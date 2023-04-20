Домклик на Сочинском Жилконгрессе 2023
С 17 по 21 апреля в Сочи проходит Всероссийский жилищный конгресс. Домклик выступил генеральным партнером конгресса, встретил гостей ярким оформлением, провел отдельную конференцию и фотоконкурс для партнеров с подарками.
Всероссийский Жилищный конгресс — это крупнейшее деловое мероприятие в сфере недвижимости формата B2B. В этом году на площадке конгресса собралось более 5 000 участников: руководителей и сотрудников крупнейших строительных компаний, агентств недвижимости, ведущих банков и других организаций рынка.
Участие в открытии конгресса
19 апреля Дмитрий Чернов, исполнительный директор по работе с партнерами Домклик, открыл Жилищный конгресс выступлением на пленарной сессии. Дмитрий провел короткий обзор трендов ипотеки и спроса на недвижимость:
«От Сбера всегда ждут больших цифр, потому что мы видим весь рынок. Домклик — это синергия инструментов для профессионалов рынка: классифайд, ипотека и все сервисы для комфортного проведения сделки».
Также он поделился результатами первого всероссийского опроса настроений риелторов, который провел Домклик, опросив более 1800 экспертов рынка.
По данным аналитиков Домклик, 45% экспертов ожидают снижения стоимости 1 кв. м на вторичном рынке жилья, причем каждый пятый — снижения на 5% и более. В Москве, Санкт-Петербурге, Нижегородской и Омской областях более 60% опрошенных предположили, что цены на вторичку во 2 квартале упадут. В Челябинской, Ростовской областях и Республике Татарстан риелторы придерживаются иного мнения: 40% прогнозируют рост стоимости жилья.
Детали деловой программы
В 13:00 Домклик начал отдельную конференцию для агентств недвижимости на тему: «Аналитика рынка недвижимости и актуальные стратегии взаимодействия с клиентами». Модерировал секцию Феликс Альберт, эксперт по недвижимости в Домклик.
Мероприятия транслировались с помощью наших партнеров Youtube-канала «M2tv Люди Недвижимости», запись доступна по ссылке.
Раскрыли секреты рынка недвижимости
Профессионалы рынка получают более чем достаточно информации о соблюдении стандартов работы с клиентами от банков и агрегаторов. В этом году мы сконцентрировались на том, чтобы не «учить», а представить партнерам полезные аналитические данные рынка и удобные инструменты, которые помогут заработать больше.
Дмитрий Чернов, исполнительный директор по работе с партнерами Домклик поделился большими данными Сбера, а также инсайтами про рынок недвижимости: как меняются сегодня объемы ипотечных выдач и цены.
«Средняя цена на недвижимость на первичном рынке, по данным Домклик, снизилась в 1 квартале 2023 года,» — рассказал Дмитрий. Что касается вторичного рынка, спикер обратил внимание на разницу между ценой в объявлении и ценой продажи. Так, в марте дисконт между ценой квартиры в агрегаторе предложений и ценой сделки, по данным Домклик, составил около 7%.
Также Дмитрий разобрал для партнеров портрет клиента и показал, что мы знаем о профессионалах и конкуренции на рынке недвижимости. Он рассказал, на какие маркеры обратить внимание, чтобы увеличить эффективность бизнеса агентства.
После выступления Дмитрий ответил на вопросы от модератора и из зала. Например, прокомментировал планы ценовой политики по размещению объявлений и напомнил, как оставить обратную связь о менеджере партнера от Сбербанка.
Обсудили развитие классифайдов на рынке недвижимости
Классифайды становятся все более влиятельными игроками на рынке недвижимости, и представители агентств сегодня с настороженностью наблюдают за развитием таких компаний. Юрий Николаев, исполнительный директор Домклик, лидер направления по развитию классифайда, разобрал перспективы развития агрегаторов недвижимости и возможности агентств вместе с площадкой Домклик.
