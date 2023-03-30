Профессионалы рынка недвижимости соберутся на самом масштабном форуме СНГ
Обучаемость, сотрудничество и адаптивность — три навыка, без которых не выжить ни одному игроку рынка. Сегодня расскажем вам, где прокачают все три навыка и вдохновят агентов недвижимости на сверхприбыльные сделки.
С 30 мая по 2 июня в Сочи пройдет форум недвижимости «Движение» — деловое мероприятие для агентов, застройщиков и производителей, в котором примут участие порядка 1800 девелоперов, 1500 риелторов и более 300 спикеров. Мероприятие пройдет уже в 4-й раз.
В 2023 году впервые будут работать три кластера: для девелоперов, строителей и риелторов. По замыслу организаторов кластеры будут называться городами. Их объединит одна концепция «Движение строит города». Этот тезис близок к миссии форума — создавать комфортные города по всей стране и за ее пределами силами участников мероприятия.
В «Розе Хутор» — будут жить и учиться застройщики и производители, в «Красной Поляне» — риелторы.
Деловая программа представлена именами сильнейших топ-менеджеров девелоперских компаний, архитекторов, представителей истеблишмента и банковских структур, бизнес-тренеров и спикеров-практиков.
Так, свое участие в деловой программе риелторского кластера уже подтвердили:
- Максим Батырев, бизнес-тренер, автор бестселлеров про 45 татуировок менеджера;
- Ильдар Хусаинов, генеральный директор компании «Этажи»;
- Аркадий Цукер, методолог. Консультант по стратегическому мышлению;
- Олег Торбосов, основатель агентства элитной недвижимости Whitewill;
- Владимир Якуба, бизнес-тренер, №1 в продажах по телефону со сцены и другие;
- Михаил Гребенюк, предприниматель и коуч, основатель «Grebenuk Resulting» и другие.
Ежегодно форум прирастает мощными партнерами. Домклик поддерживает форум уже в четвертый раз, а в 2023 году он будет официальным партнером секции «Управление» девелоперского кластера.
Другие запланированные мероприятия в рамках форума:
- 29 мая Российская гильдия риэлторов проведет в рамках форума национальный конгресс и подведет итоги конкурса «Профессиональное признание».
- 31 мая состоится торжественное награждение премии Urban Awards.
- 2 июня Forbes готовит встречу с богатейшими людьми России «Гостиная миллиардеров».
- Аналитические доклады в основной и дополнительной программах готовят партнеры — Домклик, Домиленд, Самолет Плюс, Авито Недвижимость, М2, Сделка.рф.
Приятным бонусом для участников станет вечерняя программа. В Городе девелоперов пройдут стендап-шоу и настоящий рок-концерт: споют группы «Танцы минус», «Сплин» и еще один секретный коллектив. Для участников Города риелторов выступят IOWA, комики Стас Старовойтов и Виктор Комаров.
Инновацией форума станет «Движение ЭКСПО». Организаторы форума построят выставочный павильон на 1800 кв. м, в котором девелоперы смогут познакомиться с десятками ведущих производителей.
Приглашаем принять участие в крупнейшем в СНГ форуме недвижимости. Познакомиться с программой и забронировать билеты можно на сайте.