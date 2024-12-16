Пять CRM-систем с API-чатами: больше удобства для вашего бизнеса
Уже свыше 30% партнёров Домклик, использующих CRM-системы, подключили API-чаты. API-чаты помогают обрабатывать запросы клиентов и потенциальных покупателей быстрее и удобнее, поэтому Домклик продолжает работу с технологией, чтобы подключать больше CRM-систем продавцов и агентств недвижимости.
Чем удобны API-чаты
API-чаты — это удобный способ коммуникации между риелторами и покупателями. Покупатель может задать вопрос продавцу в карточке объявления на Домклик, а продавец получит сообщение в привычной CRM-системе или мессенджере компании.
Если проще, API — это технология, которая позволяет одной программе интегрироваться в другую. В данном случае между собой взаимодействуют чаты Домклик и те, которыми партнёры пользуются для работы.
- Все сообщения в одном месте — вам больше не нужно переключаться между разными чатами и вкладками, чтобы ответить потенциальному покупателю. Сообщения придут в удобный для вас мессенджер. Это сэкономит время и упростит взаимодействие с клиентами.
- Растёт охват пользователей — при коммуникации в единой системе меньше шансов пропустить сообщение, а значит, вы сможете ответить максимальному числу клиентов.
- К вам приходят больше клиентов, в том числе те, кто предпочитает писать, а не звонить.
API-чаты Домклик можно подключить к вашей CRM-системе
API-чаты Домклик поддерживают уже пять CRM-систем для участников рынка недвижимости. Это:
- INTRUM REALT CRM;
- Yucrm;
- AgentBase;
- VISION crm;
- CRM RealtyRuler.
Список актуальный на момент публикации статьи.
Мы продолжаем работу по подключению новых CRM к API-чатам
Узнать о возможности подключения API-чатов Домклик вы можете у сотрудников поддержки вашей CRM-системы.
Если в вашей компании собственная CRM, для подключения API-чатов вы так же можете обратиться в поддержку и воспользоваться инструкцией.
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