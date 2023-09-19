Жители России смогут использовать приложение «Госуслуги» вместо паспорта
Россияне смогут использовать мобильное приложение портала «Госуслуги» для удостоверения своей личности вместо паспорта и других документов. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
Отмечается, что предоставление гражданами данных через мобильное приложение осуществляется на добровольной основе.
Правительство РФ по согласованию с ФСБ должно за трехмесячный период определить перечень документов со сведениями, которые можно предъявить с использованием приложения, утвердить порядок его применения, а также состав обрабатываемой информации.
Как добавили в Минцифры, возможность подтверждения своей личности новым способом поможет гражданам в таких ситуациях как, например, использование услуг МФЦ. При этом, подчеркнули в ведомстве, цифровые версии не заменят бумажные документы.