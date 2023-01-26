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Приглашаем на Всероссийский жилищный конгресс 2023 в Сочи!

Дата публикации: 26 янв 2023
Приглашаем на Всероссийский жилищный конгресс 2023 в Сочи!
Содержание

С 17 по 21 апреля в Сочи состоится главное мероприятие весны для рынка недвижимости — Всероссийский жилищный конгресс.

В мероприятии традиционно примут участие более 5 000 профессионалов в сфере недвижимости. В рамках конгресса проходят выступления, лекции, семинары и тренинги от ведущих экспертов и компаний на рынке. В этом году Домклик традиционно выступает генеральным партнёром конгресса и готовит насыщенную программу мероприятий.

Запланируйте участие в весеннем Жилищном конгрессе в Сочи заранее — бесплатно или со скидкой

  • Первые 500 партнёров, которые зарегистрируются по пакету №6 — участвуют бесплатно
  • Партнёры Домклик могут воспользоватьсяскидкой 15% на пакеты №1–5

Важно! Каждый месяц повышаются цены на участие. Следующее повышение цен — 1 февраля.

Где и когда проходит

С 17 по 21 апреля в Сочи в отеле Radisson Blu Resort & Congress Centre.

О чём расскажет Домклик

19 апреля мы проведём отдельное мероприятие зале «Домклик». В рамках насыщенной программы на сцене выступят руководители Домклик, а также специальные гости — представители крупнейших агентств недвижимости. Спикеры поделятся актуальной аналитикой рынка, своими наблюдениями и профессиональными лайфхаками. Кроме того, в конце дня традиционно состоится торжественное награждение лидеров отрасли.

Чтобы первыми узнать детали программы Домклик, следите за новостями в нашем телеграм-канале.

Как зарегистрироваться бесплатно

  1. Перейдите на сайт
  2. Выберите пакет
  3. В поле «Промокод» укажите: DOMCLICK

Для бесплатной регистрации по пакету №6 после заполнения анкеты нажмите кнопку «Регистрация и оплата по счёту». Счёт выставлен не будет.

ℹ️ Сайт Жилконгресса не отправляет уведомлений с подтверждением регистрации. Если вы отправили форму — этого достаточно.

 До встречи в Сочи!

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Мероприятия
Илья Шайдуров
Илья Шайдуров
Автор статьи
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