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Продолжаем разбираться в правовых нюансах сделок с недвижимостью по четвергам

Дата публикации: 28 апр 2022
Продолжаем разбираться в правовых нюансах сделок с недвижимостью по четвергам

Мы убеждены, что залог успеха вашего бизнеса — быть в курсе юридических аспектов работы на рынке недвижимости и изменений в законодательстве. Поэтому мы запустили «Час юриста на Домклик PRO» с правовым экспертом Юлией Плетневой и провели для вас уже 10 эфиров, которые собрали более 27 тысяч просмотров.

Делимся с вами списком тем со ссылками на записи эфиров.

10. Перепланировки и реконструкции: что нужно знать риелтору

Сегодня на десятом, юбилейном «Часе юриста» мы обсудили, какие изменения можно сделать в квартире, и как это должно быть оформлено, чтобы не было проблем при продаже или покупке.

Вместе с экспертами-практиками затронули обширный круг вопросов:

  • Что такое перепланировки и реконструкции
  • Почему сейчас тема перепланировок стала сверх актуальной 
  • Какая предусмотрена ответственность за незаконные перепланировки
  • Как выявлять неоформленные перепланировки, из-за которых может быть приостановка сделки в Росреестре
  • Каков алгоритм действий при перепланировках
  • Как происходит согласование объектов с перепланировками при ипотечных сделках
  • Чем грозит перепланировка без проекта
  • Как определить нарушения и можно ли устранить какие-то дефекты

В гостях у нас были:

🔘Светлана Гоненко — эксперт-практик в сфере оформления перепланировок и реконструкций с 17 летним опытом, автор тренингов и курсов по перепланировкам (г. Омск)

🔘Анна Кружалина — специалист по контролю качества в строительстве (г. Санкт-Петербург)

🔘Марина Павлова — менеджер продукта Фабрика ипотеки Домклик

Смотреть запись эфира про перепланировки

9. Долговые обязательства: разделение и наследование 

с адвокатом Натальей Тамаровой и специалистом по ипотечному кредитованию СберБанка Светланой Рыковой

Смотреть запись эфира про долги

8. Работа с коммерческой недвижимостью в новой реальности

с экспертом в области инвестиций в недвижимость Маратом Манасяном и экспертом по банкротству Владимиром Кузнецовым

Смотреть запись эфира про коммерческую недвижимость

7. Брачный договор в сделках с недвижимостью

с нотариусом Сергеем Поляковым и адвокатом Натальей Тамаровой

Смотреть запись эфира про брачный договор

6. 3-НДФЛ за 2021: Особенности формирования и подачи, оспаривание начислений

с экспертом по налогам Татьяной Макуровой и экспертом по банкротству Владимиром Кузнецовым

Смотреть запись эфира про 3-НДФЛ

5. Сделки с недвижимостью, находящейся в долевой собственности

с нотариусом Ольгой Филипповой, представителями Домклик и депутатом Мосгордумы Натальей Метлиной, которая является автором законопроекта о долях.

Смотреть запись эфира о долях

4. Банкротство физлиц: риски и последствия при сделках с недвижимостью

с экспертом по банкротству Владимиром Кузнецовым и адвокатом Натальей Тамаровой

Смотреть запись эфира о банкротстве

3. Как отразятся земельные нововведения 2022 на работе риелтора?

с юристом по земельным правоотношениям Андреем Савельевым и представителями от агентств недвижимости

Смотреть запись эфира о земельных вопросах

2. Защита прав на фото и видео в риелторской деятельности

с экспертом по авторскому праву Галиной Добряковой

Смотреть запись эфира об авторском праве

1. Что риелторам нужно знать об изменениях в налоговом законодательстве 2022?

с экспертом по налогам Татьяной Макуровой

Смотреть запись эфира о налоговых изменениях

Чтобы не пропустить следующие эфиры, следите за новостями в нашем телеграм-канале Домклик PRO.

Илья Шайдуров
Илья Шайдуров
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