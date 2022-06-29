Дайджест эфиров «Час юриста на Домклик PRO»
- ✅ Использование материнского капитала в сделках с недвижимостью
- ✅ ТОП-10 налоговых ошибок самозанятых
- ✅Ипотечные программы для приобретения квартиры на первичном рынке
- ✅ Раздел совместно нажитого имущества при сделках с недвижимостью
- ✅ Субсидия до 450 000 рублей на погашение ипотеки для многодетных семей
По четвергам мы разбираем юридические вопросы сделок с недвижимостью в прямом эфире «Час юриста на Домклик PRO» с правовым экспертом Домклик Юлией Плетневой. Спикеры наших эфиров — юристы-практики, адвокаты, налоговики, нотариусы и эксперты в разных отраслях права по вопросам, касающимся недвижимости. Мы провели уже 15 трансляций, которые собрали почти 45 000 просмотров.
Вот какие темы мы разобрали за последнее время:
✅ Использование материнского капитала в сделках с недвижимостью
По данным Минтруда, материнский капитал для улучшения жилищных условий используют больше половины семей-участников программы. При этом применение маткапитала в сделках с недвижимостью часто вызывает вопросы. В прямом эфире мы обсудили самые важные из них:
- Использование маткапитала в качестве первоначального взноса и для погашения ипотеки
- Раздел квартиры, при покупке которой использовался маткапитал
- Возможности возврата маткапитала в бюджет
- И самое главное: как и в каких случаях нужно оформлять жильё на «третьего и последующих детей», а в каких — нет.
В гостях у нас были:
- Елена Глушкова — нотариус из города Екатеринбург
- Людмила Воробьева — руководитель направления дивизиона Домклик
- Наталья Тамарова — член Адвокатской палаты г. Москвы, председатель Московской коллегии адвокатов
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✅ ТОП-10 налоговых ошибок самозанятых
Если вы хотите стать самозанятым или недавно перешли на этот режим налогообложения, стоит заранее узнать все нюансы этого формата ведения микро-бизнеса.
Вместе с Ксенией Турусиной, юристом, экспертом рынка недвижимости и правовым консультантом Макромир, мы обсудили:
- Как по закону самозанятый может быть риелтором
- Как налоговики определяют неплательщиков и что делать, если вы получили письмо счастья от ФНС
- Каковы реальные сроки регистрации в качестве самозанятого
- Каков порядок уплаты НПД
- Как самозанятым работать с личным кабинетом ФНС
- …и даже затронули тему пенсии!
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✅Ипотечные программы для приобретения квартиры на первичном рынке
Умение риелтора помочь клиенту разобраться с разными видами ипотечных программ — одно из весомых преимуществ на рынке.
Вместе с Еленой Балахоновой, руководителем направления дивизиона Домклик, в прямом эфире мы обсудили:
- Какие варианты снижения финансовой нагрузки предлагают сегодня банки совместно с застройщиками
- Как помочь клиенту определиться, какая программа ему подходит
- На что важно обратить внимание клиента при выборе ипотечной программы
- А также основные правила экономии при ипотеке
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✅ Раздел совместно нажитого имущества при сделках с недвижимостью
Бывает так, что супругам — нынешним или бывшим — приходится делить «совместно нажитое» имущество, в том числе квартиры. Вместе с экспертами мы обсудили:
- Какие существуют особенности раздела имущества собственников недвижимости, состоящих в браке, и при его расторжении
- Какими могут быть последствия приобретения недвижимости при наличии брачного договора у собственников
- Какова роль нотариуса при разделе совместно нажитого имущества между супругами
- На что важно обратить внимание при заключении брачного договора супругами
- Как осуществляется продажа недвижимого имущества после раздела имущества у нотариуса
В гостях у нас были:
- Алексей Теребков — нотариус г. Москвы, кандидат юридических наук, член комиссии по связям со средствами массовой информации и имиджу Московской Городской Нотариальной Палаты
- Наталья Тамарова — член Адвокатской палаты г. Москвы, председатель Московской коллегии адвокатов
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✅ Субсидия до 450 000 рублей на погашение ипотеки для многодетных семей
Не все знают, что при рождении третьего и последующих детей государство предоставляет субсидию на погашение ипотеки в размере до 450 000 рублей. В прямом эфире мы разобрали, как оформить и использовать данную субсидию.
В гостях у нас были:
- Михаил Ковалев — директор Консультационного центра граждан АО «ДОМ.РФ»
- Людмила Воробьева — руководитель направления дивизиона Домклик
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Завтра, 30 июня, состоится очередной эфир «Час юриста», на котором мы обсудим ипотеку для IT-специалистов. Вместе с Александрой Ерошкиной, менеджером Фабрики сделок Домклик, разберём условия этой льготной программы: требования к заёмщикам, требования к организациям, порядок подачи документов на кредит, особенности продукта.
Эфир, как обычно, начнется в 10:30, подключиться можно будет по ссылке.
Вы можете предложить тему эфира, задать свои вопросы или написать отзыв Юлии по электронной почте iuspletneva@domclick.ru.
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