Дачную амнистию в России продлили до 1 марта 2031 года
Федеральный закон № 478-ФЗ, продлевающий срок дачной амнистии до 1 марта 2031 года, вступит в силу 1 сентября текущего года.
Закон, сообщает пресс-центр Росреестра, предусматривает упрощение оформления прав граждан на объекты бытовой недвижимости. В частности, речь идет о создании механизма оформления прав на недвижимость без правоустанавливающих документов.
В соответствии с законом, граждане, у которых отсутствуют документы на дом и земельный участок, имеют право на бесплатное предоставление в собственность земельного участка, на котором расположен жилой дом, возведенный до 14 мая 1998 годаи используемый для постоянного проживания.
Кроме того, закон закрепляет возможность образования земельных участков, занятых многоквартирными домами не только путем подготовки проекта межевания территории, но и на основании схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории, подготовленной с соблюдением процедуры общественных обсуждений.
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