для просмотра всем посетителям сайта Домклик.

Получайте новые знания с Академией и демонстрируйте их клиентам Домклик.

1 из 3
Трушникова Анастасия, АН «Лидер Недвижимость»

Илья Шайдуров
Илья Шайдуров
Автор статьи
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