Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Недвижимость
7 мин
39K

Как и где найти риелтора на Домклик: советы эксперта и отзывы клиентов

Дата публикации: 16 июл 2022
Как и где найти риелтора на Домклик: советы эксперта и отзывы клиентов
Содержание

Сделки с недвижимостью — это всегда риски, причём на кону могут быть миллионы рублей и крыша над головой. Поэтому многие предпочитают довериться риелтору. Найти и выбрать хорошего риелтора — сложно, но можно. Рассказываем, как это сделать.

Зачем нужен риелтор

Обычно люди поручают другим работу, которую они не хотят, не могут или не умеют делать. Риелторы хотят, могут и умеют покупать, продавать и подбирать недвижимость.

Риелтор может выяснить потребности покупателя, а собственник нет. Риелтор может продавать конкретные преимущества конкретному покупателю, а собственник только «показывать».

Феликс Альберт, эксперт по недвижимости

Как и где найти риелтора на ДомКлик: советы эксперта и отзывы клиентов №1

Что делает профессиональный риелтор

  • Грамотно определяет и аргументирует стоимость недвижимости. Для этого необходимо прекрасно ориентироваться на рынке недвижимости не только города, но и района, просмотреть и проанализировать десятки аналогов. 
  • Размещает объявления о покупке или продаже недвижимости с достоверной и необходимой информацией, качественными фотографиями.
  • Ищет подходящих покупателей и продавцов не только из открытых доступов, но и своей клиентской базы и закрытых источников.
  • Организует и проводит открытые и брокерские показы, а также 3D-туры, что особенно актуально при нынешнем режиме самоизоляции.
  • Помогает продавцу и покупателю в подготовке и сопровождении сделки, переговорах, сборе документов и составлении договора купли-продажи. А также консультирует своих клиентов по юридическим и правовым вопросам, подбирает оптимальные схемы расчетов.
  • Если сделка многоступенчатая — продумывает ее логику, находит компромиссы и выгодные пути решения. Хороший показатель — если риелтор привлекает на этом этапе юристов. 

Как определить, что перед вами профессиональный риелтор

  • Профессиональный риелтор никогда на гарантирует вам мгновенную продажу или покупку и не даст других категоричных обещаний. 
  • Риелтор может подтвердить свой профессиональный статус документами. Если он не первый год в профессии и успешен в ней, у него наверняка есть дипломы, сертификаты, членства в профессиональных ассоциациях или гильдиях.
  • Опытный риелтор может рассказать о проведенных сделках: какие, когда и сколько, были ли в практике судебные разбирательства по сделкам, и чем они закончились.
  • Прежде чем публиковать объявление и назначать цену, хороший риелтор узнает все особенности вашей недвижимости, даже те, которые кажутся вам несущественными. Также ему будет важна информация об инфраструктуре, соседях, времени выхода на сделку и т.д.
  • Риелтор покажет образец договора, подробно ответит на все вопросы об условиях своей работы и не будет требовать от вас моментального решения, запугивать или давить на вас.
  • Честный риелтор не скрывает стоимость своих услуг и может четко объяснить, что в эту стоимость входит.

Где найти риелтора

  • По рекомендациям друзей, коллег и знакомых. На Домкликесть отличная возможность получить больше достоверной информации о риелторе, которого вам посоветовали, и удостовериться, что риелтор активно работает, проводит сделки, получает отзывы и размещает объявления. Чтобы проверить риелтора, нужно перейти на страницу обновлённого сервиса «Поиск риелтора», указать ФИО или номер телефона риелтора и город. В карточке риелтора вы можете увидеть фото, оценки и отзывы клиентов, которые уже работали с этим агентом и даже дату проведенной сделки, к которой оставлен отзыв.Помимо этого, в карточке будут указаны город и название агентства, история сделок, проведенных в СберБанке за последние 12 месяцев, срок регистрации на Домклик, карта с размещенными в городе объявлениями, а также сертификаты о профессиональном обучении и дипломы.
  • Найти агентство или риелтора на Домклик. Для этого необходимо выбрать компанию из рейтинга на Домклик в нужном городе. Рейтинг формируется на основе завершенных сделок агентами компании на Домклик за последние 12 месяцев по количеству сделок и по средней оценке клиентов. На странице компании вы можете увидеть рейтинг агентов компании, посмотреть оценки, отзывы и выбрать специалиста для сопровождения своей сделки.

