Видеопроект «Бизнес Сегодня» на Домклик PRO
Теперь вы можете из первых уст узнать о последних новостях рынка и актуальных инструментах работы для профи.
В новом еженедельном видеопроекте мы разбираем кейсы и инсайты рынка, представляем аналитику и экспертизу Сбера, рассказываем о свежих разработках Домклик, приглашаем гостей — лидеров рынка.
Ведущие нашей передачи:
- Александр Попов, директор по работе с партнёрами
- Дмитрий Горбенко, исполнительный директор по работе с рынком вторичного жилья
- Алексей Чапик, исполнительный директор по работе с рынком первичного жилья
А также руководители разных направлений Домклик.
Кроме того, мы приглашаем представителей крупнейших компаний на рынке для обсуждения насущных вопросов в формате подробных интервью. Например, в нашей студии уже были:
- Алсу Галлямова, управляющая сети «Перспектива 24 Самолет»
- Геннадий Дикалов, коммерческий директор ГК «МИЦ»
- Михаил Софронов, руководитель ГК «Владис»
- Кирилл Храпов, управляющий директор ГК «Самолет»
Особенности работы Фабрики сделок Домклик
Первый выпуск мы посвятили вторичному рынку и деталям проведения сделок. Александр Попов анонсировал:
- новые ипотечные программы Сбера
- аналитический раздел в личном кабинете партнёра Домклик PRO
- планы пол улучшению качества витрины Домклик
Затем мы поговорили с Сергеем Бабиным, директором Фабрики сделок Домклик, о ситуации на рынке ипотеки. Он разобрал детали процессов проведения сделок через Фабрику и поделился:
- лайфхаками по ускорению выхода на сделку
- новостями о доработках для удобства ведения сделок
- преимуществами проведения сделок без ипотеки в Сбербанке
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Первое большое интервью с партнером
Следующим выпуском стало долгожданное большое интервью с Алсу Галлямовой — управляющей сети «Перспектива 24 Самолет». Алсу Галлямова — одна из самых популярных женщин на рынке недвижимости, однако довольно редко даёт интервью. Мы решили это исправить и пригласить её в нашу студию.
Дмитрий Горбенко, исполнительный директор по работе с рынком вторичного жилья, обсудил с Алсу множество насущных тем:
- Каковы причины и первые результаты коллаборации с ГК «Самолет»
- Какие стандарты работы помогли удержаться на плаву в период турбулентности
- Как два соруководителя разделяют обязанности, чтобы не тормозить развитие компании
- Как выстраивать работу с разными типами и поколениями клиентов
- Каким образом удаётся повышать рентабельность офисов нового бренда
- Почему в П24 не принимают агентов из других компаний
- По каким причинам П24 может отказать в продаже франшизы или закончить сотрудничество с текущим партнёром
- При каком условии профессиональное сообщество может развиваться
И даже немного поговорили о личных секретах сохранения баланса между работой и личной жизнью.
Кроме того, мы решили лично спросить у президента сети «Перспектива 24 Самолет» Рима Хасанова, что он может рассказать про Алсу.
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Работа на первичном рынке в новых реалиях
В начале вместе с Александром Поповым, директором по работе с партнёрами Домклик, и Еленой Балахоновой, руководителем направления Домклик по развитию программ на первичном рынке, мы обсудили:
- улучшение условий по ипотеке
- позитивную динамику ввода жилья и ИЖС
- увеличение дисконта на ипотечную ставку при бронировании
- преимущества продукта «Своя ставка»
Далее мы разобрали обстановку на рынке со стороны застройщика — в нашей студии был Геннадий Дикалов, коммерческий директор ГК «МИЦ». Он рассказал, на что любому застройщику на рынке сегодня нужно обращать особое внимание.
«Клиенты хотят получать более осознанный, более практичный продукт» — отмечает Геннадий. Он рассказал нам:
- С какими запросами клиенты приходят сегодня к застройщику
- Какие изменения произошли в части каналов коммуникаций
- Как будут меняться цены на первичную недвижимость при сильном снижении стоимости вторички
- Какие продукты и действия от банка особенно важны для застройщика сегодня
- Какие три основных фокуса внимания нужны сегодня любому застройщику на рынке
Кроме того, он поделился своим опытом из других сфер бизнеса, который помогает сегодня быть успешнее на рынке недвижимости.
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Как небольшим агентствам выжить, а крупным компаниям — развиваться?
Этот вопрос мы обсудили в следующем выпуске. Александр Попов и Дмитрий Горбенко традиционно представили актуальные новости и инсайты от Домклик:
- о чем говорили в Уфе на конференции «Перспектива 24 Самолет»
- зачем нужен рейтинг ТОП-20 от Домклик
- как Домклик помогает снизить ставку по ипотеке, поддерживать экспертизу и привлекать больше клиентов
Далее в выпуске — интервью с особым гостем. Михаил Софронов, руководитель одной из самых быстрорастущих компаний рынка ГК «Владис».
«Наше будущее в том, что мы объединимся с партнёрами» — уверен Михаил. Он поделился с нами секретами стремительного развития своей компании, отметил успешные стратегии работы на рынке и рассказал, нужно ли разбираться в коде, чтобы построить федеральную IT-платформу. А также мы обсудили:
- снизился ли порог входа на рынок
- какие показатели сегодня важны для агентств недвижимости
- какая стратегия сегодня наиболее успешна на рынке
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Скоро на нашем канале
Уже завтра смотрите вторую часть интервью с Михаилом, в которой мы обсудили прогнозы развития разных моделей бизнеса на рынке недвижимости и определение хорошего управленца.
На следующей неделе на нашем канале — новый выпуск по работе с первичным рынком, интервью с Кириллом Храповым, управляющим директором ГК «Самолет». Александр Попов и Алексей Чапик обсудили с ним, какой продукт выбирает сегодня клиент и как «Самолет» закрывает эти потребности.
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