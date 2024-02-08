10 необычных книг для риелторов от экспертов рынка недвижимости
- Профессия риэлтор. Искусство переговоров
- Инвестиции в недвижимость
- Путь одного агентства. Правдивый бизнес-роман про то, как один Олег агентство недвижимости открывал
- Кофе для стажера. Сто дней одного агента
- Иди в… пентхаус
- Секреты риэлторского мастерства
- Нам наверх. Инструменты построения личного бренда риэлтора
- Этажи. Сила управления
- Эффективный риэлтор
- 69 способов поиска клиентов для Риэлтора
Ни одно учебное заведение в России не готовит риелторов. Это профессия, которую создаете вы сами. Поэтому знания, навыки и приемы можно и нужно заимствовать у опытных практиков и экспертов.
Подготовили список необычных книг, которые помогут узнать что-то новое о работе на рынке недвижимости.
1. Профессия риэлтор. Искусство переговоров
Вячеслав Егоров
Настоящая книга не только о переговорах в сфере недвижимости. Она о саморазвитии и успехе. Книга содержит много полезной информации о том, как научиться производить благоприятное первое впечатление на людей, как стать эффективным в жизни в целом.
Автор глубоко погружает читателя в психологические аспекты взаимодействия с клиентом. Для агентов по недвижимости книга способна стать настоящим учебником, в котором вы найдете ответы на многие профессиональные вопросы.
2. Инвестиции в недвижимость
Роберт Кийосаки
Если вы полагаете, что инвестиции в недвижимость — это исключительно покупка своего дома или приобретение жилья для его последующей продажи, непременно прочтите эту книгу. Ведь в ней автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа» делится ценной информацией, которую получил от талантливых и успешных инвесторов в недвижимость.
Вы узнаете о способах регулярно или периодически участвовать в сделках с недвижимостью и зарабатывать на них неплохие деньги. Прочтете, как сохранять контроль над бизнесом и доходами даже в периоды кризисов. Узнаете, с какими неудачами и трудностями сталкиваются профессиональные инвесторы. И сможете воспользоваться их бесценным опытом, чтобы войти в круг избранных, зарабатывающих на недвижимости.
3. Путь одного агентства. Правдивый бизнес-роман про то, как один Олег агентство недвижимости открывал
Олег Торбосов
«Путь одного агентства» — бизнес-роман про то, как человеку, далёкому от мира элитной недвижимости, удалось за несколько лет с нуля построить агентство, которое на четвёртом году жизни получило десятки первых мест у московских застройщиков и стало лидером по продажам недвижимости большого мегаполиса.
Это история про маркетинг и построение команды, про продажи в больших чеках и стратегическое управление, про подлые сюрпризы конкурентов и про большие победы.
4. Кофе для стажера. Сто дней одного агента
Елена Мельниченко
«Кофе для стажёра» — это удивительное сочетание легкой истории и мощного тренинга, которое познакомит вас с неординарными буднями молодого московского риэлтора и приоткроет дверь в загадочный и отнюдь не такой уж простой мир недвижимости.
Вместе со вчерашним студентом-врачом и новоявленным стажером крупного агентства недвижимости читателю выпадет возможность заглянуть в интересную, мечтательную и просто курьёзную повседневность риэлторского ремесла, завести новые знакомства, положить начало карьере и, быть может, открыть для себя совершенно новую страницу своей жизни. Книга является инструкцией по основным этапам и навыкам, которые проходит каждый человек, ставший на путь Больших продаж.
5. Иди в… пентхаус
Александр Кузин
Книга будет полезна:
- тем, кто уже выбрал сферу недвижимости для профессионального развития;
- тем, кто хочет увидеть, что скрывается за работой брокера и как выглядит рынок недвижимости изнутри;
- тем, кто ищет по-настоящему прибыльную сферу деятельности.
6. Секреты риэлторского мастерства
Галина Парусова
Книга интересна тем, что автор уделяет много внимания психологическим аспектам работы риелтора. Например, применению йоги и других восточных практик для сохранения спокойствия. Также вы узнаете о работе с разными типами клиентов, о процессах поиска клиентов и послепродажном обслуживании.
7. Нам наверх. Инструменты построения личного бренда риэлтора
Наталья Куницкая, Ана Мавричева
Рынок жилья растет. Вокруг, словно грибы после дождя, появляются новостройки. Плюс люди стали чаще переезжать в новые места. Если раньше квартира выбиралась на всю жизнь, то теперь менять прописку раз в десять или даже пять лет — это нормально. Помножьте эту информацию на то, что услуги риэлторов в России никак не регулируются. Теперь вы понимаете, почему так много людей рассматривают посредничество при сделках с недвижимостью как хороший способ зарабатывать.
В этой книге вы получите дорожную карту продвижения себя как риэлтора. Она убережет вас от множества различных (в том числе и финансовых) ошибок и поможет определить, сформулировать и «подсветить» ваши выгодные отличия от конкурентов.
8. Этажи. Сила управления
Ильдар Хусаинов
Как российской региональной компании выйти на международный рынок? От чего зависит успех бизнеса? Как на него влияет личность руководителя? Что важнее — высокая прибыль или возможность устанавливать собственные правила? На эти вопросы отвечает Ильдар Хусаинов — предприниматель и основатель риелторской компании «Этажи».
Начав свою деятельность в 2000 г. в Тюмени, сегодня компания «Этажи» имеет международный статус и является лидером рынка России. Читателей ждет подробный и откровенный рассказ о постепенном росте компании, обо всех этапах ее пути, о том, как зарождался бренд, осваивались и развивались новые направления. Уникальный опыт, которым делится автор, позволит не только пройти вместе с ним весь его путь, но и открыть для себя что-то новое, возможно, вдохновившись на перемены в собственной жизни.
9. Эффективный риэлтор
Руфат Джабраилов
«В своей книге я собрал много интересных фактов о профессии риэлтора и конечно же вложил весь свой опыт.
Эта книга не сделает вас эффективным риэлтором по щелчку, но даст понимание себя и этой профессии. Я уверен, что эта книга отлично подойдет и для желающих стать риэлтором, для начинающих специалистов и даже для специалистов с большим стажем».
10. 69 способов поиска клиентов для Риэлтора
Михаил Свинцов, Ольга Ерёгина
«Мы верим в то, что НЕТ такой проблемы, как поиск клиентов для Агента по недвижимости. Чтобы доказать это, мы составили список из 69 способов. Просто для краткого описания всех способов пришлось написать полноценную книгу. Вы вольны выбирать себе любые в зависимости от наличия свободного времени, темперамента и склада ума.
Книга будет полезна всем людям, сопряженным со сферой недвижимости. В ней не только наш личный опыт, но и опыт сотен коллег, с которыми мы регулярно обмениваемся «ноу-хау» в деле взаимодействия с любимыми клиентами».