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Домклик в «Движении»!

Дата публикации: 25 апр 2022
Домклик в «Движении»!

Сезон конференций продолжается. Команда Домклик активно готовится к форуму «Движение», который пройдёт на терриотрии курорта «Роза Хутор» с 31 мая по 4 июня.

«Движение»— это главное деловое мероприятие для застройщиков СНГ. В этом году форум объединит 5 тематических секций, конференции, большой семинар по продажам, концерт Ёлки и «Зверей». Также на площадке форума пройдёт церемония вручения федеральной премии Urban Awards. Ежегодный форум недвижимости «Движение» стал одним из самых крупных мероприятий для профессионалов рынка, главным событием для девелоперов СНГ, собирающим тысячи представителей строительной отрасли. За 2 года в событии приняли участие 1700 человек из 316 компаний.

В программе мероприятий Домклик — участие в открытии форума 31 мая в первой половине дня. В качестве спикеров от Сбера на главной сцене выступят:

🔘Вячеслав Романов, управляющий директор, начальник отдела SberCIB Investment Research — с темой «Тенденции на рынке жилой недвижимости»

🔘Светлана Назарова, управляющий директор, начальник управления финансирования недвижимости ПАО СберБанк — с темой «Последние изменения в проектном финансировании»

🔘Александр Попов, директор партнерского канала Домклик — с темой «Эффективное управление бизнесом на первичном рынке недвижимости»

Кроме того, в рамках форума состоится отдельная секция Домклик, посвящённая инструментам стимулирования продаж на первичном рынке. Модератором конференции выступит Алексей Чапик, исполнительный директор Домклик по взаимодействию с первичным рынком. Вместе со спикерами Домклик на сцене выступят представители крупнейших застройщиков России, которые поделятся своими наблюдениями и эффективными стратегиями.

В конце нашего мероприятия традиционно проведём торжественное награждениелидеров первичного рынка: топ-20 застройщиков России и платиновых партнеров программы лояльности Домклик по итогам I квартала 2022.

Время выступлений и мероприятий ещё уточняется организаторами форума, следите за новостями в телеграм-канале для профессионалов рынка недвижимости Домклик PRO.

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