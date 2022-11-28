На Домклик теперь можно разместить объявление о продаже квартиры по переуступке
На Домклик появилась возможность разместить объявление о продаже квартиры в новостройке по переуступке прав. Ранее для физических лиц такая опция была недоступна.
Что такое продажа по переуступке прав
По договору переуступки прав требования можно купить квартиру в новостройке, которая ещё не введена в эксплуатацию. Причины для перепродажи недостроенной недвижимости могут быть разные — кто-то передумал, а кто-то специально покупал жильё на этапе котлована, чтобы потом перепродать его по более высокой цене.
По договору переуступки продаётся не сама квартира, а имущественные права на неё. При этом продавцом в данном случае выступает не застройщик, а физическое или юридическое лицо, подписавшее договор долевого участия в строительстве.
Обратите внимание, если квартира уже сдана застройщиком, и у первого покупателя есть право собственности — это сделка купли-продажи, не переуступки.
Как разместить такое объявление на Домклик
- Войдите в личный кабинет Домклик (через веб-версию или через мобильное приложение, если у вас Android)
- Выберите опцию «Разместить объявление»
- Укажите тип сделки (продажа), вид недвижимости (квартира)
- В строке поиска введите название жилого комплекса
- Загрузите фотографии, укажите параметры объекта, а в разделе «Цена и условия продажи», выберите тип сделки — «Переуступка»
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Широкая аудитория. Ежедневно около 1 млн покупателей ищут недвижимость на Домклик. 350 тысяч из них — с одобренной ипотекой и готовы быстро выйти на сделку.
Доступность. Публиковать объявления на Домклик может каждый — агентства, собственники недвижимости и независимые риелторы. При этом персональные данные пользователей надёжно защищены.
Понятная статистика. Следитьза статистикой ваших объявлений и менять настройки публикаций можно онлайн — в личном кабинете на сайте или в мобильном приложении Домклик.
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