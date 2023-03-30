Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Новости
3 мин
1K

Профессионалы рынка недвижимости соберутся на самом масштабном форуме СНГ

Дата публикации: 30 мар 2023
Профессионалы рынка недвижимости соберутся на самом масштабном форуме СНГ

Обучаемость, сотрудничество и адаптивность — три навыка, без которых не выжить ни одному игроку рынка. Сегодня расскажем вам, где прокачают все три навыка и вдохновят агентов недвижимости на сверхприбыльные сделки.

С 30 мая по 2 июня в Сочи пройдет форум недвижимости «Движение» — деловое мероприятие для агентов, застройщиков и производителей, в котором примут участие порядка 1800 девелоперов, 1500 риелторов и более 300 спикеров. Мероприятие пройдет уже в 4-й раз.

В 2023 году впервые будут работать три кластера: для девелоперов, строителей и риелторов. По замыслу организаторов кластеры будут называться городами. Их объединит одна концепция «Движение строит города». Этот тезис близок к миссии форума — создавать комфортные города по всей стране и за ее пределами силами участников мероприятия.

В «Розе Хутор» — будут жить и учиться застройщики и производители, в «Красной Поляне» — риелторы.

Деловая программа представлена именами сильнейших топ-менеджеров девелоперских компаний, архитекторов, представителей истеблишмента и банковских структур, бизнес-тренеров и спикеров-практиков.

Так, свое участие в деловой программе риелторского кластера уже подтвердили:

  • Максим Батырев, бизнес-тренер, автор бестселлеров про 45 татуировок менеджера;
  • Ильдар Хусаинов, генеральный директор компании «Этажи»;
  • Аркадий Цукер, методолог. Консультант по стратегическому мышлению;
  • Олег Торбосов, основатель агентства элитной недвижимости Whitewill;
  • Владимир Якуба, бизнес-тренер, №1 в продажах по телефону со сцены и другие;
  • Михаил Гребенюк, предприниматель и коуч, основатель «Grebenuk Resulting» и другие.

Ежегодно форум прирастает мощными партнерами. Домклик поддерживает форум уже в четвертый раз, а в 2023 году он будет официальным партнером секции «Управление» девелоперского кластера.

Другие запланированные мероприятия в рамках форума:

  • 29 мая Российская гильдия риэлторов проведет в рамках форума национальный конгресс и подведет итоги конкурса «Профессиональное признание».
  • 31 мая состоится торжественное награждение премии Urban Awards.
  • 2 июня Forbes готовит встречу с богатейшими людьми России «Гостиная миллиардеров».
  • Аналитические доклады в основной и дополнительной программах готовят партнеры — Домклик, Домиленд, Самолет Плюс, Авито Недвижимость, М2, Сделка.рф.

Приятным бонусом для участников станет вечерняя программа. В Городе девелоперов пройдут стендап-шоу и настоящий рок-концерт: споют группы «Танцы минус», «Сплин» и еще один секретный коллектив. Для участников Города риелторов выступят IOWA, комики Стас Старовойтов и Виктор Комаров.

Инновацией форума станет «Движение ЭКСПО». Организаторы форума построят выставочный павильон на 1800 кв. м, в котором девелоперы смогут познакомиться с десятками ведущих производителей.

Приглашаем принять участие в крупнейшем в СНГ форуме недвижимости. Познакомиться с программой и забронировать билеты можно на сайте.

Профессионалы рынка недвижимости соберутся на самом масштабном форуме СНГ №1

Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Рекомендуем
Новый номер для партнёров Домклик — всегда на связи!
9K
Жилконгресс 2023 в Сочи: программа мероприятий для партнеров Домклик
2K
Домклик на форуме «Fresh Up!» от Гильдии Риэлторов Москвы
697
Домклик в «Движении»!
1K
Актуальное
Списывать с должников компенсацию за аварийное жилье могут запретить
сегодня 10:00
25
Как меняются цены на новостройки и вторичное жилье: исследование Домклик и Центра финансовой аналитики
вчера 18:00
846
Главное за неделю с 9 по 13 декабря 2024 года
вчера 16:30
2K
Задачи по расселению аварийных домов выполнили почти 80 регионов РФ
вчера 13:03
121
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал