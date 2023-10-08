Сбер зафиксировал рост зарплат в России
Летом 2023 года средняя зарплата в России составила более 52 тыс. рублей, что на 5,6% превышает показатель весны. Такие данные приведены в исследовании лаборатории СберИндекс.
Между тем по сравнению с июнем-августом 2022 года результат составил +7,8%. По оценке аналитиков, рост зарплат обусловлен дефицитом кадров. Так, наибольшее увеличение доходов за год зафиксировано у работников обрабатывающих производств — на 15,9%.
Также за лето самые высокие медианные зарплаты отмечены:
- у работников, занятых добычей полезных ископаемых (86 тыс. руб.),
- в финансах и страховании (68,9 тыс. руб.),
- у специалистов по IT и связи (68,1 тыс. руб.).
В то же время самые низкие зарплаты пришлись на сферу административной деятельности (39,8 тыс. руб.).
Где выросли зарплаты
Региональная статистика показывает, что топ-3 по самым высоким зарплатам занимают Чукотский автономный округ — 89,7 тыс. руб., Москва — 87,2 тыс. руб. и Магаданская область — 86,2 тыс. руб. А последние места в этом рейтинге у Республики Калмыкия — 39,8 тыс. руб., Ивановской области — 40,1 тыс. руб. и в Алтайском крае — 40,2 тыс. руб.
Кроме того, по темпам роста доходов за год лидируют Курганская область — 15,6%, Костромская область — 15,4% и Чувашская республика — 15%.