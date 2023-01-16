Домклик расширил возможности оценки риелторов после проведения сделки
После завершения сделок, проведенных на Домклик, клиенты могут оценить работу риелтора и оставить отзывы. Оценка — важный показатель качества работы профессионала, поэтому Домклик продолжает развивать процесс получения обратной связи.
Как было раньше
Ранее у клиента была возможность оценить агента двумя основными способами.
Участие в опросе. После сделки клиент получает смс со ссылкой на опрос, с помощью которого можно оценить работу риелтора, который подавал кредитную заявку.
Отзыв о работе агента. Клиент оставляет отзыв любому из риелторов, принимавших участие в сделке, на карточке риелтора.
Что появилось нового
Для улучшения пользовательского опыта на Домклик появился дополнительный сценарий оценки:
1. После сделки клиент получает в чат приглашение оценить всех риелторов, которые участвовали в сделке
2. Оценка всех агентов происходит на одной странице — клиент может увидеть, кого из риелторов он уже оценил ранее, а также может пропустить оценку риелтора, с которым он во время сделки не взаимодействовал или просто не хочет оценивать его работу