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Домклик стал лидером по количеству объявлений о продаже квартир: исследование «Эксперт РА»

Дата публикации: 09 мар 2022
Домклик стал лидером по количеству объявлений о продаже квартир: исследование «Эксперт РА»
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Домклик возглавил подготовленный агентством «Эксперт РА» рейтинг российских сервисов по количеству объявлений о продаже квартир.

За период с 1 ноября по 31 декабря 2021 года на маркетплейсе жилой недвижимости, входящем в экосистему Сбера, было опубликовано 1,048 млн таких объявлений. Из них 378,6 тыс. — продажа квартир на первичном рынке, 669,6 тыс. — на вторичном.

В рейтинге сравнивались пять крупнейших профильных площадок страны: Домклик, Домофонд, ЦИАН, Авито Недвижимость и Яндекс.Недвижимость. 

В совокупности на них размещено 4,231 млн объявлений о продаже недвижимости, из них 2,713 млн (64%) касались продажи вторичного жилья. Почти четверть представленных квартир (1,096 млн) находились в Центральном федеральном округе, прежде всего в Москве и области. Доля Домклик среди участников рейтинга составила 24,77%.

Приложение Домклик позволяет решить любой вопрос с недвижимостью онлайн: купить, продать или сдать в аренду недвижимость, оформить ипотеку, зарегистрировать сделку в электронном виде и безопасно провести расчеты между покупателем и продавцом.

Перейдите по ссылке с мобильного телефона для скачивания мобильного приложения Домклик.

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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