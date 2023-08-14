Домклик обсудил с партнерами Урала перспективы и тренды рынка недвижимости
10 августа в Екатеринбурге состоялся бизнес-бранч для партнеров Домклик «Перспективы и тренды рынка недвижимости». Более 220 профессионалов отрасли собрались, чтобы обсудить: куда движется рынок вторичного жилья, как трансформируется риелторская услуга и с помощью каких инструментов и сервисов можно повысить эффективность бизнеса.
Домклик провел первое региональное мероприятие для партнеров вторичного рынка. Встреча состоялась в головном офисе Сбербанка. Для партнеров выступили топ-менеджеры Сбербанка и Домклик, а также представители крупнейших компаний на рынке недвижимости.
Участники мероприятия могли лично задать свои вопросы спикерам. Модератором встречи стал Евгений Романенко, руководитель направления «Партнёрская сеть продаж», Домклик.
Итоги деловой программы
Дмитрий Суховерхов открыл деловую программу, выступив с приветственным словом. Дмитрий отметил, что Сбербанк остается надежным и технологичным партнером в ипотечном кредитовании с широким спектром программ. В 2023 году ожидается рост объемов выдачи кредитов по стране и новые рекорды в Сбербанке.
Преимущества жилищной экосистемы Домклик для профессионалов рынка
Следующим выступил Дмитрий Чернов. Он рассказал, какие перспективы видит Сбер на рынке недвижимости, какие компании смогут стать лидерами и какие инструменты им пригодятся для этого. Он поделился аналитикой рынка как по России, так и в разрезе Свердловской области, затронул вопрос доступности жилья и развитие тренда на ИЖС. Дмитрий подчеркнул важность сотрудничества с партнерами и рассказал об инструментах, которые Домклик предоставляет для повышения эффективности агентств: новые продукты, программы и доработки сервисов.
В завершение выступления Дмитрий поделился своими мыслями о будущем рынка и дальнейшем развитии ипотеки.
Далее Борис Шахов рассказал о витрине объявлений Домклик и о том, почему Сбербанк — это больше, чем просто ипотека.
Спикер разобрал динамику спроса на недвижимость в России и в Свердловской области, а также рассказал о доработках Домклик, которые помогут профессионалам рынка более эффективно работать с витриной объявлений. Среди них: персонализация главной страницы Домклик, поиск по совершенным сделкам, сервис оценки и многие другие. Он подчеркнул, что Домклик помогает в сближении продавца и покупателя, что делает работу на портале еще более удобной и эффективной.
Затем Игорь Шестеряков выступил с темой «Регистрация и расчёты — что заменит СЭР и СБР?».
Он рассказал о том, каких успехов удалось добиться в развитии сервисов электронной регистрации и безопасных расчетов. Сегодня на Домклик проходит более 4 миллионов электронных регистраций, 4,5 млн безопасных расчетов и 10 млн выпусков УКЭП. Игорь подробно рассказал, зачем Домклик создал новый продукт, объединив регистрацию и расчеты, а также анонсировал специальные сниженные цены на сервис для партнеров и успехи запуска онлайн-ипотеки на Домклик.
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Взгляд профессионалов рынка на тренды
В следующем блоке выступили приглашенные спикеры из крупнейших агентств недвижимости.
Юлия Бочарникова выделила следующие тренды: диверсификация, скорость и эффективность. Она поделилась опытом компании «Этажи» в увеличении скорости сделки и эффективности агентства с помощью внедрения чатов, сокращения процента пропущенных звонков и внедрения рекомендательной системы для клиентов.
Евгений Новосёлов рассказал о том, как изменилась работа агентства в последние годы и какие инструменты помогают повысить эффективность бизнеса. Он поделился своим мнением об адаптации агентств недвижимости к реальности и проявлении гибкости в текущей обстановке на рынке недвижимости.
Евгений подчеркнул, что сервис является ключевым фактором ценности, а правильный подбор кадров может помочь в достижении успеха. Рассказав о том, за что готов платить клиент, Евгений также выделил качества, которые помогают руководителю агентства успешно вести бизнес.
После перерыва на бранч и общения в неформальной обстановке деловую программу завершил Феликс Альберт. Он провел мастер-класс на тему «Топ каналы для привлечения клиентов и генерация потока по рекомендациям».
Феликс рассказал, как можно построить устройчивую и долгосрочную модель бизнеса на рынке недвижимости, а также поделился своими секретами переговоров. Он объявил, как можно собрать базу объектов и генерировать интерес к своим продуктам или услугам. В своем выступлении Феликс поделился топовыми источниками клиентов, описал, как они работают и каким целям могут служить. Наконец, Феликс рассказал, как настроить бесконечный поток клиентов, зная психологию человека.
Также в рамках мероприятия состоялось награждение лидеров рынка в Свердловской области. Топ-30 партнеров и самые активные участники мероприятия получили подарки от Домклик.
Отзывы участников
Саблин Юрий, директор АН Willdom:
«Главный инсайт мероприятия для наших клиентов - оформлять ипотеку и получать сервисы Сбера выгоднее через риэлтора, чем обращаться напрямую в банк».
Константин Козлов, руководитель АН Константа 74, Челябинск:
«Очень интересное и динамичное мероприятие, скажу я вам. Спикеры были разные, повестки актуальные и каждого слушать было одно удовольствие.
Тезисно записал по несколько интересных идей от каждого спикера, особенно любопытно было послушать собственника ГК «Новосел» Евгения Анатольевича. Человек 30 лет в недвижимости — это большой опыт!
Анализ полугодия от лидера ипотечного рынка оставил положительные эмоции, так же как и позитивный взгляд на ИЖС. Открытый, честный диалог, ответы на самые острые вопросы — всё способствовало конструктивному диалогу с Домклик. Важное и качественное мероприятие, предоставляющее возможность услышать друг друга для обеспечения более качественной работы с нашими клиентами».
Внучкова Александра, руководитель АН Внучкофф:
«Скажу так: меня приглашают на разные мероприятия и презентации, но хочу я только туда, где интересно, где можно чему-то научиться и найти единомышленников. Бранч от Сбера дал все всё перечисленное и даже больше!»
Мы благодарим всех партнеров за участие. Надеемся, что бизнес-бранч Домклик стал полезным мероприятием для партнеров Урала, и с нетерпением ждём новых встреч!