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Новости
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Жителям России ответят на вопросы о покупке недвижимости на «ипотечном марафоне»

Дата публикации: 20 нояб 2023
Жителям России ответят на вопросы о покупке недвижимости на «ипотечном марафоне»

Актуальные вопросы и проблемы по покупке недвижимости в России обсудят на Всероссийском ипотечном марафоне с 21 по 25 ноября 2023 года. Совместный проект Минфина, ДОМ.РФ и Центробанка пройдёт на выставке «Россия» на ВДНХ, его также можно посмотреть онлайн.

В марафоне примут участие ведущие эксперты и участники финансового рынка, представители Минфина, Центробанка, Сбера, ДОМ.РФ, ЦИАН, «Метриум» и не только.

«Марафон позволит получить максимум информации о том, как действовать в различных жизненных обстоятельствах при решении жилищного вопроса, как подобрать наиболее подходящие для этого финансовые инструменты, узнать больше о государственных мерах поддержки в жилищной сфере. <...> За последние пять лет ипотека помогла улучшить жилищные условия почти 8 млн российских семей», — рассказал заместитель министра финансов Алексей Моисеев. 

По его словам, одним из ключевых инструментов стала льготная ипотека: каждый второй кредит на покупку нового жилья выдается с помощью государственных льготных программ. Эксперты также расскажут о нюансах программ с господдержкой.

Мероприятие будет полезно и тем, кто только планирует взять ипотеку, и тем, кто её уже оформил, но сталкивается с вопросами обслуживания кредита. Марафон позволит получить всю информацию и избежать ошибок при принятии решения.

Трансляция будет доступна на страницах Telegram, ВКонтакте и сайте спроси.дом.рф. С подробной программой Всероссийского ипотечного марафона можно ознакомиться по ссылке.

Читайте также: Гид по программам господдержки: как оформить ипотеку с низкой ставкой

Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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