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#ИпотекаВернулась глазами профи: история из Челябинска

Дата публикации: 28 июл 2022
#ИпотекаВернулась глазами профи: история из Челябинска
Содержание

Как менялся рынок недвижимости за последние несколько месяцев и какие решения помогли сохранить бизнес, рассказывает наш партнёр из Челябинска — агентство «DAN Недвижимость».

Весной 2022-го рынок недвижимости потрясло резкое повышение ипотечных ставок, но уже к июню они вернулись на уровень «допандемийного» 2019 года. Сегодня ипотека вернула доверие: ставки стали ещё ниже, а клиенты избавляются от своих страхов и делают шаг навстречу собственному жилью. Мы уже подробно рассказывали, как менялся рынок за последнее время и как оживает сейчас, а теперь своим мнением поделятся наши партнёры.

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Алена СмирноваУправляющий директор агентства «DAN Недвижимость», г. Челябинск

— Какие изменения вы наблюдали на рынке недвижимости в конце февраля – начале марта?

После повышения процентной ставки клиенты, которые ранее получили положительное решение в банке по прежним условиям и у кого была острая потребность в приобретении недвижимости, торопились поскорее выйти на сделку. Другие переносили сроки, а кто-то и вовсе отменял сделки. Новые клиенты не могли согласиться на высокие ипотечные ставки и заняли выжидательную позицию «до лучших времен». Примечательно, что даже люди, у которых были деньги на первоначальный взнос, часто делали выбор в сторону размещения средств на банковских вкладах вместо покупки недвижимости.

— Произошли ли какие-то изменения в компании, ее структуре и бизнес-процессах?

Для поддержки персонала компании в это непростое время руководством были предприняты следующие дествия:

  • прописали новые стратегии и стандарты работы с клиентами;
  • оперативно информировали сотрудников о новостях рынка;
  • перераспределили задачи внутри отдела ипотечного кредитования;
  • ПОВЫСИЛИ зарплату сотрудникам.

Благодаря этим действиям, а также позитивному настрою, нам удалось сохранить персонал и темп работы.

Что касается перераспределения задач, сотрудники в отделе ипотечного кредитования больше стали работать с действующей клиентской базой. В моменте делали рассылку клиентам об изменениях процентной ставки, консультировали онлайн, предлагали возможности рефинансирования после снижения ключевой ставки, обучали сотрудников компании работе в новых реалиях.

— Как изменилась работа с клиентами в связи с новыми обстоятельствами?

Безусловно, внешняя ситуация повлияла на нашу внутреннюю работу с клиентами, теперь мы выступали не только как посредники между банком и клиентом, но и как личные консультанты и, в какой-то степени, соратники. Мы обращали внимание клиентов на детали, рассказывали о прогнозах и поддерживали положительный настрой. Нашей главной задачей было держать клиента в правильном информационном поле и предлагать альтернативные варианты.

Например, в марте мы стали переориентировать людей на приобретение квартир в новостройках, так как в этом случае можно воспользоваться программами господдержки и субсидирования с застройщиками от СберБанка и получить ипотеку на более выгодных условиях. Кроме того, у компании появился отдельный пул клиентов — инвесторы, для них мы разрабатывали коммерческие предложения для приумножения денежных средств при вложении в жилую и коммерческую недвижимость.

Изменения произошли в работе каждого агента. Специалисты по недвижимости активно работали со своей клиентской базой, проводили больше индивидуальных консультаций, информировали каждого клиента об изменениях и новых выгодных предложениях лично.

— Оживает ли рынок недвижимости сейчас?

Несмотря на то, что ипотечные ставки в данный момент упали, и ситуация на рынке выравнивается, страхи у клиентов до сих пор сохранились, и они ожидают еще большего падения ключевой ставки. Радует, что наша аудитория стала более осведомленной в вопросах ипотеки и активно следит за ипотечными программами — это помогает в принятии решения по выходу на сделку.

У нас выросла активность, число консультаций увеличилось втрое. Отложенные клиенты, которые были вовремя проинформированы о новых выгодных программах кредитования СберБанка, уже сегодня становятся новосёлами.

— Расскажите недавнюю историю об удачном новоселье!

На днях счастливыми обладателями квартиры новостройке стали наши клиенты – молодая семья: Петр (31 год) и Екатерина (29 лет) с четырёхмесячным малышом.

Изначально при подаче заявки была одобрена ставка 14,5% годовых на объект вторичной недвижимости. Мы переориентировали клиентов на приобретение жилья в новостройке, согласовав с застройщиком применение субсидирования по ипотечной программе «Господдержка 2020» от СберБанка. За счёт этого ставку удалось снизить до  2,8% годовых!

Размер платежа очень порадовал наших клиентов: всего 13 615 рублей в месяц. Семья приобрела «евро-двушку» в ЖК «Олимп» от застройщика «Строитель-74» за 3,9 млн рублей с использованием материнского капитала.

Нам оставили положительный отзыв за качественно отработанный запрос и профессиональную работу. Мы, в свою очередь, гордимся, что наши клиенты более осознанно подходят к приобретению недвижимости и, самое главное, доверяют нам. Благодаря эффективной работе агентства и сотрудничеству со СберБанком, всё большее количество людей быстро выходят на сделки и улучшают свои жилищные условия!

P.S. Если вы являетесь нашим партнёром и хотите поделиться с нами своей историей и профессиональным мнением о том, как оживает рынок недвижимости и ипотеки, свяжитесь с вашим менеджером от СберБанка.

#ИпотекаВернулась: всё о программах со сниженными ставками
Мнения лидеров
Илья Шайдуров
Илья Шайдуров
Автор статьи
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