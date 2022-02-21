Правовое регулирование сделок с недвижимостью: обсуждаем основные вопросы с юристами в прямом эфире
Каждый четверг в 10:30 мы в прямом эфире разбираем юридические вопросы, связанные с темой недвижимости, вместе с правовым экспертом Домклик Юлией Плетневой. Спикеры наших эфиров — юристы-практики, адвокаты, налоговики, нотариусы и эксперты в разных отраслях права по вопросам, касающимся недвижимости.
В рамках первого эфира «Час юриста на Домклик PRO» 3 февраля мы узнали, какие изменения произошли в 2021-2022 гг. в налоговом законодательстве и как эти изменения могут повлиять на работу агентов по недвижимости. Гостем эфира стала Татьяна Макурова — эксперт по налогам, независимый налоговый консультант.
На втором эфире 10 февраля мы обсуждали, как риелтору защитить права на свои фотографии и удалить украденный контент «без суда и следствия». Разбираться, как работает авторское право нам помогала Галина Добрякова — эксперт по авторскому праву для бизнеса, доктор юридических наук. Вместе со спикером мы узнали, как защитить свое право на контент и получать не только больше клиентов, но и неплохие денежные компенсации от нарушителей.
В прошлый четверг мы в прямом эфире ответили на земельные вопросы – актуальную тему в преддверии сезона продаж загородной недвижимости. В обсуждении участвовали сразу несколько экспертов разных областей.
Андрей Савельев, юрист по земельным правоотношениям и президент Гильдии риелторов Татарстана, объяснил, что такое градостроительные зоны, какие бывают виды разрешённого строительства, как они работают и как влияют на стоимость участка. Юлия Шейгас, руководитель направления Фабрика ипотеки Домклик, рассказала об особенностях ипотеки на земельные участки. Дополнить теорию практикой продаж земельных участков и загородной недвижимости помогли Александр Либов, генеральный директор АН «Белые ветры», специализирующемся на загородной недвижимости в Московской области, и Оксана Белевцова, генеральный директор федеральной сети Сова.
На этой неделе мы рассмотрим ещё одну непростую тему — риски и последствия банкротства физлиц при сделках с недвижимым имуществом. К сожалению, это довольно актуальная проблема на вторичном рынке недвижимости.
Мы затронем обширный круг вопросов:
✅ Как проверить продавца на признаки банкротства
✅ Как защитить покупателя от потери недвижимости из-за банкротства продавца
✅ В каких случаях сделку могут признать недействительной
✅ Что делать покупателю, если сделку признали недействительной: как восстановить свои права и вернуть деньги
✅ Стоит ли приобретать недвижимость гражданина-банкрота с торгов и как проходит такая процедура
✅ Каковы особенности раздела и реализации имущества при банкротстве в контексте брака и материнского капитала
Гостями эфира станут:
🌟Владимир Кузнецов — вице-президент Ассоциации юристов и юридических компаний по регистрации, ликвидации и банкротству
🌟Наталья Тамарова — член адвокатской палаты г. Москвы, председатель Московской коллегии адвокатов
Эфир состоится 24 февраля в 10:30 (МСК) с доступом по ссылке.
Запись будет доступна по этой же ссылке, но мы рекомендуем поучаствовать в самой трансляции: вы сможете обратиться к спикерам в чате и получить ответ в прямом эфире.
Также можно заранее задать свои вопросы или предложить тему следующего «Часа юриста» ведущей эфира Юлии по электронной почте iuspletneva@domclick.ru.
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