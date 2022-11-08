Домклик изменил наименование юрлица на ООО «Домклик»
Домклик поменял название своего юридического лица — теперь бренд и юридическое лицо называются одинаково. Напомним, что прежнее наименование юрлица — Общество с ограниченной ответственностью «Центр недвижимости от Сбербанка» или ООО «ЦНС». Новое — ООО «Домклик».
Реквизиты, в том числе ОГРН, ИНН, местонахождение и банковские реквизиты остались без изменений.
Домклик по-прежнему является 100% дочерней компанией ПАО Сбербанк. Переименование юрлица Домклик никак не отразится на ипотечном кредитовании и работе с клиентами.
Домклик — сервис недвижимости №1 в России по количеству объявлений о продаже квартир, с помощью которого все участники рынка могут решить любые вопросы с недвижимостью без стресса и с удовольствием. Онлайн можно купить, продать или сдать в аренду недвижимость, подать заявку и оформить ипотеку, зарегистрировать сделку в электронном виде и безопасно провести расчёты между покупателем и продавцом.