Отзывы клиентов о работе риелторов на Домклик

Поставить оценку и оставить отзыв о работе риелтора может только клиент, который проводил с ним сделку в сервисе Домклик от СберБанка. Поэтому каждый отзыв о работе риелтора на Домклик — абсолютно честный и написан реальным клиентом. 

Уже более 28 000 риелторов имеют оценки и отзывы своих клиентов на Домклик, а страницы риелторов просматривают более 40 000 раз в неделю.

Примеры отзывов

💚 «Сегодня прошла сделка по оформлению ипотеки. Хочу выразить благодарность нашему риелтору Вячеславу, а также Светлане. Весь подготовительный процесс был отлично организован. Большое спасибо за оперативность, за решение всех возникающих вопросов по ипотеке.

На протяжении всего процесса чувствовалось участие и поддержка. Желаю дальнейших успехов!!!!» — Екатерина Б. о работе Вячеслава Анциферова, г. Шелехов 

💚 «Хочу поблагодарить за проведенную сделку по покупке мной квартиры по адресу Одесская, 5 Колесникова Дмитрия Васильевича из агентства "Доки". Мне рекомендовали его как хорошего специалиста. После сделки я в этом убедился, остался всем доволен. Буду его рекомендовать другим» — Василий Р. о работе Дмитрия Колесникова, г. Пенза

💚 «Огромное спасибо риелтору Бекишеву Андрею Геннадиевичу! Настоящий профессионал своего дела, очень понравилось отношение, действительно умеет слышать покупателя, помог в кратчайшие сроки продать и подобрать новую квартиру на самых выгодных условиях, контролировал весь процесс от обращения до окончания сделки.

Обязательно буду рекомендовать всем своим друзьям и знакомым!» — Максим О. о работе Андрея Бекишева, г. Сергиев Посад 

💚 «Со Светланой Павловной Крестелевой работали не в первый раз. В 2006 году покупали квартиру родителям. В 2012 приобретали квартиру себе. Светлана Павловна понравилась нашей семье как грамотный риелтор.

Когда встал вопрос о расширении жилплощади, мы снова обратились к Светлане Павловне и в очередной раз остались очень довольны её работой. Всегда на связи, вопросы решает оперативно и на высоком уровне. Рекомендую как высококвалифицированного специалиста, с которым легко и приятно работать» — Николай П. о работе Светланы Крестелевой, г. Ульяновск 

💚 «Хочу выразить огромную благодарность Елене за работу! Елена помогла мне найти квартиру в короткие сроки и оформила мне все документы в короткие сроки! Я всем рекомендую данное агентство!» — Оксана К. о работе Елены Кудаевой, г. Петропавловск-Камчатский 

💚 «Хочу оставить свой отзыв и благодарность риелтору Новиковой Вере за проделанную работу в организации покупки квартиры. Огромное спасибо за оформление всех сопутствующих документов и грамотно проведенную сделку. Отдельное спасибо за готовность практически в любое время ответить на вопрос или дать консультацию. Огромное вам спасибо!!! И удачи в делах!!!» — Юлия З. о работе Веры Новиковой, г. Полевской

Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
Рекомендуем
Почему клиентам безопаснее работать с сертифицированным агентством недвижимости
12K
Зачем нужен риелтор
89K
Что нужно знать, нанимая риелтора или агентство для покупки квартиры
14K
Услуга риелтора: кто ее оплачивает и от чего зависит цена
133K
Актуальное
Что будет, если не использовать маткапитал
12 дек 2024
1K
Класс энергоэффективности дома: что это значит
11 дек 2024
795
Налоговые вычеты для ИП
11 дек 2024
1K
Как переоформить коммунальные платежи на нового собственника
11 дек 2024
146K
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал