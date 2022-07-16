Как и где найти риелтора на Домклик: советы эксперта и отзывы клиентов
Сделки с недвижимостью — это всегда риски, причём на кону могут быть миллионы рублей и крыша над головой. Поэтому многие предпочитают довериться риелтору. Найти и выбрать хорошего риелтора — сложно, но можно. Рассказываем, как это сделать.
Зачем нужен риелтор
Обычно люди поручают другим работу, которую они не хотят, не могут или не умеют делать. Риелторы хотят, могут и умеют покупать, продавать и подбирать недвижимость.
Риелтор может выяснить потребности покупателя, а собственник нет. Риелтор может продавать конкретные преимущества конкретному покупателю, а собственник только «показывать».
Феликс Альберт, эксперт по недвижимости
Что делает профессиональный риелтор
- Грамотно определяет и аргументирует стоимость недвижимости. Для этого необходимо прекрасно ориентироваться на рынке недвижимости не только города, но и района, просмотреть и проанализировать десятки аналогов.
- Размещает объявления о покупке или продаже недвижимости с достоверной и необходимой информацией, качественными фотографиями.
- Ищет подходящих покупателей и продавцов не только из открытых доступов, но и своей клиентской базы и закрытых источников.
- Организует и проводит открытые и брокерские показы, а также 3D-туры, что особенно актуально при нынешнем режиме самоизоляции.
- Помогает продавцу и покупателю в подготовке и сопровождении сделки, переговорах, сборе документов и составлении договора купли-продажи. А также консультирует своих клиентов по юридическим и правовым вопросам, подбирает оптимальные схемы расчетов.
- Если сделка многоступенчатая — продумывает ее логику, находит компромиссы и выгодные пути решения. Хороший показатель — если риелтор привлекает на этом этапе юристов.
Как определить, что перед вами профессиональный риелтор
- Профессиональный риелтор никогда на гарантирует вам мгновенную продажу или покупку и не даст других категоричных обещаний.
- Риелтор может подтвердить свой профессиональный статус документами. Если он не первый год в профессии и успешен в ней, у него наверняка есть дипломы, сертификаты, членства в профессиональных ассоциациях или гильдиях.
- Опытный риелтор может рассказать о проведенных сделках: какие, когда и сколько, были ли в практике судебные разбирательства по сделкам, и чем они закончились.
- Прежде чем публиковать объявление и назначать цену, хороший риелтор узнает все особенности вашей недвижимости, даже те, которые кажутся вам несущественными. Также ему будет важна информация об инфраструктуре, соседях, времени выхода на сделку и т.д.
- Риелтор покажет образец договора, подробно ответит на все вопросы об условиях своей работы и не будет требовать от вас моментального решения, запугивать или давить на вас.
- Честный риелтор не скрывает стоимость своих услуг и может четко объяснить, что в эту стоимость входит.
Где найти риелтора
- По рекомендациям друзей, коллег и знакомых. На Домкликесть отличная возможность получить больше достоверной информации о риелторе, которого вам посоветовали, и удостовериться, что риелтор активно работает, проводит сделки, получает отзывы и размещает объявления. Чтобы проверить риелтора, нужно перейти на страницу обновлённого сервиса «Поиск риелтора», указать ФИО или номер телефона риелтора и город. В карточке риелтора вы можете увидеть фото, оценки и отзывы клиентов, которые уже работали с этим агентом и даже дату проведенной сделки, к которой оставлен отзыв.Помимо этого, в карточке будут указаны город и название агентства, история сделок, проведенных в СберБанке за последние 12 месяцев, срок регистрации на Домклик, карта с размещенными в городе объявлениями, а также сертификаты о профессиональном обучении и дипломы.
- Найти агентство или риелтора на Домклик. Для этого необходимо выбрать компанию из рейтинга на Домклик в нужном городе. Рейтинг формируется на основе завершенных сделок агентами компании на Домклик за последние 12 месяцев по количеству сделок и по средней оценке клиентов. На странице компании вы можете увидеть рейтинг агентов компании, посмотреть оценки, отзывы и выбрать специалиста для сопровождения своей сделки.
Отзывы клиентов о работе риелторов на Домклик
Поставить оценку и оставить отзыв о работе риелтора может только клиент, который проводил с ним сделку в сервисе Домклик от СберБанка. Поэтому каждый отзыв о работе риелтора на Домклик — абсолютно честный и написан реальным клиентом.
Уже более 28 000 риелторов имеют оценки и отзывы своих клиентов на Домклик, а страницы риелторов просматривают более 40 000 раз в неделю.
Примеры отзывов
💚 «Сегодня прошла сделка по оформлению ипотеки. Хочу выразить благодарность нашему риелтору Вячеславу, а также Светлане. Весь подготовительный процесс был отлично организован. Большое спасибо за оперативность, за решение всех возникающих вопросов по ипотеке.
На протяжении всего процесса чувствовалось участие и поддержка. Желаю дальнейших успехов!!!!» — Екатерина Б. о работе Вячеслава Анциферова, г. Шелехов
💚 «Хочу поблагодарить за проведенную сделку по покупке мной квартиры по адресу Одесская, 5 Колесникова Дмитрия Васильевича из агентства "Доки". Мне рекомендовали его как хорошего специалиста. После сделки я в этом убедился, остался всем доволен. Буду его рекомендовать другим» — Василий Р. о работе Дмитрия Колесникова, г. Пенза
💚 «Огромное спасибо риелтору Бекишеву Андрею Геннадиевичу! Настоящий профессионал своего дела, очень понравилось отношение, действительно умеет слышать покупателя, помог в кратчайшие сроки продать и подобрать новую квартиру на самых выгодных условиях, контролировал весь процесс от обращения до окончания сделки.
Обязательно буду рекомендовать всем своим друзьям и знакомым!» — Максим О. о работе Андрея Бекишева, г. Сергиев Посад
💚 «Со Светланой Павловной Крестелевой работали не в первый раз. В 2006 году покупали квартиру родителям. В 2012 приобретали квартиру себе. Светлана Павловна понравилась нашей семье как грамотный риелтор.
Когда встал вопрос о расширении жилплощади, мы снова обратились к Светлане Павловне и в очередной раз остались очень довольны её работой. Всегда на связи, вопросы решает оперативно и на высоком уровне. Рекомендую как высококвалифицированного специалиста, с которым легко и приятно работать» — Николай П. о работе Светланы Крестелевой, г. Ульяновск
💚 «Хочу выразить огромную благодарность Елене за работу! Елена помогла мне найти квартиру в короткие сроки и оформила мне все документы в короткие сроки! Я всем рекомендую данное агентство!» — Оксана К. о работе Елены Кудаевой, г. Петропавловск-Камчатский
💚 «Хочу оставить свой отзыв и благодарность риелтору Новиковой Вере за проделанную работу в организации покупки квартиры. Огромное спасибо за оформление всех сопутствующих документов и грамотно проведенную сделку. Отдельное спасибо за готовность практически в любое время ответить на вопрос или дать консультацию. Огромное вам спасибо!!! И удачи в делах!!!» — Юлия З. о работе Веры Новиковой, г. Полевской