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Россияне назвали зарплату мечты

Дата публикации: 23 окт 2023
Россияне назвали зарплату мечты

Самую высокую зарплату желают получать граждане России в возрасте 25-34 лет — 191 тыс. рублей в месяц. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на исследование центра «Зарплата.ру».

Участники опроса от 19 до 24 лет хотели бы получать 169 тыс. рублей в месяц, работники от 35 до 44 лет — 179 тыс. рублей, а у россиян старше 45 лет ожидания чуть ниже — 169 тыс. рублей.

Кроме того, заметны отличия между желаемым доходом у мужчин и женщин. В возрастной категории от 35 до 44 лет мужчины назвали предпочтительной зарплату 211 тыс. рублей, а женщины — 160 тыс. рублей.

При этом самый высокий доход хотели бы получать женщины от 25 до 34 лет — 183 тыс. рублей, наиболее низкие требования у респонденток до 24 лет — 140 тыс. рублей. Мужчины того же возраста считают идеальной зарплату в 182 тыс. рублей.

Ранее Домлик писал, что летом 2023 года средняя зарплата в России составила более 52 тыс. рублей, что на 5,6% превышает показатель весны.

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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