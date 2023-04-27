Как «Движение» меняет подход к мероприятиям рынка недвижимости
В Сочи с 30 мая по 2 июня пройдет форум недвижимости «Движение», который соберет вместе девелоперов, риелторов и производителей материалов.
Рассказываем, чем организаторы планируют удивить профессионалов рынка недвижимости в 2023 году.
Гвоздь программы — сама программа
Так сложилось, что на «Движении» всегда есть несколько хедлайнеров. Но на форум едут не за громкими именами, а за конкретными технологиями и решениями. Поэтому в этом году будет существовать большое количество образовательных форматов: дискуссионные закрытые площадки и мастермайнды. Гвоздем программы станет сам подход к ее формированию.
В залах «Движения» будут делиться своим опытом представители крупнейшего бизнеса, миллиардеры, входящие в список Forbes, мэры, которые возглавляют города с положительной динамикой населения.
Впервые заработает отдельный кластер для агентов недвижимости. Риелторы никогда раньше не были на «Движении», поэтому будут приятно удивлены насыщенностью и подбором спикеров.
В первый день риелторской программы выступят директор компании «Этажи» Ильдар Хусаинов, методолог Аркадий Цукер, основатель агентства элитной недвижимости Whitewill Олег Торбосов, основатель Grebenuk Resulting Михаил Гребенюк, бизнес-тренер Владимир Якуба, серийный предприниматель и основатель Aktivo Оскар Хартманн, независимый директор совета директоров группы «Самолет» Максим Спиридонов и другие.
Топовые не только хедлайнеры
Команда тщательно прорабатывает контент со сцены. Программный комитет провел серию опросов и глубинных интервью с профессионалами. Ежедневно организаторы рассматривают 10−15 входящих заявок от спикеров. Совсем скоро будет опубликована программа 2 и 3 дня. Но уже известны имена некоторых спикеров:
- Мария Азаренок, ментор личного бренда для первых лиц
- Роман Масленников, продюсер и специалист в области PR
- Максим Левченко, тренер по продажам для риелторов
- Игорь Рызов, один из ведущих российских экспертов в области ведения переговоров
- Саша Карепина, корпоративный бизнес-тренер по письменным коммуникациям и копирайтингу
Глобальная миссия — комфортные города
Часто организаторы мероприятий выбирают концепцию, которая становится лейтмотивом события. В этом году организаторы решили, что готовы к подобному подходу. Миссия форума заключается в том, чтобы города строили комфортными и ликвидными.
Илья Пискулин, основатель форума недвижимости «Движение»:
«Мы хотим, чтобы девелоперы выводили такие проекты, в которых люди наконец смогут обрести свой дом, и действовали без подталкивания клиентов к последующим переездам своими же собственными объектами или некорректными продажами. Поэтому наша конечная цель в том, чтобы венец всей недвижимости, коим является город, строился правильно. И нам кажется, что «Движение» на это может повлиять. Силами наших участников создаются города по всей стране».
Приглашаем коллег принять участие в главном событие отрасли недвижимости. Ознакомиться с программой и забронировать билеты на форум в Сочи можно на сайте.