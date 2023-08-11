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Эксперт назвал основные слагаемые успеха для агентства недвижимости

Дата публикации: 11 авг 2023
Эксперт назвал основные слагаемые успеха для агентства недвижимости
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Евгений Затонский, директор компании «Этажи Москва», поделился своим мнением о том, что сейчас происходит на рынке жилья и какие настроения преобладают среди покупателей и продавцов. Также эксперт перечислил основные составляющие успешного агентства недвижимости.

«Этажи» — это сеть агентств недвижимости № 1 по версии Домклик с филиалами более чем в 180 городах России и за рубежом. Компания работает на рынке с 2000 года и оказывает все необходимые клиентам услуги в сфере недвижимости. 

Что нужно агентству недвижимости, чтобы стать успешным?

Сначала стоит определиться, что такое успешное агентство. Например агентство, которое состоит из 5 человек и проводит ежемесячно 15 сделок со своими клиентами, можно однозначно назвать успешным. Оно обеспечивает главное — качественную услугу, так как люди туда идут и агенты получают хороший доход. Ведь задача агентства состоит в том, чтобы обеспечить качественный сервис для клиентов и хорошую доходность своим специалистам. 

Мы всё-таки под успехом подразумеваем рост масштабов компании с целью увеличения возможностей для наших риелторов-партнеров и создания качественного сервиса для наших клиентов. Мы с большим уважением относимся к маленьким компаниям, которые предоставляют хороший сервис и имеют сложившуюся корпоративную культуру. Но если отвечать на вопрос, что такое успех конкретно для нашего агентства, то здесь я могу назвать пять составляющих:

  • Первый индикатор — это правильный подбор. Потому что на 99% агентство недвижимости — это люди. Его успех зависит от качества команды, которая там будет.
  • Второе — это качественная адаптация и наличие экспертизы. То есть создание агентства недвижимости без качественного найма и адаптации людей невозможна. И важно также быть носителем экспертизы. Она приобретается через франшизу или через людей, которые имеют большой опыт в недвижимости и могут поделиться им.
  • Третье — это контроль, потому что все относятся к агентствам недвижимости, как к каким-то сообществам свободных агентов. Мы понимаем, что успешный продукт, качественный сервис невозможны без контроля.
  • Четвёртое — сильная партнёрская программа. Здесь я подразумеваю и застройщиков, и банки, и страховые компании, и коллег по цеху. Мы по сути являемся брокером, помогая человеку взаимодействовать с другими системами. Поэтому если у вас выстроена сильная партнёрская программа, всё будет работать как надо.
  • Пятое — это сильная корпоративная культура. Даже с учётом того, что риелтор является партнёром, а не наёмным сотрудником, если он не чувствует себя частью системы, он достаточно легко из неё выходит. Такая компания не сможет расти и добиться успеха.

Какие планы по развитию агентства «Этажи» на этот год?

Мы планируем открытие ещё 2-3 бизнес-пространств для удобства наших риелторов-партнеров в плане логистики и передвижения. Запускаем более активную работу по направлению загородной недвижимости. Планируем запускать первый пилотный проект в направлении коммерческой недвижимости.

Продолжаем фокусную работу над повышением конверсионных показателей по продавцу и покупателю. В ипотечном кредитовании переводим фокус с количества заявок на количество сделок с нашими риелторами-партнерами. 

Мы также продолжаем развивать «Этажи» как лучшее место для риелтора. У нас сейчас запущен ряд новых проектов по этому направлению. Совсем недавно запустилась тестовая партнерская коллаборация с сервисом подбора психолога. Продолжаем развивать направление совместного туризма и корпоративных мероприятий, чтобы наполнять не только область работы, но и другие сферы жизни. 

Как работать и сохранять спокойствие в эпоху штормов и перемен? 

Мы держим высокий уровень информированности внутри компании. У нас есть несколько внутренних ресурсов. Например, я веду еженедельные «Воскресные заметки», где не только даю обратную связь на сообщения с анонимной почты, но и информирую обо всех изменениях, нововведениях и комментирую происходящее с точки зрения нашей работы. Есть также внутренние каналы оповещений, чаты руководителей и партнеров, еженедельные общие собрания и собрания руководителей. 

Рынок недвижимости и вообще российский рынок очень подвержен переменам и штормам. На мой взгляд, надо просто объяснять людям, что это не впервой, что мы это уже проживали, что такие ситуации были в прошлом.

Мы понимаем, что в любом случае потребность людей в жилье будет сохраняться, что это базовая потребность, которую не исключить. Понятно, что есть какие-то свои особенности с поведением инвесторов. Но глобально поведение всех тех, кто приобретает жильё для решения своего жилищного вопроса, во всех кризисах примерно предсказуемо. Поэтому если мы людям объясним, что делать в тот или иной период, они будут спокойнее реагировать на перемены. 

Как вы видите работу агентств недвижимости, скажем, через 30 лет? Смогут ли электронные сервисы заменить риелторов? ﻿

Я думаю, что электронные сервисы однозначно заменят риелторов в части оформительской работы. Если мы говорим про покупку недвижимости, у нас есть, по сути, два блока работы.

Первый — это блок работ, связанный с подбором лучшего варианта для покупателя. Второй блок связан с юридическим и финансовым оформлением.

Часть работы, связанная с документами, скорее всего, рано или поздно полностью будет автоматизирована. А вот вопрос сложности выбора для крупных мегаполисов останется. Я думаю, что будут развиваться какие-то шеринговые модели — что-то между покупкой и арендой. То есть кроме классической схемы аренды и покупки появится формат шеринга квартиры. Возможно, появятся варианты переезда из одного жилья в другое без каких-либо дополнительных затрат.

Во всех этих инструментах и технологиях работы нужно будет разбираться. Я думаю, что риелтор понадобится именно в этой части, потому что, скорее всего, с повышением уровня жизни требования людей к месту проживания будут только расти. А значит, им нужны будут консультации профессионалов.

Изменилось ли в последнее время поведение покупателей и если да, то как? 

Рассмотрим краткосрочную историю. 2022 год был однозначно годом первичной недвижимости — субсидированные программы, программы с финансированием ставки в достаточно серьезном объеме оттянули на себя спрос со вторичного рынка на первичный.

С ноября прошлого года мы наблюдаем, что люди возвращаются на рынок вторичной недвижимости. Потребитель хочет получать готовые решения и далеко не все готовы сейчас ждать. 

Мнение редакции может не совпадать с точкой зрения автора статьи

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Илья Шайдуров
Илья Шайдуров
Автор статьи
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