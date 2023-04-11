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Домклик запустил регистрацию первичного права собственности от застройщика

Дата публикации: 11 апр 2023
Домклик запустил регистрацию первичного права собственности от застройщика

Теперь клиенты Сбера могут зарегистрировать право собственности на квартиру в новостройке, не посещая Росреестр или МФЦ.

Покупателю достаточно прийти к застройщику, который работает с услугой Домклик, принять квартиру и подписать акт приёма-передачи. После этого застройщик загружает акт в сервис электронной регистрации, заполняет нужные данные онлайн и отправляет заявку клиента на первичную регистрацию права в Росреестр.

К сервису подключились уже 11 застройщиков России. Оформить первичное право собственности можно как в ипотечной сделке, так и в сделке за свои средства. Первые сделки, с использованием новой услуги, прошли с ГК МИЦ.

Мы продолжаем совершенствовать оформление сделок с жильём и тесно сотрудничаем с ведущими российскими застройщиками. Наша новая услуга позволяет покупателям квартир в новостройках избежать похода в Росреестр или МФЦ: все действия, необходимые для регистрации права собственности, совершает застройщик в нашей онлайн-системе Домклик PRO. Это удобно, быстро, надёжно, безопасно и выгодно для всех участников сделки.

Фото эксперта
Алексей Лейпи
и.о. директора дивизиона «Домклик» Сбербанка

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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