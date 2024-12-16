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Пять CRM-систем с API-чатами: больше удобства для вашего бизнеса

Дата публикации: 16 дек 2024
Пять CRM-систем с API-чатами: больше удобства для вашего бизнеса
Содержание

Уже свыше 30% партнёров Домклик, использующих CRM-системы, подключили API-чаты. API-чаты помогают обрабатывать запросы клиентов и потенциальных покупателей быстрее и удобнее, поэтому Домклик продолжает работу с технологией, чтобы подключать больше CRM-систем продавцов и агентств недвижимости.

Чем удобны API-чаты

API-чаты — это удобный способ коммуникации между риелторами и покупателями. Покупатель может задать вопрос продавцу в карточке объявления на Домклик, а продавец получит сообщение в привычной CRM-системе или мессенджере компании.

Если проще, API — это технология, которая позволяет одной программе интегрироваться в другую. В данном случае между собой взаимодействуют чаты Домклик и те, которыми партнёры пользуются для работы.

  • Все сообщения в одном месте — вам больше не нужно переключаться между разными чатами и вкладками, чтобы ответить потенциальному покупателю. Сообщения придут в удобный для вас мессенджер. Это сэкономит время и упростит взаимодействие с клиентами.
  • Растёт охват пользователей — при коммуникации в единой системе меньше шансов пропустить сообщение, а значит, вы сможете ответить максимальному числу клиентов.
  • К вам приходят больше клиентов, в том числе те, кто предпочитает писать, а не звонить.

API-чаты Домклик можно подключить к вашей CRM-системе

API-чаты Домклик поддерживают уже пять CRM-систем для участников рынка недвижимости. Это:

  • INTRUM REALT CRM;
  • Yucrm;
  • AgentBase;
  • VISION crm;
  • CRM RealtyRuler.

Список актуальный на момент публикации статьи.

Мы продолжаем работу по подключению новых CRM к API-чатам

Узнать о возможности подключения API-чатов Домклик вы можете у сотрудников поддержки вашей CRM-системы.

Если в вашей компании собственная CRM, для подключения API-чатов вы так же можете обратиться в поддержку и воспользоваться инструкцией.

Партнеры
Карина Камалова
Карина Камалова
Автор статьи
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