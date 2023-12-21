Зумеры рассказали, что им нужно для комфортной жизни на пенсии
Россиянам, родившимся в нулевые, для достойной старости необходимы качественное питание, медицина и свое жилье. Об этом говорится в исследовании СберНПФ.
В опросе участвовали 15 тыс. респондентов из 37 городов с населением более 500 тыс. человек. Их спросили, какие блага должны быть доступны обычной семье российских пенсионеров.
Для 95% важно качественное питание, в том числе вне дома, для 94% — современная медицина, включая платную, для 86% — собственная недвижимость. 85% заявили, что им для комфортной жизни необходимы долгосрочные сбережения, 83% высказались за культурный досуг (театры, выставки). При этом 75% опрошенных хотели бы на пенсии путешествовать, столько же — иметь свою машину.
Как изменились запросы зумеров
СберНПФ проводил такой же опрос среди представителей разных поколений в прошлом году. Тогда зумеры на первое место поставили медицину, а качественное питание на третье. Кроме того, за год стало меньше тех, кому важна собственная недвижимость — с 93% до 86%. При этом значимость свободного времени, личного транспорта, а также помощи по дому повысилась.
«Молодые люди привыкли встречаться с друзьями в кафе и ресторанах, а еще понимают, что жить им долго. Отсюда на первой строчке и оказываются "питание, в том числе вне дома" и "качественная медицина". Долгая жизнь в комфорте потребует солидных сбережений: так с пятой строчки рейтинга зумеров они за год поднялись на четвертую», — рассказал старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Руслан Вестеровский.
По его словам, представители этого поколения действительно копят вдолгую активнее. С начала 2023-го они увеличили сумму ежемесячного пополнения пенсионных копилок в СберНПФ на 33%.