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Домклик расширил возможности оценки риелторов после проведения сделки

Дата публикации: 16 янв 2023
Домклик расширил возможности оценки риелторов после проведения сделки
Содержание

После завершения сделок, проведенных на Домклик, клиенты могут оценить работу риелтора и оставить отзывы. Оценка —  важный показатель качества работы профессионала, поэтому Домклик продолжает развивать процесс получения обратной связи.

Как было раньше

Ранее у клиента была возможность оценить агента двумя основными способами.

Участие в опросе. После сделки клиент получает смс со ссылкой на опрос, с помощью которого можно оценить работу риелтора, который подавал кредитную заявку.

Домклик расширил возможности оценки риелторов после проведения сделки №1

Отзыв о работе агента. Клиент оставляет отзыв любому из риелторов, принимавших участие в сделке, на карточке риелтора.

Домклик расширил возможности оценки риелторов после проведения сделки №1

Что появилось нового

Для улучшения пользовательского опыта на Домклик появился дополнительный сценарий оценки:

1. После сделки клиент получает в чат приглашение оценить всех риелторов, которые участвовали в сделке

Домклик расширил возможности оценки риелторов после проведения сделки №1

2. Оценка всех агентов происходит на одной странице — клиент может увидеть, кого из риелторов он уже оценил ранее, а также может пропустить оценку риелтора, с которым он во время сделки не взаимодействовал или просто не хочет оценивать его работу

Домклик расширил возможности оценки риелторов после проведения сделки №1

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Илья Шайдуров
Илья Шайдуров
Автор статьи
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