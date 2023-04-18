Как получить приз от Домклик на Жилконгрессе 2023
В этом году на Жилконгрессе Домклик впервые организует для партнеров конкурс с классными призами!
Что нужно сделать, чтобы принять участие
☝️ Сфотографироваться на стенде Домклик, который расположен напротив зала «Домклик»
✌️ Выложить снимок на свою открытую страницу ВКонтакте с хэштегом #одинДомклик
🤟 Ждать результатов в телеграм-канале Домклик PRO
19 и 20 апреля мы проведем открытое голосование и определим по три победителя, которые получат:
1 место: технологичный СберПортал от наших партнеров SberDevices
2 место: яркая партнерская худи от Домклик
3 место: удобный переносной аккумулятор для смартфона
Будем ждать вас на фотозоне Домклик для умопомрачительных снимков.
Также напоминаем, что завтра, 19 апреля, в зале Домклик мы проведем собственную конференцию для агентств недвижимости. Тема секции Домклик — «Аналитика рынка недвижимости и актуальные стратегии взаимодействия с клиентами».