Приглашаем на Всероссийский жилищный конгресс 2023 в Сочи!
С 17 по 21 апреля в Сочи состоится главное мероприятие весны для рынка недвижимости — Всероссийский жилищный конгресс.
В мероприятии традиционно примут участие более 5 000 профессионалов в сфере недвижимости. В рамках конгресса проходят выступления, лекции, семинары и тренинги от ведущих экспертов и компаний на рынке. В этом году Домклик традиционно выступает генеральным партнёром конгресса и готовит насыщенную программу мероприятий.
Запланируйте участие в весеннем Жилищном конгрессе в Сочи заранее — бесплатно или со скидкой
- Первые 500 партнёров, которые зарегистрируются по пакету №6 — участвуют бесплатно
- Партнёры Домклик могут воспользоватьсяскидкой 15% на пакеты №1–5
Важно! Каждый месяц повышаются цены на участие. Следующее повышение цен — 1 февраля.
Где и когда проходит
С 17 по 21 апреля в Сочи в отеле Radisson Blu Resort & Congress Centre.
О чём расскажет Домклик
19 апреля мы проведём отдельное мероприятие зале «Домклик». В рамках насыщенной программы на сцене выступят руководители Домклик, а также специальные гости — представители крупнейших агентств недвижимости. Спикеры поделятся актуальной аналитикой рынка, своими наблюдениями и профессиональными лайфхаками. Кроме того, в конце дня традиционно состоится торжественное награждение лидеров отрасли.
Чтобы первыми узнать детали программы Домклик, следите за новостями в нашем телеграм-канале.
Как зарегистрироваться бесплатно
- Перейдите на сайт
- Выберите пакет
- В поле «Промокод» укажите: DOMCLICK
Для бесплатной регистрации по пакету №6 после заполнения анкеты нажмите кнопку «Регистрация и оплата по счёту». Счёт выставлен не будет.
ℹ️ Сайт Жилконгресса не отправляет уведомлений с подтверждением регистрации. Если вы отправили форму — этого достаточно.
До встречи в Сочи!