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На Домклик теперь можно разместить объявление о продаже квартиры по переуступке

Дата публикации: 28 нояб 2022
На Домклик теперь можно разместить объявление о продаже квартиры по переуступке
Содержание

На Домклик появилась возможность разместить объявление о продаже квартиры в новостройке по переуступке прав. Ранее для физических лиц такая опция была недоступна.

Что такое продажа по переуступке прав

По договору переуступки прав требования можно купить квартиру в новостройке, которая ещё не введена в эксплуатацию. Причины для перепродажи недостроенной недвижимости могут быть разные — кто-то передумал, а кто-то специально покупал жильё на этапе котлована, чтобы потом перепродать его по более высокой цене.

По договору переуступки продаётся не сама квартира, а имущественные права на неё. При этом продавцом в данном случае выступает не застройщик, а физическое или юридическое лицо, подписавшее договор долевого участия в строительстве.

Обратите внимание, если квартира уже сдана застройщиком, и у первого покупателя есть право собственности — это сделка купли-продажи, не переуступки.

Как разместить такое объявление на Домклик

  1. Войдите в личный кабинет Домклик (через веб-версию или через мобильное приложение, если у вас Android)
  2. Выберите опцию «Разместить объявление»
  3. Укажите тип сделки (продажа), вид недвижимости (квартира)
  4. В строке поиска введите название жилого комплекса
  5. Загрузите фотографии, укажите параметры объекта, а в разделе «Цена и условия продажи», выберите тип сделки — «Переуступка»

Посмотрите весь путь в галерее ⬇️

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На Домклик теперь можно разместить объявление о продаже квартиры по переуступке №1

Другие преимущества размещения объявлений на Домклик

Широкая аудитория. Ежедневно около 1 млн покупателей ищут недвижимость на Домклик. 350 тысяч из них — с одобренной ипотекой и готовы быстро выйти на сделку.

Доступность. Публиковать объявления на Домклик может каждый — агентства, собственники недвижимости и независимые риелторы. При этом персональные данные пользователей надёжно защищены.

Понятная статистика. Следитьза статистикой ваших объявлений и менять настройки публикаций можно онлайн — в личном кабинете на сайте или в мобильном приложении Домклик.

Уникальные возможности. Добавляйте видео недвижимости с любых устройств и загружайте панорамные фотографии 360°. Так потенциальные покупатели смогут детально рассмотреть интерьер и понять объём помещения. Сделать и загрузить панораму можно в мобильном приложении Домклик.

Разместить объявление на Домклик

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Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
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