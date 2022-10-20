Домклик на Жилконгрессе 2022 в Москве: промежуточные итоги
На этой неделе в Центре Международной Торговли в Москве проходит Международный Жилищный конгресс. Домклик является генеральным партнёром конгресса, встречает гостей ярким оформлением у главного входа, в гардеробе и на главной лестнице. Также участники мероприятий могут сделать потрясающие памятные снимки в нашей воздушной фотозоне.
19 октября состоялся первый день деловой программы Домклик.
Утром Александр Попов, директор по работе с партнёрами выступил с приветственным словом на открывающем Конгресс пленарном заседании в главном зале.
Далее с 13:00 в нашем зале вместе с руководителями Домклик и подразделений Сбербанка мы разобрали важнейшие показатели рынка недвижимости, представили экспертный взгляд на тренды и стратегии работы с клиентами.
🔘Открыла конференцию на этот раз Мария Ромчанова, исполнительный директор Домклик и руководитель аналитического центра Домклик. Мария продемонстрировала аудитории интересную статистику по пользователям Домклик, сформировав детальный портрет среднего ипотечного клиента.
🔘Далее Александр Попов, директор партнерского канала Домклик, выступил с интерактивным тренингом «Новые подходы в работе с клиентами». Александр представил новую эффективную модель работы, выработанную совместно с нашими ключевыми партнерами и закрывающую актуальные потребности клиентов.
🔘Затем выступил Дмитрий Горбенко, исполнительный директор Домклик по работе с партнерами вторичного рынка. Дмитрий выступил с психологическим анализом потребностей современного клиента и разобрал типичные ошибки и успешные стратегии при коммуникации с покупателями на рынке недвижимости.
🔘После перерыва конференцию продолжил Виталий Лакеев, старший аналитик ПАО Сбербанк. Виталий уже традиционно принимает участие в наших мероприятиях в качестве спикера, представляя аудитории глобальные тренды на рынке жилой недвижимости.
🔘После этого Дмитрий Чернов, исполнительный директор Домклик, поделился своим видением будущего рынка рекламы недвижимости. Дмитрий обозначил ключевые тенденции в продвижении объявлений.
🔘Завершил секцию деловой программы Сергей Бабин, директор направления «Фабрика сделок Домклик» и сети центров ипотечного кредитования. Сергей разобрал для партнеров все мельчайшие детали технологии проведения сделок в Домклик.
В конце дня в нашем зале уже традиционно состоялось торжественное награждение ТОП-20 агентств недвижимости России по итогам периода с января по сентябрь 2022 года.
Мероприятия 19 октября транслировались на YouTube при помощи коллег с канала М2tv, запись доступна по ссылке.
На следующий день, 20 октября, мы продолжили деловую программу и посвятили целый день знаниям, необходимым профессионалам для работы на рынке недвижимости.
Смотреть полную программу мероприятий Домклик в рамках Конгресса
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