Продолжаем разбираться в правовых нюансах сделок с недвижимостью по четвергам
Мы убеждены, что залог успеха вашего бизнеса — быть в курсе юридических аспектов работы на рынке недвижимости и изменений в законодательстве. Поэтому мы запустили «Час юриста на Домклик PRO» с правовым экспертом Юлией Плетневой и провели для вас уже 10 эфиров, которые собрали более 27 тысяч просмотров.
Делимся с вами списком тем со ссылками на записи эфиров.
10. Перепланировки и реконструкции: что нужно знать риелтору
Сегодня на десятом, юбилейном «Часе юриста» мы обсудили, какие изменения можно сделать в квартире, и как это должно быть оформлено, чтобы не было проблем при продаже или покупке.
Вместе с экспертами-практиками затронули обширный круг вопросов:
- Что такое перепланировки и реконструкции
- Почему сейчас тема перепланировок стала сверх актуальной
- Какая предусмотрена ответственность за незаконные перепланировки
- Как выявлять неоформленные перепланировки, из-за которых может быть приостановка сделки в Росреестре
- Каков алгоритм действий при перепланировках
- Как происходит согласование объектов с перепланировками при ипотечных сделках
- Чем грозит перепланировка без проекта
- Как определить нарушения и можно ли устранить какие-то дефекты
В гостях у нас были:
🔘Светлана Гоненко — эксперт-практик в сфере оформления перепланировок и реконструкций с 17 летним опытом, автор тренингов и курсов по перепланировкам (г. Омск)
🔘Анна Кружалина — специалист по контролю качества в строительстве (г. Санкт-Петербург)
🔘Марина Павлова — менеджер продукта Фабрика ипотеки Домклик
Смотреть запись эфира про перепланировки
9. Долговые обязательства: разделение и наследование
с адвокатом Натальей Тамаровой и специалистом по ипотечному кредитованию СберБанка Светланой Рыковой
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8. Работа с коммерческой недвижимостью в новой реальности
с экспертом в области инвестиций в недвижимость Маратом Манасяном и экспертом по банкротству Владимиром Кузнецовым
Смотреть запись эфира про коммерческую недвижимость
7. Брачный договор в сделках с недвижимостью
с нотариусом Сергеем Поляковым и адвокатом Натальей Тамаровой
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6. 3-НДФЛ за 2021: Особенности формирования и подачи, оспаривание начислений
с экспертом по налогам Татьяной Макуровой и экспертом по банкротству Владимиром Кузнецовым
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5. Сделки с недвижимостью, находящейся в долевой собственности
с нотариусом Ольгой Филипповой, представителями Домклик и депутатом Мосгордумы Натальей Метлиной, которая является автором законопроекта о долях.
4. Банкротство физлиц: риски и последствия при сделках с недвижимостью
с экспертом по банкротству Владимиром Кузнецовым и адвокатом Натальей Тамаровой
Смотреть запись эфира о банкротстве
3. Как отразятся земельные нововведения 2022 на работе риелтора?
с юристом по земельным правоотношениям Андреем Савельевым и представителями от агентств недвижимости
Смотреть запись эфира о земельных вопросах
2. Защита прав на фото и видео в риелторской деятельности
с экспертом по авторскому праву Галиной Добряковой
Смотреть запись эфира об авторском праве
1. Что риелторам нужно знать об изменениях в налоговом законодательстве 2022?
с экспертом по налогам Татьяной Макуровой
Смотреть запись эфира о налоговых изменениях
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