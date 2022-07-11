#ИпотекаВернулась: как рынок ипотеки начал оживать после «холодной весны»
После резкого повышения ставок в феврале 2022 года, уже к июню ипотека начала идти на поправку, ставки снизились и вернулись на уровень «допандемийного» 2019 года, а по некоторым программам даже стали ниже. Рассказываем, как #ипотекавернулась, и как менялся рынок ипотеки в течение последних лет. А также публикуем отзывы наших клиентов, которые объясняют, почему они взяли ипотеку прямо сейчас.
Еще месяц-два назад прогнозы экспертов были неутешительными на фоне резкого повышения Центробанком ключевой ставки до рекордных 20% годовых. Это привело к обвалу и даже заморозке розничного кредитования весной 2022-го.
Ипотечное кредитование стало замедляться не в марте, а только в апреле, потому что по инерции кредитные организации оформляли договоры в первый месяц кризиса по старым схемам. И это некоторым образом «спасло» статистику, но не сильно.
В апреле продажи банков в ипотечном сегменте, по сообщениям Банка России, снизились в 3,2 раза относительно марта. В годовом выражении объем выдач в мае упал на 72,9%, а количество заключенных договоров — на 79%. Такого не наблюдалось даже во время пандемии.
И вдруг картина начала меняться. Если в мае число выданных кредитов сократилось до 30 тысяч (чуть больше было выдано в апреле), то в июне их количество выросло до 51 тысячи. Этому способствовали несколько спасительных мер на финансовом рынке и важных политических посылов от власти.
Правильные сигналы рынку
17 июня на 25-м Петербургском международном экономическом форуме президент России Владимир Путин предложил уменьшить процентную ставку по программе льготной ипотеки. Российские банки быстро отреагировали на это, начав принимать заявки от граждан на выдачу займов по новым условиям.
Чуть раньше банки, в первую очередь Сбер, начали снижать ставки по другим ипотечным программам.
В начале лета 2022 года эксперты зафиксировали первый за три весенних месяца рост рынка ипотеки. По данным бюро кредитных историй «Эквифакс», в июне объем выданных кредитов на жилье вырос на 58,5% по сравнению с маем и достиг 198,1 млрд рублей.
Конечно, показатели пока далеки от докризисных цифр. Но ставки по некоторым программам можно сравнить с «допандемийными». А это значит, что россияне увидели стимул со стороны государства и банковского сектора и смогли немного выдохнуть после непредсказуемой весны с ее санкциями, запретами и катаклизмами.
Если рынок жилья и ипотеки оживает, это в целом для экономики хороший симптом, уверены эксперты.
Гендиректор БКИ «Эквифакс» Олег Лагуткин полагает, что сегодня есть основания для возврата рынка ипотечного кредитования к уровню февраля 2022 года: «Стимулами в данном случае будут все те же факторы, что и ранее, — государственное субсидирование льготных программ ипотечного кредитования и уверенность заемщиков в будущих доходах».
По каким ипотечным программам ставки вернулись на уровень 2019 года и даже стали ниже
По базовым ипотечным программам нынешние ставки максимально приблизились к значениям 2019 года. Сейчас ипотеку на вторичное жилье и новостройку можно оформить по ставке от 10,5% (зимой 2019 года от 10,7% — на вторичку, и 10,5% — на новостройку). Также запуск в 2020 году ипотеки с господдержкой на новостройки по ставке от 6,4% значительно усилил покупательский интерес и вызвал ажиотаж на первичном рынке недвижимости. Сегодня ставка по ипотеке с господдержкой в Сбере еще ниже — от 6,3% годовых. И помимо новостроек, клиенты также могут оформить ипотеку с господдержкой на покупку или строительство частного дома.
По некоторым программам Сбер и вовсе снизил планку гораздо больше, чем это было в допандемийные времена. Например, ставка рефинансирования в ноябре 2019 года была снижена до 9%, сейчас она стартует от 5,7%. Более того, если кредитный договор заключен до 12 июня 2022 года, можно рефинансировать ипотеку другого банка с первого дня оформления и не ждать 6 месяцев.
«СберБанк не останавливается в своем намерении повысить доступность жилья для как можно большего числа граждан нашей страны. Мы продолжаем снижать ставки на ипотечные кредиты. Надеемся, что очередное снижение ставок позволит многим россиянам решить квартирный вопрос в самое ближайшее время».
В августе 2019 года Сбербанк снизил процентные ставки по ипотечным кредитам для военнослужащих на 0,3 пункта — с 9,5 до 9,2%. А в декабре 2019-го эта цифра еще уменьшилась — до 8,8%. То есть программа «Военная ипотека» позволяла приобрести квартиры в новостройках и на вторичном рынке, жилой дом с землей или таунхаус под 8,8% годовых.
