7 возможностей мобильного приложения Домклик
Мобильное приложение Домклик — ваш персональный помощник в поиске, покупке и продаже недвижимости. Решать вопросы с недвижимостью можно где угодно и в любое время — сидя дома за чашкой кофе, по дороге на работу и даже лёжа под одеялом с котом. Вам потребуется только смартфон и интернет.
Делимся бесплатными функциями приложения, которые уже оценили не только продавцы и покупатели, но и профессиональные участники рынка недвижимости.
Рисуйте на карте
Чтобы найти недвижимость в нужном месте, нажмите «Поиск» и обведите область или несколько областей на карте. К нарисованной локации вы можете применить фильтры, а также добавить дополнительные локации.
Больше не придется просматривать бесконечные списки районов, улиц и станций метро — просто нарисуйте радиус поиска на экране телефона. Объявления отобразятся прямо на карте.
Вы также можете ввести в строку поиска название интересующей локации.
Смотрите и создавайте панорамы
Оцените состояние квартиры или дома с помощью уникального сервиса Домклик «Панорамы 360°». Это первый бесплатный сервис среди мобильных приложений для поиска и покупки недвижимости в России, который позволяет продавцам снимать панорамы прямо с мобильного телефона, чтобы наглядно продемонстрировать квартиру покупателю.
В фильтре поиска укажите «Только с панорамой 360°», и приложение переместит вас в обстановку понравившегося жилья онлайн. Так вы сэкономите время, а ожидания скорее совпадут с реальностью.
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Звоните из приложения безопасно
Понравилась квартира? Сразу позвоните продавцу с помощьютелефонии Домклик. Это бесплатно и безопасно.
Для этого нажмите в объявлении кнопку «Показать телефон», далее — «Позвонить безопасно». Ваш номер будет скрыт — а значит, защищен от спама и нежелательных звонков.
Экономьте время с автозаполнением
Для заявки на ипотеку вам потребуется заполнить небольшую анкету. Сделать это будет еще проще, авторизовавшись в мобильном приложении с помощью Сбер ID или Госуслуг. Так ваши данные автоматически загрузятся в анкету, вам останется только проверить актуальность информации и отправить заявку в банк.
Получайте рекомендации объявлений
Чтобы мобильное приложение отслеживало и предлагало вам подходящие варианты квартир, добавляйте понравившиеся объявления в «Избранное».
В разделе «Похожие объявления рядом» вы сможете просматривать новые предложения по вашему запросу.
Следите за изменениями цены
Чтобы не пропустить снижение цены понравившейся вам квартиры, в объявлении нажмите «Следить за изменением цены». Вы увидите историю прошлых изменений, если они были, и подпишитесь на обновления. Так приложение оповестит вас при изменении цены, и вы сможете выгодно купить квартиру.
Создайте электронную подпись
При заказе услуги «Электронная регистрация» вы сможете получить электронную подпись (УКЭП) в любом офисе банка — вам потребуется только мобильное приложение Домклик.
Наличие УКЭП позволит вам провести сделку из любой точки мира, используя только ваш смартфон.
Скачать для Android
Скачать для iOS
Сейчас мобильное приложение Домклик на платформе iOS может быть недоступно для скачивания и обновления в магазине App Store.
Для клиентов, у которых уже установлено приложение, нет поводов для волнений — ранее установленное приложение Домклик работает, никаких ограничений по его использованию нет, не удаляйте приложение.
Для проведения всех необходимых операций рекомендуем использовать веб-версию Домклик, которая адаптирована для мобильных устройств.