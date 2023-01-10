На Домклик появились объявления о продаже участков с отметкой о доступности льготной ипотеки
Теперь при поиске земельного участка под строительство дома пользователи Домклик могут найти объекты, которые подходят под условия льготных ипотечных программ — ипотеки с господдержкой и семейной ипотеки. Такие объявления отмечены соответствующим значком — «Ипотека с господдержкой».
Условия получения значка «Ипотека с господдержкой»
Чтобы в карточке объявления появилась отметка о доступности льготной ипотеки, должны быть соблюдены следующие требования:
- Тип объекта недвижимости — земельный участок
- В объявлении указан корректный кадастровый номер участка
- Вид разрешенного использования земельного участка — «для индивидуального жилищного строительства» (ИЖС)
- Категория земель, на которых расположен объект — «земли населенных пунктов»
Специально делать ничего не нужно — если все условия выполнены, значок появится в карточке объявления автоматически.
Для получения льготной ставки покупатель должен оформить ипотеку на участок и на дальнейшее строительство дома (самостоятельно или с подрядчиком).
Важно! Если в объявлении есть отметка о доступности льготной ипотеки, то значок «Скидка на ипотеку 0,3%» добавить нельзя. И наоборот, если участок не подходит под условия льготных программ, то в объявлении появится только значок скидки 0,3%.
Как это поможет продавцам и покупателям
Для многих пользователей ещё на этапе подбора вариантов важно знать, отвечает ли участок требованиям льготных ипотечных программ. С помощью значка при поиске объекта потенциальный покупатель сразу будет понимать, подходит ли участок для получения ипотеки на строительство дома по сниженной ставке.
Для удобства объявления о продаже участков можно отфильтровать по этому критерию (вкладка «Фильтры» — «Покупаю в ипотеку» — «Ипотека с господдержкой»).
Для продавцов использование такого значка позволяет привлечь внимание покупателей и повысить конверсию в звонки. Очевидно, что пользователей, которые находятся в поиске участка под строительство дома, в первую очередь заинтересуют варианты с возможностью получения льготной ипотеки.