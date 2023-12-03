Жители сёл получат более 850 млн рублей на улучшение жилищных условий
Правительство выделило дополнительные средства на обеспечение жильём граждан, проживающих сельской местности. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Документ опубликован на сайте Правительства.
Так, в 2023-2025 годах за счёт перераспределения бюджетных средств 44 региона получат более 850 млн рублей. Дополнительное финансирование будет в том числе направлено на социальные выплаты для приобретения жилья. Принятые меры позволят улучшить жилищные условия более 300 семей, проживающих в сельской местности.
Также документ предполагает выделение дополнительного финансирования на реализацию проектов комплексного развития сельских территорий. На эти цели будет направлено более 654 млн рублей.
За счёт дополнительных средств планируется завершить два проекта — в Чечне и Татарстане, где появятся новые объекты образования и культуры, а также будут обновлены инженерные коммуникации. Кроме того, выделение дополнительного финансирования позволит ускорить работу по аналогичным проектам ещё в шести регионах.