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Чат с менеджерами Домклик теперь доступен после завершения сделки

Дата публикации: 20 дек 2022
Чат с менеджерами Домклик теперь доступен после завершения сделки

На Домклик появилась возможность написать в чат менеджеру после закрытия сделки. 

Такая необходимость связана с тем, что после выдачи ипотеки часто возникают вопросы о регистрации сделки и расчётах между продавцом и покупателем.

Ранее чат в сделке на Домклик закрывался сразу после выдачи кредита и не оставлял возможности обратиться за консультацией по итогу сделки. Чтобы процесс продажи или покупки жилья стал еще комфортнее, мы продлили действие чата после завершения сделки.

Такая возможность доступна по новым ипотечным сделкам, выданным с 9 декабря 2022 года. Чат доступен в течение 30 дней после выдачи кредита.

Чат располагается на главной странице личного кабинета Домклик в веб-версии и в последней версии Android приложения (обновите приложение здесь, чтобы этот функционал появился).

Новости для профи
Илья Шайдуров
Илья Шайдуров
Автор статьи
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