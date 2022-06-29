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Дайджест эфиров «Час юриста на Домклик PRO»

Дата публикации: 29 июн 2022
Дайджест эфиров «Час юриста на Домклик PRO»
Содержание

По четвергам мы разбираем юридические вопросы сделок с недвижимостью в прямом эфире «Час юриста на Домклик PRO» с правовым экспертом Домклик Юлией Плетневой. Спикеры наших эфиров — юристы-практики, адвокаты, налоговики, нотариусы и эксперты в разных отраслях права по вопросам, касающимся недвижимости. Мы провели уже 15 трансляций, которые собрали почти 45 000 просмотров.

Вот какие темы мы разобрали за последнее время:

Использование материнского капитала в сделках с недвижимостью

По данным Минтруда, материнский капитал для улучшения жилищных условий используют больше половины семей-участников программы. При этом применение маткапитала в сделках с недвижимостью часто вызывает вопросы. В прямом эфире мы обсудили самые важные из них:

  • Использование маткапитала в качестве первоначального взноса и для погашения ипотеки
  • Раздел квартиры, при покупке которой использовался маткапитал
  • Возможности возврата маткапитала в бюджет
  • И самое главное: как и в каких случаях нужно оформлять жильё на «третьего и последующих детей», а в каких — нет.

В гостях у нас были:

  • Елена Глушкова — нотариус из города Екатеринбург
  • Людмила Воробьева — руководитель направления дивизиона Домклик
  • Наталья Тамарова — член Адвокатской палаты г. Москвы, председатель Московской коллегии адвокатов

Смотреть запись эфира про материнский капитал

ТОП-10 налоговых ошибок самозанятых

Если вы хотите стать самозанятым или недавно перешли на этот режим налогообложения, стоит заранее узнать все нюансы этого формата ведения микро-бизнеса.

Вместе с Ксенией Турусиной, юристом, экспертом рынка недвижимости и правовым консультантом Макромир, мы обсудили:

  • Как по закону самозанятый может быть риелтором
  • Как налоговики определяют неплательщиков и что делать, если вы получили письмо счастья от ФНС
  • Каковы реальные сроки регистрации в качестве самозанятого
  • Каков порядок уплаты НПД
  • Как самозанятым работать с личным кабинетом ФНС
  • …и даже затронули тему пенсии!

Смотреть запись эфира про ошибки самозанятых

Ипотечные программы для приобретения квартиры на первичном рынке

Умение риелтора помочь клиенту разобраться с разными видами ипотечных программ — одно из весомых преимуществ на рынке.

Вместе с Еленой Балахоновой, руководителем направления дивизиона Домклик, в прямом эфире мы обсудили:

  • Какие варианты снижения финансовой нагрузки предлагают сегодня банки совместно с застройщиками
  • Как помочь клиенту определиться, какая программа ему подходит
  • На что важно обратить внимание клиента при выборе ипотечной программы
  • А также основные правила экономии при ипотеке

Смотреть запись эфира про ипотечные программы на первичке

✅ Раздел совместно нажитого имущества при сделках с недвижимостью

Бывает так, что супругам — нынешним или бывшим — приходится делить «совместно нажитое» имущество, в том числе квартиры. Вместе с экспертами мы обсудили:

  • Какие существуют особенности раздела имущества собственников недвижимости, состоящих в браке, и при его расторжении
  • Какими могут быть последствия приобретения недвижимости при наличии брачного договора у собственников
  • Какова роль нотариуса при разделе совместно нажитого имущества между супругами
  • На что важно обратить внимание при заключении брачного договора супругами
  • Как осуществляется продажа недвижимого имущества после раздела имущества у нотариуса

В гостях у нас были:

  • Алексей Теребков — нотариус г. Москвы, кандидат юридических наук, член комиссии по связям со средствами массовой информации и имиджу Московской Городской Нотариальной Палаты
  • Наталья Тамарова — член Адвокатской палаты г. Москвы, председатель Московской коллегии адвокатов

Смотреть запись эфира про раздел имущества

Субсидия до 450 000 рублей на погашение ипотеки для многодетных семей

Не все знают, что при рождении третьего и последующих детей государство предоставляет субсидию на погашение ипотеки в размере до 450 000 рублей. В прямом эфире мы разобрали, как оформить и использовать данную субсидию.

В гостях у нас были:

  • Михаил Ковалев — директор Консультационного центра граждан АО «ДОМ.РФ»
  • Людмила Воробьева — руководитель направления дивизиона Домклик

Смотреть запись эфира про субсидию многодетным

Завтра, 30 июня, состоится очередной эфир «Час юриста», на котором мы обсудим ипотеку для IT-специалистов. Вместе с Александрой Ерошкиной, менеджером Фабрики сделок Домклик, разберём условия этой льготной программы: требования к заёмщикам, требования к организациям, порядок подачи документов на кредит, особенности продукта.

Эфир, как обычно, начнется в 10:30, подключиться можно будет по ссылке.

Вы можете предложить тему эфира, задать свои вопросы или написать отзыв Юлии по электронной почте iuspletneva@domclick.ru.

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Илья Шайдуров
Илья Шайдуров
Автор статьи
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