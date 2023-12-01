Как арендовать переговорную комнату в Калининграде: условия для партнеров
У партнеров Домклик в Калининграде появилась уникальная возможность воспользоваться новой услугой — «Бронирование переговорных комнат».
Рассказываем подробнее об условиях данного предложения.
Преимущества услуги
Возможность сэкономить. Бронирование переговорной комнаты может быть более экономичным вариантом, чем постоянное содержание офиса. Партнеры Домклик могут забронировать помещение по цене всего от 300 рублей за один час.
Удачная локация. Офис находится в центре города, имеет хорошую транспортную доступность, удобные подъездные пути.
Внутри есть всё, что нужно. Переговорные комнаты оборудованы всем необходимым для проведения деловых встреч и переговоров с клиентами — мультимедийный экран для презентаций, Wi-Fi, принтер для печати документов, набор канцтоваров, устройство для пересчета наличных.
Нам можно доверять. Бронирование переговорной комнаты обеспечит конфиденциальность обсуждаемой информации и защитит интересы клиентов и агента по недвижимости.
Консультации по сделкам. Находясь в офисе, вы можете лично обратиться к сотруднику банка по любым вопросам, связанным с проведением сделок с недвижимостью через Домклик.
Сколько стоит бронирование переговорной комнаты
Домклик бронирует переговорные комнаты с почасовой оплатой на следующих условиях:
- 1 час — 300 рублей
- 4 часа — 1000 рублей
- 8 часов — 2000 рублей
Как воспользоваться услугой
Для бронирования переговорной комнаты вам необходимо обратиться к менеджеру по работе с партнерами по адресу, указанному ниже. Вы сможете выбрать удобные для вас время и дату — на указанный период помещение будет закреплено только за вами.
Где находится
Переговорные комнаты находятся по адресу: г. Калининград, Московский проспект, д. 12, этаж № 2.
Перед бронированием рекомендуем ознакомиться с условиями договора Оферты.
Данная услуга предоставляется в тестовом режиме, будем рады любой обратной связи, чтобы стать лучше для вас💚
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