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Как получить приз от Домклик на Жилконгрессе 2023

Дата публикации: 18 апр 2023
Как получить приз от Домклик на Жилконгрессе 2023

В этом году на Жилконгрессе Домклик впервые организует для партнеров конкурс с классными призами!

Что нужно сделать, чтобы принять участие

☝️ Сфотографироваться на стенде Домклик, который расположен напротив зала «Домклик»

✌️ Выложить снимок на свою открытую страницу ВКонтакте с хэштегом #одинДомклик

🤟 Ждать результатов в телеграм-канале Домклик PRO

19 и 20 апреля мы проведем открытое голосование и определим по три победителя, которые получат:

1 место: технологичный СберПортал от наших партнеров SberDevices

2 место: яркая партнерская худи от Домклик

3 место: удобный переносной аккумулятор для смартфона

Будем ждать вас на фотозоне Домклик для умопомрачительных снимков.

Также напоминаем, что завтра, 19 апреля, в зале Домклик мы проведем собственную конференцию для агентств недвижимости. Тема секции Домклик — «Аналитика рынка недвижимости и актуальные стратегии взаимодействия с клиентами».

Смотреть программу мероприятий

Илья Шайдуров
Илья Шайдуров
Автор статьи
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