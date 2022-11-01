Аналитики Домклик выяснили, какие квартиры сильнее всего привлекают внимание покупателей
Аналитический центр Домклик изучил статистику данных сервиса сравнения недвижимости. Рассказываем, в каких регионах живут самые ответственные и внимательные покупатели, какое жилье привлекает внимание покупателей, и как менялись желания и предпочтения пользователей за прошедший год.
Что такое сервис сравнения недвижимости Домклик
Сервис сравнения недвижимости позволяет выбрать и сравнить объявления о продаже квартир на вторичном рынке по 40 параметрам, среди которых площадь, этаж, количество комнат, планировка, расположение дома, год постройки, инфраструктура, отзывы соседей, условия сделки и другие.
По итогу сравнения пользователю предоставляется мини-отчет с результатом сравнения — в итоге человек может выбрать квартиру, опираясь не на личные впечатления, а на объективные факторы.
В сервисе сравнения также предусмотрен Чек-лист для просмотра квартиры. Это список, который вы можете скачать или даже распечатать, чтобы сделать пометки, не забыть задать нужные вопросы продавцу, сохранить информацию.
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Как менялся спрос на квартиры
Ниже представлена динамика спроса за прошедший год. Из графика видно, что спрос на сервис сравнения хорошо коррелирует со спросом на ипотечное кредитование, что объясняется довольно легко: перед тем, как оформить ипотеку люди склонны подолгу выбирать жилье и просматривать различные варианты.
Однако интересно, что в начале года месячное количество пользователей сервиса выше, чем в летние месяцы, несмотря на возвращение значений количества поданных заявок на прежний уровень.
Эксперты аналитического центра объясняют это тем, что весной и в начале лета 2022 года вторичный рынок был покупателям менее интересен, чем первичный. Причины — высокая ставка ЦБ и отсутствие доступных льготных программ. Изменения на рынке недвижимости в 2022 году были подробно рассмотрены в недавнем исследовании Домклик.
Какие квартиры привлекают покупателей и как изменились их предпочтения за год
Вопреки расхожему мнению о востребованности «однушек», в большинстве регионов пользователи чаще обращаются к сервису сравнения для сравнения двухкомнатных квартир.
К таким регионам относятся Свердловская область — 39% от общего количества обращений по региону, Московская область — 38%, Республика Башкортостан — 37%, Москва — 35%. Доля обращений к сервису сравнения недвижимости по РФ, за исключением выделенных шести регионов, также выше для двухкомнатных квартир и составляет в среднем 38%.
Наше исследование показывает: хотя квадратные метры подорожали, параметры «идеальной» квартиры почти не изменились. В крупных регионах люди по-прежнему стремятся к покупке двухкомнатной квартиры площадью около 50 квадратных метров.
А вот стоимость рассматриваемых квартир за прошедший год претерпела значительные изменения. В среднем по России, за исключением выделенных шести регионов, стоимость рассматриваемых квартир увеличилась на 22%, при этом средняя стоимость кв. м на вторичном рынке в объявлениях изменилась менее значительно — на 12%.
Что касается выделенных регионов, то значительнее всего стоимость рассматриваемых квартир увеличилась в Санкт-Петербурге: +26%, Краснодарском крае: +16%, Московской области: +13%, в то время как стоимость кв. м на вторичном рынке (по объявлениям) выросла лишь на 13,3%, 12,6%, 7,5% соответственно. То обстоятельство, что рост стоимости рассматриваемых квартир по России превышает рост стоимости кв. м, скорее всего является следствием значительного прироста новых предложений и интереса покупателей к ним.
Как менялась география тех, кто ищет и сравнивает квартиры перед покупкой
Проанализировав местонахождение сравниваемых в сентябре 2022 года объектов недвижимости, эксперты пришли к выводу, что наиболее ответственные и экономные покупатели недвижимости проживают в Москве: процент от общего количества обращений по России — 10,2%.
В Московской области этот показатель чуть ниже — 9,7%, в Санкт-Петербурге — 5,3%, в Свердловской области — 4,1%, в Краснодарском крае — 4%, в Республике Башкортостан — 3,2%, в Красноярском крае — 2,9%, Новосибирской области — 2,6%, в Челябинской области — 2,6%, в Республике Татарстан — 2,4%.
Стоит отметить, что в течение прошедшего года список регионов-лидеров менялся незначительно.