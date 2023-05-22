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До старта форума недвижимости «Движение» осталось менее 7 дней

Дата публикации: 22 мая 2023
До старта форума недвижимости «Движение» осталось менее 7 дней
Содержание

Форум недвижимости «Движение» пройдет с 30 мая по 2 июня в Сочи.

На нем параллельно будут идти 2 программы:

  • Город девелоперов, в «Розе Хутор» (31 мая – 2 июня)
  • Город риелторов в Красной Поляне (30 мая – 1 июня)

Ранее мы рассказывали об основной программе форума, сейчас хотелось бы уделить внимание дополнительным мероприятиям, которые готовят организаторы и партнеры девелоперского и риелторского кластеров.

30 мая

День хэдлайнеров в Городе риелторов. На сцене выступят топ-менеджеры ведущих российских компаний, спикеры-практики, чье выступление невозможно услышать на других площадках, топовые бизнес-тренеры и инвесторы: 

  • Оскар Хартманн, международный инвестор и бизнес-ангел
  • Олег Торбасов, основатель агентства элитной недвижимости Whitewill
  • Александр Попов, генеральный директор Самолет Плюс
  • Дмитрий Волков, управляющий партнер Самолет Плюс
  • Максим Спиридонов, венчурный инвестор, сооснователь образовательного холдинга Нетология-групп
  • Игорь Гребенюк, основатель Grebenuk Resulting
  • Ильдар Хусаинов, директор компании «Этажи» и другие

31 мая

В рамках «Движения» пройдет 15-я федеральная премия в области жилой городской недвижимости Urban Awards. На торжественном мероприятии соберутся более 500 топов рынка недвижимости — 300 из них уже подтвердили свое участие.

Среди гостей церемонии представители компаний: «Эталон», LEGENDA, RBI, AVA Group,«ТОЧНО», Setl Group, GloraX, «Прогресс», «Атлас Девелопмент», МЕТРИКС Development и многих других. Ведущими события станут Дмитрий Хрусталев и Екатерина Скулкина. Также на площадке девелоперов 31 мая состоится панельная дискуссия «Настоящее и будущее российского девелопмента». В ней примут участие:

  • Сергей Пахомов, председатель комитета Государственной Думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству
  • Михаил Хазин, макроэкономист
  • Александр Ручьев, президент ГК «Основа»

31 мая для риелторов и 1 июня для девелоперов Владимир Волошин — управляющий партнер Newman Sport, партнер IRONSTAR, ROSA RUN, HACTIVE, GoSup Moscow — организует утреннюю пробежку и деловой завтрак на тему «Бизнес как спорт».

Участники узнают, как правила спорта применяются в бизнесе, погрузитесь в философию «25550» и узнаете концепцию «2 часов». Она позволяет ежедневно учиться, заниматься собой и развивать свои сильные стороны.

1 июня

Мэры Тюмени, Нижнего Новгорода, Липецка, Перми и других городов, а также председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Госдумы РФ Сергей Пахомов примут участие в панельной дискуссии о развитии градостроительной отрасли. Спикеры поделятся своим опытом в формировании городской стратегии, а также расскажут, как создавать условия для развития и комфортной жизни в городе.

На главной сцене риелторского кластера в заключительный день, 1 июня, организаторы подарят путевку на отпуск в Тайланде на сумму 200 000 рублей одному из участников конкурса, который уже идет в социальных сетях.

Как стать участником — читайте здесь.

В вечернее время запланирована насыщенная программа, в которую включены тематические квизы, выступления стендап-комиков Виктора Комарова, Стаса Старовойтова и Ивана Абрамова, концерты групп Фрукты, IOWA, Елка.

Какие мероприятия готовит Домклик для форума

Домклик традиционно организует в рамках форума собственную сессию для профи в недвижимости, но на этот раз — в обновленном формате. Сессия состоится 1 июня с 12:30 до 17:00 в отеле GoldenTulip, зал Eindhoven.

Вместе с руководителями крупнейших компаний рынка недвижимости обсудим последние новости, аналитику и прогнозы по актуальным темам, а также раскроем перспективы проектного финансирования и новые технологии для ускорения выхода на сделку.

Стать участником форума недвижимости «Движение» и следить за обновлениями программы можно на сайте.

Илья Шайдуров
Илья Шайдуров
Автор статьи
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