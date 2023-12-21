Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Новости
2 мин
799

Зумеры рассказали, что им нужно для комфортной жизни на пенсии

Дата публикации: 21 дек 2023
Зумеры рассказали, что им нужно для комфортной жизни на пенсии

Россиянам, родившимся в нулевые, для достойной старости необходимы качественное питание, медицина и свое жилье. Об этом говорится в исследовании СберНПФ.

В опросе участвовали 15 тыс. респондентов из 37 городов с населением более 500 тыс. человек. Их спросили, какие блага должны быть доступны обычной семье российских пенсионеров.

Для 95% важно качественное питание, в том числе вне дома, для 94% — современная медицина, включая платную, для 86% — собственная недвижимость. 85% заявили, что им для комфортной жизни необходимы долгосрочные сбережения, 83% высказались за культурный досуг (театры, выставки). При этом 75% опрошенных хотели бы на пенсии путешествовать, столько же — иметь свою машину.

Как изменились запросы зумеров

СберНПФ проводил такой же опрос среди представителей разных поколений в прошлом году. Тогда зумеры на первое место поставили медицину, а качественное питание на третье. Кроме того, за год стало меньше тех, кому важна собственная недвижимость — с 93% до 86%. При этом значимость свободного времени, личного транспорта, а также помощи по дому повысилась.

«Молодые люди привыкли встречаться с друзьями в кафе и ресторанах, а еще понимают, что жить им долго. Отсюда на первой строчке и оказываются "питание, в том числе вне дома" и "качественная медицина". Долгая жизнь в комфорте потребует солидных сбережений: так с пятой строчки рейтинга зумеров они за год поднялись на четвертую», — рассказал старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Руслан Вестеровский.

По его словам, представители этого поколения действительно копят вдолгую активнее. С начала 2023-го они увеличили сумму ежемесячного пополнения пенсионных копилок в СберНПФ на 33%.

Читайте также: Ипотека для пенсионеров и людей старшего возраста: условия в СберБанке

Новости
Анна Кузнецова
Анна Кузнецова
Автор статьи
Рекомендуем
Россияне рассказали о главных страхах в путешествиях
416
Сбер зафиксировал рост зарплат в России
2K
Россияне назвали зарплату мечты
8K
Пенсионная ступень в Сбере: что это такое
38K
Актуальное
Списывать с должников компенсацию за аварийное жилье могут запретить
сегодня 10:00
40
Как меняются цены на новостройки и вторичное жилье: исследование Домклик и Центра финансовой аналитики
вчера 18:00
891
Главное за неделю с 9 по 13 декабря 2024 года
вчера 16:30
2K
Задачи по расселению аварийных домов выполнили почти 80 регионов РФ
вчера 13:03
125
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал