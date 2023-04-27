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Как «Движение» меняет подход к мероприятиям рынка недвижимости

Дата публикации: 27 апр 2023
Как «Движение» меняет подход к мероприятиям рынка недвижимости
Содержание

В Сочи с 30 мая по 2 июня пройдет форум недвижимости «Движение», который соберет вместе девелоперов, риелторов и производителей материалов.

Рассказываем, чем организаторы планируют удивить профессионалов рынка недвижимости в 2023 году.

Гвоздь программы — сама программа

Так сложилось, что на «Движении» всегда есть несколько хедлайнеров. Но на форум едут не за громкими именами, а за конкретными технологиями и решениями. Поэтому в этом году будет существовать большое количество образовательных форматов: дискуссионные закрытые площадки и мастермайнды. Гвоздем программы станет сам подход к ее формированию. 

В залах «Движения» будут делиться своим опытом представители крупнейшего бизнеса, миллиардеры, входящие в список Forbes, мэры, которые возглавляют города с положительной динамикой населения.

Впервые заработает отдельный кластер для агентов недвижимости. Риелторы никогда раньше не были на «Движении», поэтому будут приятно удивлены насыщенностью и подбором спикеров.

В первый день риелторской программы выступят директор компании «Этажи» Ильдар Хусаинов, методолог Аркадий Цукер, основатель агентства элитной недвижимости Whitewill Олег Торбосов, основатель Grebenuk Resulting Михаил Гребенюк, бизнес-тренер Владимир Якуба, серийный предприниматель и основатель Aktivo Оскар Хартманн, независимый директор совета директоров группы «Самолет» Максим Спиридонов и другие.

Топовые не только хедлайнеры 

Команда тщательно прорабатывает контент со сцены. Программный комитет провел серию опросов и глубинных интервью с профессионалами. Ежедневно организаторы рассматривают 10−15 входящих заявок от спикеров. Совсем скоро будет опубликована программа 2 и 3 дня. Но уже известны имена некоторых спикеров:

  • Мария Азаренок, ментор личного бренда для первых лиц
  • Роман Масленников, продюсер и специалист в области PR
  • Максим Левченко, тренер по продажам для риелторов
  • Игорь Рызов, один из ведущих российских экспертов в области ведения переговоров
  • Саша Карепина, корпоративный бизнес-тренер по письменным коммуникациям и копирайтингу

Глобальная миссия — комфортные города 

Часто организаторы мероприятий выбирают концепцию, которая становится лейтмотивом события. В этом году организаторы решили, что готовы к подобному подходу. Миссия форума заключается в том, чтобы города строили комфортными и ликвидными.

Илья Пискулин, основатель форума недвижимости «Движение»:

«Мы хотим, чтобы девелоперы выводили такие проекты, в которых люди наконец смогут обрести свой дом, и действовали без подталкивания клиентов к последующим переездам своими же собственными объектами или некорректными продажами. Поэтому наша конечная цель в том, чтобы венец всей недвижимости, коим является город, строился правильно. И нам кажется, что «Движение» на это может повлиять. Силами наших участников создаются города по всей стране».

Приглашаем коллег принять участие в главном событие отрасли недвижимости. Ознакомиться с программой и забронировать билеты на форум в Сочи можно на сайте.

Илья Шайдуров
Илья Шайдуров
Автор статьи
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