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На Домклик появились объявления о продаже участков с отметкой о доступности льготной ипотеки

Дата публикации: 10 янв 2023
На Домклик появились объявления о продаже участков с отметкой о доступности льготной ипотеки
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Теперь при поиске земельного участка под строительство дома пользователи Домклик могут найти объекты, которые подходят под условия льготных ипотечных программ — ипотеки с господдержкой и семейной ипотеки. Такие объявления отмечены соответствующим значком —  «Ипотека с господдержкой».

Условия получения значка «Ипотека с господдержкой»

Чтобы в карточке объявления появилась отметка о доступности льготной ипотеки, должны быть соблюдены следующие требования:

  • Тип объекта недвижимости — земельный участок
  • В объявлении указан корректный кадастровый номер участка
  • Вид разрешенного использования земельного участка — «для индивидуального жилищного строительства» (ИЖС)
  • Категория земель, на которых расположен объект — «земли населенных пунктов»

Специально делать ничего не нужно — если все условия выполнены, значок появится в карточке объявления автоматически.

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Для получения льготной ставки покупатель должен оформить ипотеку на участок и на дальнейшее строительство дома (самостоятельно или с подрядчиком).

Важно! Если в объявлении есть отметка о доступности льготной ипотеки, то значок «Скидка на ипотеку 0,3%» добавить нельзя. И наоборот, если участок не подходит под условия льготных программ, то в объявлении появится только значок скидки 0,3%.

Как это поможет продавцам и покупателям

Для многих пользователей ещё на этапе подбора вариантов важно знать, отвечает ли участок требованиям льготных ипотечных программ. С помощью значка при поиске объекта потенциальный покупатель сразу будет понимать, подходит ли участок для получения ипотеки на строительство дома по сниженной ставке.

Для удобства объявления о продаже участков можно отфильтровать по этому критерию (вкладка «Фильтры» — «Покупаю в ипотеку» — «Ипотека с господдержкой»).

Для продавцов использование такого значка позволяет привлечь внимание покупателей и повысить конверсию в звонки. Очевидно, что пользователей, которые находятся в поиске участка под строительство дома, в первую очередь заинтересуют варианты с возможностью получения льготной ипотеки.

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Юля Тихонова
Автор статьи
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