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Новости
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Россияне рассказали о главных страхах в путешествиях

Дата публикации: 20 дек 2023
Россияне рассказали о главных страхах в путешествиях

Большинство российских туристов боятся опоздать на рейс, потерять документы и заболеть. Об этом говорится в исследовании сервиса Tutu.ru и СберСтрахования.

Так, не попасть на самолет, поезд или автобус опасаются 27% опрошенных, потерять паспорт или документы — 20%, заболеть — 11%, столько же переживают, что во время поездки будет плохая погода.

Кроме этого, 8% россиян боятся, что у них украдут банковскую карту или кошелек, 6% — проблем в отеле (например, что им попадется плохой номер). Столько же респондентов — потерять багаж или остаться недовольными поездкой. Меньше всего опрошенных (5%) переживают из-за языкового барьера.

Наиболее частые страховые случаи в путешествиях

Как рассказали в СберСтраховании, чаще туристы сталкиваются с другими проблемами. Больше всего страховых случаев в путешествиях в 2023 году было связано с задержкой рейса — число таких заявлений составило 55%.

Вторым популярным обращением стали проблемы здоровьем. В 2023 году медпомощь в поездках потребовалась в 37% страховых случаев. А в 2022-м 52% заявлений пришлось на расходы на лечение, 34% — на выплату компенсаций при задержке рейса.

На третьем месте — задержка багажа (5%). При этом с такими ситуациями, как потеря документов или багажа, сталкивались меньше 1% путешественников.

«Отправляясь в путешествие, хочется быть уверенным, что ничего не испортит отдых, но, к сожалению, предусмотреть все риски невозможно. Поэтому все больше россиян предпочитают оформить страховой полис и не переживать о возможных инцидентах. За неполный 2023 год защитой себя обеспечили на 39% больше туристов, чем за весь прошлый год», — рассказал директор розничного страхования СберСтрахования Дмитрий Пурсанов.

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Новости
Анна Кузнецова
Анна Кузнецова
Автор статьи
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