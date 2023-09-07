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Россияне получат возможность удалять из баз компаний свои персональные данные

Дата публикации: 07 сен 2023
Россияне получат возможность удалять из баз компаний свои персональные данные

Проект закона, который позволит гражданам России удалять информацию о себе из коммерческих баз данных, внесут в Госдуму осенью. Об этом сообщил вице-спикер нижней палаты парламента Борис Чернышов, передают Известия.

Депутат рассчитывает создать механизм, позволяющий удалить информацию о себе с помощью одного заявления. Посредником в этой операции предлагается сделать Минцифры.

Сейчас федеральный закон «О персональных данных» содержит возможность отзыва согласия, что, по оценке Чернышова, является непрозрачной и сложной процедурой, особенно если говорить об удалении информации. Сначала требуется направить заявление каждому оператору, а в случае негативного ответа — идти в суд.

Ссылаясь на данные Роскомнадзора, парламентарий отметил рост утечек информации из различных баз за 2 года почти в 40 раз: в 2021 году произошло всего 4 подобных инцидента, в 2022 году — более 140, а за январь-июль 2023-го — свыше 150.

По словам Чернышова, 64% россиян пытались удалить свои персональные данные с сайтов или из соцсетей, 20% опрошенных нашли сведения о себе или своих близких, которые хотели бы изъять. При этом 41% респондентов не пытались удалить информацию только потому, что не знали, как это сделать.

«Взять на себя функцию посредника должно государство. Принцип одного окна: обращаешься с заявлением — информация о тебе удаляется сразу у всех операторов персональных данных. [...] Не нужно писать каждой компании отдельно, тем более — доказывать законность своих требований», — уточнил депутат.

При этом он заметил, что на данный момент нет объективной информации о том, сколько компаний могут владеть личными данными одного человека. Между тем, на 6 сентября в реестре Роскомнадзора содержатся сведения о 918 124 операторах, осуществляющих обработку персональных данных.

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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