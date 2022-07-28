#ИпотекаВернулась глазами профи: история из Челябинска
- — Какие изменения вы наблюдали на рынке недвижимости в конце февраля – начале марта?
- — Произошли ли какие-то изменения в компании, ее структуре и бизнес-процессах?
- — Как изменилась работа с клиентами в связи с новыми обстоятельствами?
- — Оживает ли рынок недвижимости сейчас?
- — Расскажите недавнюю историю об удачном новоселье!
Как менялся рынок недвижимости за последние несколько месяцев и какие решения помогли сохранить бизнес, рассказывает наш партнёр из Челябинска — агентство «DAN Недвижимость».
Весной 2022-го рынок недвижимости потрясло резкое повышение ипотечных ставок, но уже к июню они вернулись на уровень «допандемийного» 2019 года. Сегодня ипотека вернула доверие: ставки стали ещё ниже, а клиенты избавляются от своих страхов и делают шаг навстречу собственному жилью. Мы уже подробно рассказывали, как менялся рынок за последнее время и как оживает сейчас, а теперь своим мнением поделятся наши партнёры.
Алена СмирноваУправляющий директор агентства «DAN Недвижимость», г. Челябинск
— Какие изменения вы наблюдали на рынке недвижимости в конце февраля – начале марта?
После повышения процентной ставки клиенты, которые ранее получили положительное решение в банке по прежним условиям и у кого была острая потребность в приобретении недвижимости, торопились поскорее выйти на сделку. Другие переносили сроки, а кто-то и вовсе отменял сделки. Новые клиенты не могли согласиться на высокие ипотечные ставки и заняли выжидательную позицию «до лучших времен». Примечательно, что даже люди, у которых были деньги на первоначальный взнос, часто делали выбор в сторону размещения средств на банковских вкладах вместо покупки недвижимости.
— Произошли ли какие-то изменения в компании, ее структуре и бизнес-процессах?
Для поддержки персонала компании в это непростое время руководством были предприняты следующие дествия:
- прописали новые стратегии и стандарты работы с клиентами;
- оперативно информировали сотрудников о новостях рынка;
- перераспределили задачи внутри отдела ипотечного кредитования;
- ПОВЫСИЛИ зарплату сотрудникам.
Благодаря этим действиям, а также позитивному настрою, нам удалось сохранить персонал и темп работы.
Что касается перераспределения задач, сотрудники в отделе ипотечного кредитования больше стали работать с действующей клиентской базой. В моменте делали рассылку клиентам об изменениях процентной ставки, консультировали онлайн, предлагали возможности рефинансирования после снижения ключевой ставки, обучали сотрудников компании работе в новых реалиях.
— Как изменилась работа с клиентами в связи с новыми обстоятельствами?
Безусловно, внешняя ситуация повлияла на нашу внутреннюю работу с клиентами, теперь мы выступали не только как посредники между банком и клиентом, но и как личные консультанты и, в какой-то степени, соратники. Мы обращали внимание клиентов на детали, рассказывали о прогнозах и поддерживали положительный настрой. Нашей главной задачей было держать клиента в правильном информационном поле и предлагать альтернативные варианты.
Например, в марте мы стали переориентировать людей на приобретение квартир в новостройках, так как в этом случае можно воспользоваться программами господдержки и субсидирования с застройщиками от СберБанка и получить ипотеку на более выгодных условиях. Кроме того, у компании появился отдельный пул клиентов — инвесторы, для них мы разрабатывали коммерческие предложения для приумножения денежных средств при вложении в жилую и коммерческую недвижимость.
Изменения произошли в работе каждого агента. Специалисты по недвижимости активно работали со своей клиентской базой, проводили больше индивидуальных консультаций, информировали каждого клиента об изменениях и новых выгодных предложениях лично.
— Оживает ли рынок недвижимости сейчас?
Несмотря на то, что ипотечные ставки в данный момент упали, и ситуация на рынке выравнивается, страхи у клиентов до сих пор сохранились, и они ожидают еще большего падения ключевой ставки. Радует, что наша аудитория стала более осведомленной в вопросах ипотеки и активно следит за ипотечными программами — это помогает в принятии решения по выходу на сделку.
У нас выросла активность, число консультаций увеличилось втрое. Отложенные клиенты, которые были вовремя проинформированы о новых выгодных программах кредитования СберБанка, уже сегодня становятся новосёлами.
— Расскажите недавнюю историю об удачном новоселье!
На днях счастливыми обладателями квартиры новостройке стали наши клиенты – молодая семья: Петр (31 год) и Екатерина (29 лет) с четырёхмесячным малышом.
Изначально при подаче заявки была одобрена ставка 14,5% годовых на объект вторичной недвижимости. Мы переориентировали клиентов на приобретение жилья в новостройке, согласовав с застройщиком применение субсидирования по ипотечной программе «Господдержка 2020» от СберБанка. За счёт этого ставку удалось снизить до 2,8% годовых!
Размер платежа очень порадовал наших клиентов: всего 13 615 рублей в месяц. Семья приобрела «евро-двушку» в ЖК «Олимп» от застройщика «Строитель-74» за 3,9 млн рублей с использованием материнского капитала.
Нам оставили положительный отзыв за качественно отработанный запрос и профессиональную работу. Мы, в свою очередь, гордимся, что наши клиенты более осознанно подходят к приобретению недвижимости и, самое главное, доверяют нам. Благодаря эффективной работе агентства и сотрудничеству со СберБанком, всё большее количество людей быстро выходят на сделки и улучшают свои жилищные условия!
P.S. Если вы являетесь нашим партнёром и хотите поделиться с нами своей историей и профессиональным мнением о том, как оживает рынок недвижимости и ипотеки, свяжитесь с вашим менеджером от СберБанка.