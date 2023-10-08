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Сбер зафиксировал рост зарплат в России

Дата публикации: 08 окт 2023
Сбер зафиксировал рост зарплат в России

Летом 2023 года средняя зарплата в России составила более 52 тыс. рублей, что на 5,6% превышает показатель весны. Такие данные приведены в исследовании лаборатории СберИндекс.

Между тем по сравнению с июнем-августом 2022 года результат составил +7,8%. По оценке аналитиков, рост зарплат обусловлен дефицитом кадров. Так, наибольшее увеличение доходов за год зафиксировано у работников обрабатывающих производств — на 15,9%.

Также за лето самые высокие медианные зарплаты отмечены:

  • у работников, занятых добычей полезных ископаемых (86 тыс. руб.),
  • в финансах и страховании (68,9 тыс. руб.),
  • у специалистов по IT и связи (68,1 тыс. руб.).

В то же время самые низкие зарплаты пришлись на сферу административной деятельности (39,8 тыс. руб.).

Где выросли зарплаты

Региональная статистика показывает, что топ-3 по самым высоким зарплатам занимают Чукотский автономный округ — 89,7 тыс. руб., Москва — 87,2 тыс. руб. и Магаданская область — 86,2 тыс. руб. А последние места в этом рейтинге у Республики Калмыкия — 39,8 тыс. руб., Ивановской области — 40,1 тыс. руб. и в Алтайском крае — 40,2 тыс. руб.

Кроме того, по темпам роста доходов за год лидируют Курганская область — 15,6%, Костромская область — 15,4% и Чувашская республика — 15%.

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Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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