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Новости
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Жители России смогут использовать приложение «Госуслуги» вместо паспорта

Дата публикации: 19 сен 2023
Жители России смогут использовать приложение «Госуслуги» вместо паспорта

Россияне смогут использовать мобильное приложение портала «Госуслуги» для удостоверения своей личности вместо паспорта и других документов. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Отмечается, что предоставление гражданами данных через мобильное приложение осуществляется на добровольной основе.

Правительство РФ по согласованию с ФСБ должно за трехмесячный период определить перечень документов со сведениями, которые можно предъявить с использованием приложения, утвердить порядок его применения, а также состав обрабатываемой информации.

Как добавили в Минцифры, возможность подтверждения своей личности новым способом поможет гражданам в таких ситуациях как, например, использование услуг МФЦ. При этом, подчеркнули в ведомстве, цифровые версии не заменят бумажные документы.

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Законы и регулирование рынка
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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