Россияне рассказали о главных страхах в путешествиях
Большинство российских туристов боятся опоздать на рейс, потерять документы и заболеть. Об этом говорится в исследовании сервиса Tutu.ru и СберСтрахования.
Так, не попасть на самолет, поезд или автобус опасаются 27% опрошенных, потерять паспорт или документы — 20%, заболеть — 11%, столько же переживают, что во время поездки будет плохая погода.
Кроме этого, 8% россиян боятся, что у них украдут банковскую карту или кошелек, 6% — проблем в отеле (например, что им попадется плохой номер). Столько же респондентов — потерять багаж или остаться недовольными поездкой. Меньше всего опрошенных (5%) переживают из-за языкового барьера.
Наиболее частые страховые случаи в путешествиях
Как рассказали в СберСтраховании, чаще туристы сталкиваются с другими проблемами. Больше всего страховых случаев в путешествиях в 2023 году было связано с задержкой рейса — число таких заявлений составило 55%.
Вторым популярным обращением стали проблемы здоровьем. В 2023 году медпомощь в поездках потребовалась в 37% страховых случаев. А в 2022-м 52% заявлений пришлось на расходы на лечение, 34% — на выплату компенсаций при задержке рейса.
На третьем месте — задержка багажа (5%). При этом с такими ситуациями, как потеря документов или багажа, сталкивались меньше 1% путешественников.
«Отправляясь в путешествие, хочется быть уверенным, что ничего не испортит отдых, но, к сожалению, предусмотреть все риски невозможно. Поэтому все больше россиян предпочитают оформить страховой полис и не переживать о возможных инцидентах. За неполный 2023 год защитой себя обеспечили на 39% больше туристов, чем за весь прошлый год», — рассказал директор розничного страхования СберСтрахования Дмитрий Пурсанов.