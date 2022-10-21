Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Партнёрам
4 мин
893

Домклик на Жилконгрессе 2022 в Москве: конференция со спикерами Академии Домклик

Дата публикации: 21 окт 2022
Домклик на Жилконгрессе 2022 в Москве: конференция со спикерами Академии Домклик
Содержание

В четверг, 20 октября, Домклик продолжил запланированные мероприятия в рамках Международного жилищного конгресса в Москве и провёл большую конференцию с участием руководителей, спикеров и экспертов Академии Домклик.

Этот день мы посвятили самым разным темам, необходимым профессионалам для работы на рынке недвижимости, поговорили о налогах, правовых аспектах сделок, доверенностях, авторском праве, объявлениях. Все спикеры представили насыщенные доклады и ответили на вопросы партнеров из зала, даже на самые непростые. Модерировала секцию Юлия Плетнева, юрист, эксперт по правовым вопросам Домклик, руководитель проекта Академия Домклик.

Обучение профессионалов и важность правовых нюансов в работе на рынке

Первым выступил Иван Комаров, директор платформенных решений и онлайн продуктов АО Деловая среда. Спикер представил аудитории настоящее и будущее образовательных технологий, рассмотрел самые актуальные тренды.

Затем мы вместе с экспертом Академии Домклик погрузились в тему влияния банкротства на сделки с недвижимостью. Владимир Кузнецов, вице-президент Ассоциации юристов и юридических компаний по регистрации, ликвидации и банкротству, осветил насущные вопросы по сделкам в предбанкротном состоянии и проиллюстрировал их кейсами судебной практики.

1 из 2
Домклик на Жилконгрессе 2022 в Москве: конференция со спикерами Академии Домклик №1

Далее слово было передано Александру Попову, директору партнерского канала Домклик. Александр поделился своим опытом и лайфхаками по организации системы управления исполнением. В своем докладе он детально разобрал эффективные техники управления бизнесом на рынке недвижимости и назвал основные ошибки руководителей.

После модератор секции Юлия Плетнева выступила с короткой презентацией — предстваила рейтинг самых востребованных тем в Академии Домклик и рассказала о новых программах.

Завершила первую часть секции Татьяна Макурова, эксперт по налогам, автор аналитических исследований. Татьяна разобрала на примерах из практики налоговые нюансы сделок с недвижимостью, о которых не стоит забывать риелторам.

1 из 2
Домклик на Жилконгрессе 2022 в Москве: конференция со спикерами Академии Домклик №3

Работа с доверенностями и объявлениями по недвижимости

Вторую часть программы открыла Юлия Шейгас, руководитель направления ипотечных процессов и робота-юриста в Домклик, с темой проведения сделок по доверенностям в банке. К обсуждению деталей и ответам на вопросы гостей были также приглашены эксперты-нотариусы из разных городов.

Домклик на Жилконгрессе 2022 в Москве: конференция со спикерами Академии Домклик №5

Далее вместе с Галиной Добряковой, доктором юридических наук, экспертом по авторскому праву для бизнеса, мы затронули вопросы, касающиеся интеллектуального права и прав на контент (например, фотографии для объявлений).

Тему объявлений продолжил Феликс Альберт, эксперт по недвижимости Домклик, руководитель проекта Академия Домклик. Феликс рассказал, как создать объявление, по которому обязательно позвонят, и разобрал другие техники для увеличения эффективности работы.

Завершил секцию Олег Чернявский, исполнительный директор по качеству Домклик. В своём выступлении он представил принципы управления качеством объявлений на витрине Домклик.

Большая игра

В конце дня состоялась бизнес-игра для руководителей агентств недвижимости, ИП и агентов — «Клиент — Сделка — Бизнес». Игру провел Михаил Яковлев, эксперт в области налогообложения юридических лиц. Более 12 лет опыта работы в сфере налогообложения, из которых 7 — в выездном отделе инспекции федерального подчинения. Михаил представил для обсуждения в командах 12 острых практических ситуаций, интересных кейсов и неожиданных вопросов.

В игре приняли участие 20 команд партнеров, в том числе от компаний из рейтинга ТОП-20 агентств недвижимости: Этажи, Перспектива 24 Самолет, Владис, Полезные Люди, Макромир, МИЭЛЬ, Монолит, а также от Гильдии риелторов Московской области. Кроме того, в зале собрались болельщики и руководители агентств, которые наблюдали за своими командами.

Победителями игры стали:

  • Первое место — «Макромир»
  • Второе место — «Градомир Мытищи»
  • Третье место — «Миэль Минская»

На этом два насыщенных дня мероприятий Домклик в рамках Международного Жилконгресса 2022 завершились.

Благодарим всех партнеров за внимание, активное участие и острые вопросы.

С нетерпением ждем новых встреч✌🏻

Илья Шайдуров
Илья Шайдуров
Автор статьи
Рекомендуем
Самозанятость: особенности налогового режима для риелторов
22K
Подборка полезных материалов из Академии Домклик ко Дню знаний
3K
Академия Домклик: новая платформа знаний для специалистов по недвижимости
13K
Домклик на Жилконгрессе 2022 в Москве: промежуточные итоги
1K
Актуальное
Домклик запустил новую подписку для партнёров — Максимум-Free
12 дек 2024
443
Domclick Digital Forum: отвечаем на вопросы участников
12 дек 2024
1K
Domclick Digital Forum 2024: главные анонсы и краткие итоги на рынке недвижимости
06 дек 2024
670
Домклик назвал топ-10 застройщиков и агентств недвижимости 2024 года
02 дек 2024
10K
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик PRO

Будьте в курсе главных новостей для профессионалов рынка
Телеграм-канал Домклик PRO
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал