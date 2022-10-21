Домклик на Жилконгрессе 2022 в Москве: конференция со спикерами Академии Домклик
В четверг, 20 октября, Домклик продолжил запланированные мероприятия в рамках Международного жилищного конгресса в Москве и провёл большую конференцию с участием руководителей, спикеров и экспертов Академии Домклик.
Этот день мы посвятили самым разным темам, необходимым профессионалам для работы на рынке недвижимости, поговорили о налогах, правовых аспектах сделок, доверенностях, авторском праве, объявлениях. Все спикеры представили насыщенные доклады и ответили на вопросы партнеров из зала, даже на самые непростые. Модерировала секцию Юлия Плетнева, юрист, эксперт по правовым вопросам Домклик, руководитель проекта Академия Домклик.
Обучение профессионалов и важность правовых нюансов в работе на рынке
Первым выступил Иван Комаров, директор платформенных решений и онлайн продуктов АО Деловая среда. Спикер представил аудитории настоящее и будущее образовательных технологий, рассмотрел самые актуальные тренды.
Затем мы вместе с экспертом Академии Домклик погрузились в тему влияния банкротства на сделки с недвижимостью. Владимир Кузнецов, вице-президент Ассоциации юристов и юридических компаний по регистрации, ликвидации и банкротству, осветил насущные вопросы по сделкам в предбанкротном состоянии и проиллюстрировал их кейсами судебной практики.
Далее слово было передано Александру Попову, директору партнерского канала Домклик. Александр поделился своим опытом и лайфхаками по организации системы управления исполнением. В своем докладе он детально разобрал эффективные техники управления бизнесом на рынке недвижимости и назвал основные ошибки руководителей.
После модератор секции Юлия Плетнева выступила с короткой презентацией — предстваила рейтинг самых востребованных тем в Академии Домклик и рассказала о новых программах.
Завершила первую часть секции Татьяна Макурова, эксперт по налогам, автор аналитических исследований. Татьяна разобрала на примерах из практики налоговые нюансы сделок с недвижимостью, о которых не стоит забывать риелторам.
Работа с доверенностями и объявлениями по недвижимости
Вторую часть программы открыла Юлия Шейгас, руководитель направления ипотечных процессов и робота-юриста в Домклик, с темой проведения сделок по доверенностям в банке. К обсуждению деталей и ответам на вопросы гостей были также приглашены эксперты-нотариусы из разных городов.
Далее вместе с Галиной Добряковой, доктором юридических наук, экспертом по авторскому праву для бизнеса, мы затронули вопросы, касающиеся интеллектуального права и прав на контент (например, фотографии для объявлений).
Тему объявлений продолжил Феликс Альберт, эксперт по недвижимости Домклик, руководитель проекта Академия Домклик. Феликс рассказал, как создать объявление, по которому обязательно позвонят, и разобрал другие техники для увеличения эффективности работы.
Завершил секцию Олег Чернявский, исполнительный директор по качеству Домклик. В своём выступлении он представил принципы управления качеством объявлений на витрине Домклик.
Большая игра
В конце дня состоялась бизнес-игра для руководителей агентств недвижимости, ИП и агентов — «Клиент — Сделка — Бизнес». Игру провел Михаил Яковлев, эксперт в области налогообложения юридических лиц. Более 12 лет опыта работы в сфере налогообложения, из которых 7 — в выездном отделе инспекции федерального подчинения. Михаил представил для обсуждения в командах 12 острых практических ситуаций, интересных кейсов и неожиданных вопросов.
В игре приняли участие 20 команд партнеров, в том числе от компаний из рейтинга ТОП-20 агентств недвижимости: Этажи, Перспектива 24 Самолет, Владис, Полезные Люди, Макромир, МИЭЛЬ, Монолит, а также от Гильдии риелторов Московской области. Кроме того, в зале собрались болельщики и руководители агентств, которые наблюдали за своими командами.
Победителями игры стали:
- Первое место — «Макромир»
- Второе место — «Градомир Мытищи»
- Третье место — «Миэль Минская»
На этом два насыщенных дня мероприятий Домклик в рамках Международного Жилконгресса 2022 завершились.
Благодарим всех партнеров за внимание, активное участие и острые вопросы.
С нетерпением ждем новых встреч✌🏻