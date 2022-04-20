Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Новости
1 мин
2K

Дачную амнистию в России продлили до 1 марта 2031 года

Дата публикации: 20 апр 2022
Дачную амнистию в России продлили до 1 марта 2031 года

Федеральный закон № 478-ФЗ, продлевающий срок дачной амнистии до 1 марта 2031 года, вступит в силу 1 сентября текущего года.

Закон, сообщает пресс-центр Росреестра, предусматривает упрощение оформления прав граждан на объекты бытовой недвижимости. В частности, речь идет о создании механизма оформления прав на недвижимость без правоустанавливающих документов.

В соответствии с законом, граждане, у которых отсутствуют документы на дом и земельный участок, имеют право на бесплатное предоставление в собственность земельного участка, на котором расположен жилой дом, возведенный до 14 мая 1998 годаи используемый для постоянного проживания.

Кроме того, закон закрепляет возможность образования земельных участков, занятых многоквартирными домами не только путем подготовки проекта межевания территории, но и на основании схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории, подготовленной с соблюдением процедуры общественных обсуждений.

Если старой дачи у вас нет, но вы давно мечтали ее купить, ищите и покупайте участки и дома на Домклик.

Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Рекомендуем
Что нужно знать об СНТ при покупке участка
58K
Виды мошенничества при покупке загородной недвижимости: как себя обезопасить
10K
Как подключить газ к частному дому: советы экспертов
39K
Что такое межевание земельного участка и для чего его делают
201K
Актуальное
Как меняются цены на новостройки и вторичное жилье: исследование Домклик и Центра финансовой аналитики
вчера 18:00
776
Главное за неделю с 9 по 13 декабря 2024 года
вчера 16:30
1K
Задачи по расселению аварийных домов выполнили почти 80 регионов РФ
вчера 13:03
114
Топ-7 ЖК Москвы и области: выбор реальных покупателей
вчера 13:00
614
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал