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Что готовит Домклик для форума недвижимости «Движение»

Дата публикации: 11 мая 2023
Что готовит Домклик для форума недвижимости «Движение»
Содержание

Домклик от Сбера традиционно является партнером форума недвижимости «Движение», который пройдет с 30 мая по 2 июня в Сочи, на курорте Роза Хутор. Мы проведем отдельную конференцию в обновленном формате, а также устроим активности на стенде в павильоне «Движение Экспо».

Деловая программа Домклик на форуме недвижимости «Движение»

Домклик традиционно организует в рамках форума собственную сессию для профи в недвижимости, но на этот раз — в обновленном формате. Сессия состоится 1 июня с 12:30 до 17:00 в отеле GoldenTulip, зал Eindhoven.

12:30-13:00. Аналитика рынка и новые инструменты для увеличения продаж

Дмитрий Чернов, исполнительный директор по работе с партнерами Домклик, представит актуальные тренды рынка глазами Домклик от Сбера, анонсирует грядущие запуски программ и сервисов.

13:00-14:30. Прожектор Домклик

Ведущий шоу — Алексей Чапик, исполнительный директор Домклик по работе с рынком первичного жилья.

Вместе с руководителями крупнейших компаний рынка недвижимости обсудим последние новости, аналитику и прогнозы по актуальным темам:

  • Ограничение субсидирования и альтернативы околонулевым ставкам
  • Причины падения конверсии и доступные решения
  • Трансформация рынка маркетинга и новые инструменты

Участники нашего шоу

Часть I

  • Дмитрий Чернов, исполнительный директор по работе с партнерами, Домклик
  • Ильдар Хусаинов, учредитель и руководитель, компания «Этажи»
  • Михаил Посредников, коммерческий директор, ЦИАН
  • Кирилл Храпов, коммерческий директор, группа «Самолет»

Часть II

  • Олег Пашин, генеральный директор, «Петербургская Недвижимость
  • Ольга Тумайкина, коммерческий директор, ГК ФСК
  • Филипп Третьяков, вице-президент, ГК «Кортрос»
  • Максим Жабин, заместитель генерального директора, СК «ЛенРусСтрой
  • Кирилл Варенцов, директор подразделения «Управление продажами», Банк ДОМ.РФ

14:30-16:00. Обеденный перерыв

 16:00-16:40. От проектного финансирования до сделки — один Домклик

В завершающей части мероприятия раскроем перспективы проектного финансирования и новые технологии для ускорения выхода на сделку.

  • Светлана Назарова, управляющий директор-начальник Управления финансирования недвижимости, Сбербанк
  • Сергей Бабин, управляющий директор направления «Фабрика сделок Домклик» и сети центров ипотечного кредитования

16:40-17:00. Награждение лидеров первичного рынка недвижимости

 

Домклик в «Движении Экспо»

К началу форума Домклик застроит в выставочном павильоне яркий стенд, где можно будет:

  • сделать красивые памятные фотографии
  • обратиться к менеджерам за консультацией
  • протестировать устройства от наших партнеров SberDevices
  • поучаствовать в увлекательных активностях

Стенд расположится справа от центрального входа в «Экспо».

Чтобы не пропустить новых подробностей об участии Домклик в форуме недвижимости «Движение», а также всегда быть в курсе главного на рынке недвижимости, подписывайтесь телеграм-канал «Домклик PRO».

До встречи на курорте Роза Хутор!

Мероприятия
Илья Шайдуров
Илья Шайдуров
Автор статьи
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