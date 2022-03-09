Домклик стал лидером по количеству объявлений о продаже квартир: исследование «Эксперт РА»
Домклик возглавил подготовленный агентством «Эксперт РА» рейтинг российских сервисов по количеству объявлений о продаже квартир.
За период с 1 ноября по 31 декабря 2021 года на маркетплейсе жилой недвижимости, входящем в экосистему Сбера, было опубликовано 1,048 млн таких объявлений. Из них 378,6 тыс. — продажа квартир на первичном рынке, 669,6 тыс. — на вторичном.
В рейтинге сравнивались пять крупнейших профильных площадок страны: Домклик, Домофонд, ЦИАН, Авито Недвижимость и Яндекс.Недвижимость.
В совокупности на них размещено 4,231 млн объявлений о продаже недвижимости, из них 2,713 млн (64%) касались продажи вторичного жилья. Почти четверть представленных квартир (1,096 млн) находились в Центральном федеральном округе, прежде всего в Москве и области. Доля Домклик среди участников рейтинга составила 24,77%.
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