10 партнёров приняли участие в специальном проекте Домклик
Мы считаем очень ценной экспертизу крупнейших игроков рынка недвижимости и искренне благодарны нашим партнёрам, которые делятся с нами своим мнением относительно текущей ситуации на рынке жилья. Именно поэтому в прошлом году мы запустили проект «5 вопросов партнёру».
В этом проекте мы проводим интервью с представителями крупных агентств недвижимости и застройщиков, узнавая у них подробности о работе компании и сотрудничестве со Сбером и Домклик. За полгода уже 10 партнёров ответили на наши вопросы. Что интересного они рассказали?
Вопросы застройщикам
Первое интервью в новом формате мы опубликовали в конце декабря 2021 года, и первым партнёром, которому мы задали пять вопросов, стала компания ГК «Инград».Вячеслав Приймак, руководитель управления ипотечных продуктов ГК «Инград», рассказал нам, какую недвижимость выбирают современные покупатели и как им в этом помогают сервисы Сбера.
Смотреть 5 вопросов с ГК «Инград»
Далее в проекте поучаствовали ещё три застройщика: ГК «Гранель», ГК «МИЦ» и ГК «ФСК».
Дмитрий Адушев, старший вице-президент ГК «Гранель», рассказал нам о достижениях застройщика за 30 лет работы, целях и ожиданиях на будущее. А ещё мы узнали:
- Что для компании значит обладать статусом системообразующего предприятия в РФ
- Как «Гранель» помогает обманутым дольщикам
- Как часто клиенты «Гранель» покупают квартиры в ипотеку Сбера и как им помогают сервисы Домклик
Смотреть 5 вопросов с ГК «Гранель»Ольга Тумайкина, коммерческий директор ГК «ФСК», поделилась с нами своим мнением о развитии рынка недвижимости в России:
- Когда рынок новостроек вернётся на докризисный уровень
- Что будет с ценами на новостройки в 2022 году
- Как застройщику помогают сервисы Домклик и СберБанка
Смотреть 5 вопросов с ГК «ФСК»
Александр Пасько, директор по продажам ГК «МИЦ», рассказал нам:
- Какие планировки сейчас пользуются наибольшим спросом и как предугадать их популярность при проектировании ЖК
- Как помочь покупателю получать продукт уровня бизнес-класса, но по доступной цене
- И как застройщику помогают сервисы Домклик и СберБанка
Смотреть 5 вопросов с ГК «МИЦ»
Вопросы агентствам недвижимости
Первым агентством недвижимости, которое приняло участие в проекте, стала компания «Перспектива 24». Президент сети Рим Хасанов рассказал о том, каким сегодня должен быть руководитель компании, как построить федеральную франшизу агентства недвижимости и как в этом помогают сервисы Сбера.
Смотреть 5 вопросов с ОН «Перспектива 24»
Кстати, скоро на нашем Youtube-канале выйдет большое часовое интервью с соруководителем сети «Перспектива 24» Алсу Галлямовой, в котором мы ещё подробнее обсудим ценность и детали работы франшизы, а также коллаборацию компании с группой «Самолёт». Подписывайтесь, чтобы не пропустить!
Затем на наши вопросы ответили ещё пять агентств недвижимости: АН «Монолит», ГК «Новосёл», «СОВА», Союз риелторов «Полезные люди» и «Жилфонд».
Генеральный директор агентства недвижимости «СОВА» Оксана Белевцова, рассказала нам:
- Что нужно, чтобы открыть свое агентство
- Как в условиях конкуренции держать планку одного из самых востребованных агентств недвижимости
- И как в этом помогают сервисы Домклик и СберБанка
Смотреть 5 вопросов с АН «СОВА»
Алексей Козлов, управляющий директор сети АН «Монолит» рассказал нам:
- Благодаря каким инструментам «Монолит» может гарантировать клиентам безопасность сделки
- Какие три главных качества необходимы риелтору для работы в агентстве недвижимости «Монолит»
- Как часто клиенты агентства «Монолит» покупают квартиры в ипотеку Сбера и как им помогают сервисы Домклик
Смотреть 5 вопросов с АН «Монолит»
Евгений Новосёлов, генеральный директор ГК «Новосёл», рассказал нам:
- В чём уникальность операций с недвижимостью на юге России
- Как в условиях конкуренции держать планку одного из самых востребованных агентств недвижимости
- Как часто клиенты агентства «Новосел» покупают квартиры в ипотеку Сбера и как им помогают сервисы Домклик
Кроме того, Кирилл Гнетов, исполнительный директор ГК «Новосёл», поделился отзывом о сотрудничестве со Сбером и Домклик.
Смотреть 5 вопросов с ГК «Новосёл»Юрий Паршиков, основатель Союза риелторов «Полезные люди» — компании, которая работает в более чем 35 городах по модели коворкинга, рассказал нам:
- Какие инструменты эффективного управления сетью можно использовать в работе
- Как контролировать качество сервиса и обеспечивать гарантии безопасности сделки для всех участников
- Стоит ли сегодня открывать свое агентство недвижимости
Смотреть 5 вопросов с «Полезные люди»
Александр Чернокульский — директор агентства недвижимости «Жилфонд» — рассказал нам:
- Как создать лучшую франшизу на рынке недвижимости
- Какие навыки пригодятся тем, кто захочет сегодня открыть своё агентство недвижимости
- Как изменились предпочтения клиентов и почему они выбирают СберБанк
Смотреть 5 вопросов с АН «Жилфонд»
Что дальше?
Совсем скоро мы продолжим наш проект. В следующем выпуске мы зададим 5 вопросов ГК «Эталон». Следите за новостями в нашем телеграм-канале Домклик PRO, а также подписывайтесь на наш ютуб-канал, чтобы не пропустить новые интервью.
Если вы являетесь нашим партнёром со статусом по программе лояльности Домклик не ниже «Золотого» и хотите участвовать в проекте, свяжитесь с вашим менеджером по работе с партнёрами от Сбербанка.