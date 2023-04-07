Всероссийский форум ИЖС прошёл в Москве: что обсудили представители отрасли
6 апреля в Москве на площадке VEGAS CITY Hall прошёл IV Всероссийский Форум ИЖС, посвящённый цифровизации отрасли. Организатором форума выступила Федерация ИЖС в лице Президента Рамиля Усманова.
Рассказываем, какие темы обсудили участники форума.
В форуме участвовали директор управления ипотечного кредитования и развития сервисов Домклик Сбера Алия Кирьянова, представители крупных девелоперских и строительных компаний, таких как «Техно-Ремонт», ASSET, «Топ Дом», «Хрустальный», эксперты в сфере загородной недвижимости.
Как рассказала Алия Кирьянова, глобальная цифровизация практически всех отраслей — основной тренд последних лет. Искусственный интеллект, иммерсивная реальность, 5G и 6G, Web 3.0, квантовые технологии, облачные вычисления являются самыми крупными направлениями в мире по объему венчурных капиталовложений. Цифровизация и технологичность — ключевой фактор конкуретноспособности и лидерства для любой компании в будущем.
«Если посмотреть на 2021 год, именно от внедрения искусственного интеллекта прибыль в Российской Федерации составила около 300 млрд рублей. Например, Сбер по прошлому году отчитался, что эффект от использования AI в наших технологиях превысил 230 млрд рублей. Прогнозы правительства: применение AI в целом позволит сделать экономику более устойчивой и позволит дополнительно заработать чуть более 1 трлн рублей», — рассказала Алия Кирьянова.
Например, нашумевший ChatGPT уже помогает в создании дизайн-проектов недвижимости, создавая креативные и гармоничные по цвету и планировке пространства.
«Мы можем цифровизировать ваш бизнес, автоматизировать коммуникации с клиентами, внедрив чат-боты и голосовых помощников, предоставить инструменты для аналитики бизнес-задач и предоставить ИТ-решения», — отметила она.
«Для того, чтобы делать системную историю, обязателен бесшовный процесс. Он невозможен без плотной интеграции с государством. Мы на нашей платформе по недвижимости Домклик абсолютно интегрированы со всеми крупнейшими правительственными органами — госуслугами, ПФР, ФНС, Росреестром. Пример — электронная регистрация от Домклик Сбера. Но каждому хочется, чтобы цифровизация дошла и до него. Мы посмотрели последний опрос правительства Москвы, увидели, что более 52% респондентов рассказали о том, чтобы они очень хотели бы пользоваться "умным домом". Более 1 млн клиентов пользуются "умными" гаджетами и девайсами, и весь этот рынок за прошлый год заработал более 4 млрд рублей», — рассказала Кирьянова.
SberDevices предлагает для застройщиков свои решения в этой сфере — Умный дом Sber интегрируется в любой дом на этапе строительства, или когда сделан готовый ремонт. Линейка девайсов включает в себя датчики движения, протечек, задымления, "умные" телевизоры собственного производства, "умные" приставки. В феврале Сбер вывел на рынок "умные" колонки с голосовыми ассистентами Сбер, Джой, Афина.
«Мы делаем устройства "умного дома", мы делаем софт, который мы можем кастомизировать под задачи любого девелопера и застройщика, и мы делаем устройства, которые позволяют управлять "умным домом"», — рассказал Илья Мазуренко из команды SberDevices.
На форуме Алия Кирьянова анонсировала вывод на витрину Домклик проектов загородных домов. Он помогает компаниям демонстрировать свои типовые проекты, а людям — получать о них исчерпывающую информацию: узнать цену, оценить дизайн, сравнить предложения между собой.
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Помимо этого, участники форума обсудили, какие проблемы сегодня существуют в отрасли строительства загородных домов. В их числе — сложности с инвестициями, успешным доведением проектов до конца, недобросовестное выполнение работ, сложности с реализацией ожиданий клиентов, «пустые» звонки и подготовка сметы для клиентов, которые в итоге не покупают услуги.
На форуме были представлены другие российские решения, которые могут помочь участникам рынка. Например, предприниматель и основатель проектов «Домоподбор», «Стройхлам» Сергей Петруша рассказал о разработке модуля, который встраивается в сайт девелопера. Зайдя на сайт, клиент может ввести свои запросы и собрать электронную смету — это даёт заблаговременное понимание базовой стоимости дома. В числе разработок, которые сейчас существуют в России для загородной недвижимости, — мобильное приложение для коттеджных посёлков, которую использует компания ASSET.
В целом участники форума сошлись на том, что задача девелопера — создавать комфортную и качественную инфраструктуру, в которой жители могут решить любую жизненную ситуацию, пользуясь существующими технологическими возможностями.