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На «Госуслугах» появилась возможность запретить сделки с недвижимостью без личного присутствия

Дата публикации: 21 янв 2023
На «Госуслугах» появилась возможность запретить сделки с недвижимостью без личного присутствия

На «Госуслугах» появилась возможность запретить все сделки с недвижимостью без личного присутствия собственника. Раньше для этого нужно было писать заявление в МФЦ или заполнять специальную форму в Росреестре. О новшестве рассказали в Минцифры России.

«Иногда мошенники могут незаконным путём провести сделку с недвижимостью без владельца, например по поддельной доверенности. Для защиты от подобных ситуаций можно внести специальную отметку в ЕГРН о том, что сделки с имуществом могут проводиться только в присутствии собственника», — говорится в сообщении Telegram-канала ведомства.

Чтобы подать заявление, нужна подтверждённая учётная запись на портале госуслуг и приложение «Госключ» с усиленной квалифицированной электронной подписью. Она оформляется бесплатно прямо в приложении, для этого нужен загранпаспорт нового образца и телефон с NFС-модулем. 

Запись появится в ЕГРН в течение 5 рабочих дней, уведомление об этом поступит в личный кабинет. Точно так же можно снять такой запрет, если он был установлен раньше.

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Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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