Сейчас ставка почти вернулась к показателям лета 2019 года (на тот момент она составляла 9,9%). По военной ипотеке сегодня можно приобрести квартиру, дом, таунхаус или комнату. Программа создана для участников накопительно-ипотечной системы согласно № 117-ФЗ. Накопительный счет можно использовать через 3 года после включения в НИС. В 2022 году размер накоплений составляет 311 044,50 рублей за год.
Перед новым, 2020 годом, Сбер сообщил о запуске ипотеки для самозанятых клиентов, подключивших сервис «Свое дело». Оформить ипотечный кредит самозанятые могли по программам: «Приобретение готового жилья», «Приобретение строящегося жилья», «Гараж» и «Загородная недвижимость» (за исключением целей на индивидуальное строительство).
Минимальная ставка по ипотеке для этой категории при покупке жилья на вторичном рынке составляла на старте программы 9% годовых, при покупке квартиры в новостройке — 7%.
Сегодня ставка по этой программе составляет от 11,5%. Причем нет бумажной волокиты: нужен только паспорт, если подключен сервис «Свое дело» и доход приходит на карту Сбера. Сделка пройдет онлайн, понадобится всего одна поездка для подписания документов. А одобрение заявки займет пару минут, потому что проверка данных автоматизирована.
Сейчас картина ставок по ипотечным программам Сбера выглядит следующим образом:
А что говорят клиенты
🔘 Семья 34-летней Ирины из Саратова снимала жилье. И наконец они с супругом решили приобрести свое: уж если платить, то лучше банку за свою будущую квартиру, а не чужим людям. Они просматривали условия разных банков, которые бы подходили под их параметры: низкая процентная ставка, наличие детей, небольшой ежемесячный платеж.
«В итоге наш выбор пал на СберБанк, — говорит Ирина. — И не зря. Из всех банков, которые мы рассматривали, он оказался лучшим в плане клиентоориентированности, процентов и условий. Одобрения ждали недолго, после чего нашли желаемую жилплощадь и обзавелись собственным жильем. Консультанты подробно все объяснили, рассказали про нюансы и преимущества: высокий процент одобрения, специальные условия и невысокий процент переплат».
🔘 Давно задумывались о покупке квартиры и в семье 40-летнего Сергея из Нижнего Новгорода. И как-то вечером решили отправить заявку на расчет ипотеки. «Так как у меня зарплатная карта СберБанка, то выбор банка для нас был очевиден, — объясняет Сергей. — Ипотеку одобрили в течение 10 минут. А сумма оказалась даже выше на 200 тысяч, чем мы запросили под ставку 10,5%. На сайте Домклик нашли подходящую по нашим запросам квартиру. Связались с продавцом, приехали, посмотрели, все понравилось. И вот мы уже готовимся к новоселью».
🔘 Семья 27-летней Натальи из Уфы знает, что такое ипотека, не понаслышке. Прошло всего лишь два года с тех пор, как они с мужем погасили ипотечный кредит и поняли, что квартира маловата. Решили расширяться.
«У меня уже был опыт оформления ипотеки, я помню, сколько мне пришлось собрать различных документов и сколько раз сбегать к менеджеру за консультацией. Но как все изменилось за семь лет!» Сейчас Наталье никуда ходить не пришлось: достаточно было лишь сфотографировать все необходимые документы и отправить их через Домклик.
Одобрение ипотеки пришло уже на второй день, и Наталья с мужем сразу занялись документами на квартиру. И снова не пришлось идти в банк: Наталья сфотографировала все документы на квартиру и отправила их через сервис. На все проблемные вопросы она очень быстро получала ответы от менеджера в чате.
🔘 А вот 38-летний москвич Константин получил одобрение на кредит, можно сказать, случайно: «Мы особо не планировали что-то покупать. «На дурачка» закинули в Домклик удочку на одобрение ипотечного кредита на новостройку внутри МКАД. Регистрация на интернет-ресурсе прошла моментально, по номеру телефона. Но заявка на кредит требует более детальных данных о заявителе, что естественно. Прикинули, сколько по сусекам наскребем на первоначальный взнос, указали. Повозиться пришлось с фотографированием всех разворотов паспорта — а куда деваться, кредит абы кому не выдадут».
А дальше, по словам Константина, произошло чудо: через пять минут «электронный мозг» Домклик одобрил заем, пришло подтверждающее SMS. «Думали, что это манипуляции какие-то, хитрый маркетинг, после которого будут мытарства и возня с документами, но нет, все по-честному: кредит под 6,7% годовых по программе господдержки стал для нас реальностью», — радуется Константин.
Если у вас есть истории и отзывы о том, как вы купили недвижимость в ипотеку Сбера — делитесь в комментариях💚