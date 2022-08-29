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Недвижимость
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90K

Как скачать мобильное приложение Домклик

Дата публикации: 29 авг 2022
Как скачать мобильное приложение Домклик

Мобильное приложение Домклик — ваш персональный помощник для поиска, проверки и безопасного проведения сделок с жильём. Сервис позволяет быстро и безопасно найти квартиру, дом или земельный участок. Ищите как вам нравится — выбирайте район, станцию метро или просто рисуйте на карте, сравнивайте объявления между собой.

Нашли подходящий вариант? Прямо в приложении можно получить консультацию менеджера банка, подать заявку на ипотеку и оформить её в один визит, подключить дополнительные услуги (отчёт об оценке, страхование, налоговый вычет). Для доступа ко всем возможностям сервиса вам понадобится только смартфон и интернет.

Рассказываем, на каких платформах можно скачать приложение Домклик.

Для Android

На сайте Домклик. Алгоритм простой:

  1. Скачайте приложение по ссылке.
  2. Когда приложение скачается, запустите установку.
  3. Возможно появится системное сообщение. Вам нужно разрешить установку приложения из неизвестного источника в настройках вашего устройства.
  4. Подтвердите установку, нажав «Установить».
  5. Откройте приложение и авторизуйтесь по Сбер ID или по номеру телефона.

Через каталог приложений Сбера. Выберите Домклик из списка приложений и нажмите кнопку «Скачать», затем подтвердите загрузку. Откройте загруженный файл, при необходимости разрешите браузеру установку. Запустите приложение и авторизуйтесь.

Как скачать мобильное приложение Домклик №1

Через RuStore. Достаточно перейти в магазин приложений и установить его на телефон.

Через AppGallery. На этой платформе можно скачать приложение Домклик для устройств Huawei.

Скачать для Android

Скачать для iOS

Со 2 сентября 2022 года мобильное приложение Домклик на платформе iOS может быть недоступно для скачивания и обновления в официальном магазине App Store.

Для клиентов, у которых уже установлено приложение, нет поводов для волнений — ранее установленное приложение Домклик работает, никаких ограничений по его использованию нет, не удаляйте приложение.

Для проведения всех необходимых операций рекомендуем использовать веб-версию Домклик, которая адаптирована для мобильных устройств.

Инструкция
Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
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