Что готовит Домклик для форума недвижимости «Движение»
Домклик от Сбера традиционно является партнером форума недвижимости «Движение», который пройдет с 30 мая по 2 июня в Сочи, на курорте Роза Хутор. Мы проведем отдельную конференцию в обновленном формате, а также устроим активности на стенде в павильоне «Движение Экспо».
Деловая программа Домклик на форуме недвижимости «Движение»
Домклик традиционно организует в рамках форума собственную сессию для профи в недвижимости, но на этот раз — в обновленном формате. Сессия состоится 1 июня с 12:30 до 17:00 в отеле GoldenTulip, зал Eindhoven.
12:30-13:00. Аналитика рынка и новые инструменты для увеличения продаж
Дмитрий Чернов, исполнительный директор по работе с партнерами Домклик, представит актуальные тренды рынка глазами Домклик от Сбера, анонсирует грядущие запуски программ и сервисов.
13:00-14:30. Прожектор Домклик
Ведущий шоу — Алексей Чапик, исполнительный директор Домклик по работе с рынком первичного жилья.
Вместе с руководителями крупнейших компаний рынка недвижимости обсудим последние новости, аналитику и прогнозы по актуальным темам:
- Ограничение субсидирования и альтернативы околонулевым ставкам
- Причины падения конверсии и доступные решения
- Трансформация рынка маркетинга и новые инструменты
Участники нашего шоу
Часть I
- Дмитрий Чернов, исполнительный директор по работе с партнерами, Домклик
- Ильдар Хусаинов, учредитель и руководитель, компания «Этажи»
- Михаил Посредников, коммерческий директор, ЦИАН
- Кирилл Храпов, коммерческий директор, группа «Самолет»
Часть II
- Олег Пашин, генеральный директор, «Петербургская Недвижимость
- Ольга Тумайкина, коммерческий директор, ГК ФСК
- Филипп Третьяков, вице-президент, ГК «Кортрос»
- Максим Жабин, заместитель генерального директора, СК «ЛенРусСтрой
- Кирилл Варенцов, директор подразделения «Управление продажами», Банк ДОМ.РФ
14:30-16:00. Обеденный перерыв
16:00-16:40. От проектного финансирования до сделки — один Домклик
В завершающей части мероприятия раскроем перспективы проектного финансирования и новые технологии для ускорения выхода на сделку.
- Светлана Назарова, управляющий директор-начальник Управления финансирования недвижимости, Сбербанк
- Сергей Бабин, управляющий директор направления «Фабрика сделок Домклик» и сети центров ипотечного кредитования
16:40-17:00. Награждение лидеров первичного рынка недвижимости
Домклик в «Движении Экспо»
К началу форума Домклик застроит в выставочном павильоне яркий стенд, где можно будет:
- сделать красивые памятные фотографии
- обратиться к менеджерам за консультацией
- протестировать устройства от наших партнеров SberDevices
- поучаствовать в увлекательных активностях
Стенд расположится справа от центрального входа в «Экспо».
Чтобы не пропустить новых подробностей об участии Домклик в форуме недвижимости «Движение», а также всегда быть в курсе главного на рынке недвижимости, подписывайтесь телеграм-канал «Домклик PRO».
До встречи на курорте Роза Хутор!