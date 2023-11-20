Жителям России ответят на вопросы о покупке недвижимости на «ипотечном марафоне»
Актуальные вопросы и проблемы по покупке недвижимости в России обсудят на Всероссийском ипотечном марафоне с 21 по 25 ноября 2023 года. Совместный проект Минфина, ДОМ.РФ и Центробанка пройдёт на выставке «Россия» на ВДНХ, его также можно посмотреть онлайн.
В марафоне примут участие ведущие эксперты и участники финансового рынка, представители Минфина, Центробанка, Сбера, ДОМ.РФ, ЦИАН, «Метриум» и не только.
«Марафон позволит получить максимум информации о том, как действовать в различных жизненных обстоятельствах при решении жилищного вопроса, как подобрать наиболее подходящие для этого финансовые инструменты, узнать больше о государственных мерах поддержки в жилищной сфере. <...> За последние пять лет ипотека помогла улучшить жилищные условия почти 8 млн российских семей», — рассказал заместитель министра финансов Алексей Моисеев.
По его словам, одним из ключевых инструментов стала льготная ипотека: каждый второй кредит на покупку нового жилья выдается с помощью государственных льготных программ. Эксперты также расскажут о нюансах программ с господдержкой.
Мероприятие будет полезно и тем, кто только планирует взять ипотеку, и тем, кто её уже оформил, но сталкивается с вопросами обслуживания кредита. Марафон позволит получить всю информацию и избежать ошибок при принятии решения.
Трансляция будет доступна на страницах Telegram, ВКонтакте и сайте спроси.дом.рф. С подробной программой Всероссийского ипотечного марафона можно ознакомиться по ссылке.