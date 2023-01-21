На «Госуслугах» появилась возможность запретить сделки с недвижимостью без личного присутствия
На «Госуслугах» появилась возможность запретить все сделки с недвижимостью без личного присутствия собственника. Раньше для этого нужно было писать заявление в МФЦ или заполнять специальную форму в Росреестре. О новшестве рассказали в Минцифры России.
«Иногда мошенники могут незаконным путём провести сделку с недвижимостью без владельца, например по поддельной доверенности. Для защиты от подобных ситуаций можно внести специальную отметку в ЕГРН о том, что сделки с имуществом могут проводиться только в присутствии собственника», — говорится в сообщении Telegram-канала ведомства.
Чтобы подать заявление, нужна подтверждённая учётная запись на портале госуслуг и приложение «Госключ» с усиленной квалифицированной электронной подписью. Она оформляется бесплатно прямо в приложении, для этого нужен загранпаспорт нового образца и телефон с NFС-модулем.
Запись появится в ЕГРН в течение 5 рабочих дней, уведомление об этом поступит в личный кабинет. Точно так же можно снять такой запрет, если он был установлен раньше.