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Домклик изменил наименование юрлица на ООО «Домклик»

Дата публикации: 08 нояб 2022
Домклик изменил наименование юрлица на ООО «Домклик»

Домклик поменял название своего юридического лица — теперь бренд и юридическое лицо называются одинаково. Напомним, что прежнее наименование юрлица  — Общество с ограниченной ответственностью «Центр недвижимости от Сбербанка» или ООО «ЦНС». Новое — ООО «Домклик».

Реквизиты, в том числе ОГРН, ИНН, местонахождение и банковские реквизиты остались без изменений.

Домклик по-прежнему является 100% дочерней компанией ПАО Сбербанк. Переименование юрлица Домклик никак не отразится на ипотечном кредитовании и работе с клиентами.

Домклик  — сервис недвижимости №1 в России по количеству объявлений о продаже квартир, с помощью которого все участники рынка могут решить любые вопросы с недвижимостью без стресса и с удовольствием. Онлайн можно купить, продать или сдать в аренду недвижимость, подать заявку и оформить ипотеку, зарегистрировать сделку в электронном виде и безопасно провести расчёты между покупателем и продавцом.

Илья Шайдуров
Илья Шайдуров
Автор статьи
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