Спикер сконцентрировался на трендах спроса и предложения на рынке недвижимости:
- Как проявляется в цифрах реакция продавцов на изменение рынка, и как это применить в работе
- В чем преимущество сегментного подхода к развитию бизнеса и как его осуществить
- Какие возможности дает сегодня искусственный интеллект
- Какие новые инструменты для профессионалов разработал Домклик
Юрий анонсировал, что Домклик развивает новый сервис оценки стоимости недвижимости, основанный на базе более 2 миллионов предложений о продаже на классифайде Домклик, а также на базе проведенных сделок.
Взгляд владельца агентства недвижимости на вызовы 2023
Конференция была бы неполноценной при выступлении только лишь руководителей Домклик. Со стороны бизнеса в нашей секции выступил специальный гость — Алексей Козлов, управляющий директор сети АН «Монолит». Он поделился своим взглядом на рынок недвижимости, рассказал о потенциальных угрозах и перспективах развития:
- Каким образом автоматизация и цифровизация отрасли меняет отношение клиентов к сделкам с недвижимостью
- В чем будет основная ценность риелтора для клиента на рынке будущего и чему нужно научиться собственнику
- Как выбрать успешную модель бизнеса для агентства недвижимости, чтобы справиться с глобальной трансформацией
Алексей подробно разобрал, где сделать фокус в личном треке развития, как вовремя перестроиться и быть актуальным на рынке.
Домклик — больше, чем ипотека
«Открывает ли Домклик свое агентство недвижимости?» — этот вопрос часто возникает на наших конференциях.
Максим Гришак, исполнительный директор Домклик, лидер направления небанковских сервисов, открыл вторую часть секции, развеял слухи и подробно разобрал, какие проекты и сервисы реализует сегодня Домклик:
- что такое «Домклик Эксперт» и какие пилотные проекты проводятся в рамках этого направления
- когда у Сбера появится новая программа без первоначального взноса
- планирует ли Домклик сделать свои сервисы дешевле
Также Максим представил актуальные инструменты от Домклик, которые позволят обосновать клиенту рыночную цену объекта, и объявил о старте нового продукта для еще более быстрых и комфортных сделок. Подробности — скоро! Следите за новостями в нашем телеграм-канале, чтобы не пропустить 🔥
Как максимально быстро выйти на сделку в Сбере
Одна из острых тем в проведении сделок в условиях цифровизации и ускорения рынка — как быстрее выйти на сделку?
Сергей Бабин, директор направления «Фабрика сделок Домклик» и сети центров ипотечного кредитования, подробно разобрал, каким образом можно сократить сроки подготовки и проведения сделки при оформлении ипотеки на Домклик. Он рассказал:
- какие новые технологии помогут партнерам эффективно взаимодействовать с покупателем и продавцом
- как упростить процесс с выписками ЕГРН в Домклик
- какие преимущества получают премиальные клиенты
- каковы планы развития Фабрики сделок, сети офисов и личного кабинета участника сделки на Домклик
После выступления Сергей подробно ответил на все вопросы партнеров из зала. Так, он открыл секрет, когда клиент сможет получать ипотеку без длительного сбора документов на объект недвижимости для банка.
Награждение лидеров рынка недвижимости
В конце дня Домклик традиционно отметил лидеров рынка. В этом году мы впервые лично наградили участников расширенного рейтинга топ-30 агентств недвижимости России по версии Домклик по итогам 1 квартала 2023 года. На сцену вышли не только представители гигантов рынка, но и крупные региональные партнеры.
Команда Домклик была рада провести конференцию для партнеров в рамках Жилконгресса и с нетерпением ждет следующих встреч!
Какие активности провел Домклик
Домклик уже традиционно принимает участие в Жилконгрессе в статусе генерального партнера. Гостей конгресса встретили флаги у конгресс-центра и яркие баннеры на лестнице у главного входа.
Напротив зала «Домклик» работал стильный стенд, на котором участники конгресса могли сделать памятные снимки и поучаствовать в фотоконкурсе с классными призами.
В течение двух дней партнеры опубликовали более 100 фотографий со стенда, многие удивили креативными задумками. Так, победителем первого дня стала Ольга Корсакова, которая продемонстрировала на стенде впечатляющий шпагат. Ольга получила в подарок технологичный смарт-дисплей SberPortal от наших партнеров SberDevices, который покажет фильм, включит музыку и станет центром умного дома.